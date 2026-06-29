Με εντυπωσιακά ρεκόρ ολοκληρώθηκε η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026, όπως ανακοίνωσε η FIFA, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη απήχηση της διοργάνωσης που φιλοξενείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η φετινή διοργάνωση είναι η πρώτη στην ιστορία με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων και έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, καθώς στους πρώτους 72 αγώνες βρέθηκαν συνολικά 4.644.549 θεατές στις εξέδρες. Παράλληλα, το FIFA Fan Festival προσέλκυσε μέχρι στιγμής περίπου 5,5 εκατομμύρια φιλάθλους, επιβεβαιώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη διοργάνωση.

Μέσα σε μόλις 17 ημέρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο ένωσε περισσότερες χώρες, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους από κάθε προηγούμενη διοργάνωση, με τους αγώνες να διεξάγονται σε 16 διαφορετικές πόλεις και να προσφέρουν έντονες συγκινήσεις και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η FIFA αποτυπώνουν το μέγεθος της διοργάνωσης και εκτός γηπέδων. Εκτός από τα σχεδόν 4,65 εκατομμύρια εισιτήρια που διατέθηκαν, καταναλώθηκαν περισσότερα από 300.000 χοτ ντογκ κατά τη διάρκεια της φάσης των ομίλων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη χαρακτηριστική αναφορά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αν τοποθετούνταν το ένα δίπλα στο άλλο, θα κάλυπταν απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων, από το στάδιο της Νέας Υόρκης στο Νιου Τζέρσεϊ έως το αεροδρόμιο JFK.

Συνολικά, 1.248 ποδοσφαιριστές εκπροσώπησαν τις 48 συμμετέχουσες χώρες, με τους 999 να αγωνίζονται στη φάση των ομίλων. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν τη διεύρυνση και τη δυναμική του νέου φορμάτ, το οποίο έχει ήδη δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μία από τις πιο ιστορικές διοργανώσεις στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.