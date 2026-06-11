Την ώρα που το Μεξικό περιμένει την πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026, πέντε αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι τραυματίστηκαν σε ενέδρα που έστησε καρτέλ.

Το σκηνικό έγινε στην πολιτεία Μιτσοακάν και με δεδομένη τη δράση των καρτέλ επανέρχεται στο προσκήνιο η συζήτηση για την ασφάλεια και το κατά πόσο μπορεί να την εγγυηθεί η κυβέρνηση και η αστυνομία κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μέλη του καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο είχαν στήσει ενέδρα και άρχισαν να πυροβολούν όχημα της αστυνομίας, με απολογισμό πέντε νεκρούς αστυνομικούς και άλλους τόσους τραυματίες.

Η πόλη Μοριέλα, πρωτεύουσα της πολιτείας Μιτσοακάν, είναι μία από αυτές που έχουν οριστεί για να φιλοξενήσουν αγώνες του Μουντιάλ 2026 και είναι λογικό να υπάρχει ανησυχία, καθώς ο… πόλεμος με την αστυνομία δεν σταματάει ποτέ.