Τα βρετανικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στη Χαλ, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να είναι έτοιμος να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία της αγγλικής ομάδας.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και την πολυπόθητη μεταγραφή στην Αγγλία φαίνεται πως ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Ο Τζολάκης, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας της περσινής Stoiximan Super League, αναμένεται να ολοκληρώσει τον κύκλο του στους «ερυθρόλευκους» και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του διαδρομή.

Αρκετοί σύλλογοι από το Νησί είχαν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, ωστόσο η Χαλ φαίνεται να έχει αποκτήσει προβάδισμα στη διεκδίκησή του. Σύμφωνα με τη «Hull Daily Mail», οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, με σημαντική πρόοδο να έχει σημειωθεί στις επαφές ανάμεσα στον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, και τον ιδιοκτήτη των «Tigers», Ατζούν Ιλιτσαλί, με στόχο την ολοκλήρωση της συμφωνίας.