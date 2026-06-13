Με μια αναμέτρηση ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026. Στην Σάντα Κλάρα, το Κατάρ θα κοντραριστεί με την Ελβετία (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) για τον Β’ όμιλο της διοργάνωσης.

ΚΑΤΑΡ-ΕΛΒΕΤΙΑ

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Το αποψινό παιχνίδι ξεκινάει με φαβορί και αυτό είναι η Ελβετία η οποία στην έκτη της συνεχόμενη διοργάνωση θέλει να δείξει πως είναι από τα φαβορί του Β’ ομίλου για την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς.

Άλλωστε η ομάδα του Μουράτ Γιακίν ολοκλήρωσε αήττητη τα προκριματικά της UEFA, τερματίζοντας πρώτη στον όμιλό της με τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια. Επίσης στα θετικά ότι στις προηγούμενες πρεμιέρες της στα Μουντιάλ δεν έχει ηττηθεί.

Από την άλλη το Κατάρ έχει ως στόχο να πάρει στο Μουντιάλ του 2026 τον πρώτο του βαθμό ή βαθμούς, καθώς το 2022 σαν διοργανώτρια χώρα είχε τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια στον όμιλο πετυχαίνοντας μόλις ένα γκολ.

Οι δύο ομάδες στο παρελθόν, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες σε φιλικό παιχνίδι τον Νοέμβριο του 2018, όταν το Κατάρ επικράτησε με 1-0 στο Λουγκάνο. Το μοναδικό γκολ του αγώνα είχε πετύχει ο Άκραμ Αφίφ στο 86ο λεπτό, ο οποίος βρίσκεται στην αποστολή του Μουντιάλ 2026.