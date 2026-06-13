Για πρώτη φορά το Μουντιάλ διοργανώνεται από τρεις χώρες και οι οποίες η κάθε μια έκανε την δική της φαντασμαγορική τελετή έναρξης για το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη.

Την αρχή έκανε το Μεξικό σε μια πλούσια τελετή στο θρυλικό Στάδιο Αζτέκα, με την Σακίρα φυσικά να κλέβει την παράσταση ξεσηκώνοντας τους Μεξικανούς με το «Dai, Dai», το οποίο είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2026. Η Κολομβιανή σουπερ σταρ έχει ταυτιστεί με το Παγκόσμιο Κύπελλο καθώς έχει τραγουδήσει σε τέσσερα Μουντιάλ.

Από το Μεξικό την σκυτάλη πήρε ο Καναδάς, που παρουσίασε την δική του λαμπρή τελετή έναρξης στο Τορόντο. Η Ιταλοκαναδή τραγουδίστρια Αλέσια Κάρα άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα, ενώ εμφανίστηκε και ο Γάλλος ράπερ Vegedream. Το πρόγραμμα της τελετής ολοκληρώθηκε με δεύτερο μουσικό σκέλος, στο οποίο εμφανίστηκαν οι Μάικλ Μπουμπλέ και της Αλάνις Μορισέτ.

Οι τελετές ολοκληρώθηκαν με αυτή των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες, με καλλιτέχνες όπως οι Future, Tyla, Anitta και η K-pop σταρ Lisa να ξεσηκώνουν τον κόσμο με την Katy Perry ωστόσο να είναι αυτή που να κλέβει την παράσταση.