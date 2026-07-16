Ο Κωνσταντής Τζολάκης αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του σημερινού Ολυμπιακού. Ο διεθνής τερματοφύλακας έχει καθιερωθεί ως βασικός πυλώνας των «ερυθρόλευκων», ενώ παράλληλα συγκαταλέγεται στα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου, γεγονός που εξηγεί το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από ομάδες του εξωτερικού.

Παρά τα μεταγραφικά σενάρια, με συλλόγους όπως η Χαλ να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, ο 22χρονος γκολκίπερ συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, έχοντας αποκλειστική προτεραιότητα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027 και τις συζητήσεις για επέκταση να παραμένουν ανοικτές, τρία είναι τα βασικά σενάρια για το μέλλον του.

Το πρώτο αφορά μια μεταγραφή μέσα στο φετινό καλοκαίρι, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ικανοποιεί τόσο τις οικονομικές απαιτήσεις του Ολυμπιακού όσο και τις φιλοδοξίες του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» κοστολογούν τον διεθνή γκολκίπερ σε ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.

Το δεύτερο σενάριο είναι η ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών, με νέο πολυετές συμβόλαιο που θα «δέσει» τον Τζολάκη στο λιμάνι και θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στον σχεδιασμό της ομάδας.

Η τρίτη πιθανότητα είναι να συνεχίσει κανονικά στον Ολυμπιακό και τη νέα σεζόν, χωρίς να υπάρξει άμεσα συμφωνία για νέο συμβόλαιο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Τζολάκης παραμένει απόλυτα προσηλωμένος στον Ολυμπιακό και στην προετοιμασία της ομάδας, την ώρα που το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις λίστες αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.