Στο φετινό Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικό και του Καναδά, θα πάρουν μέρος 48 ομάδες με 1.243 ποδοσφαιριστές συνολικά.

Οι αποστολές των ομάδων έχουν από 26 παίκτες, ωστόσο κάποιες χώρες δήλωσαν λιγότερους και έτσι αντί για 1.248 θα είναι 1.243 στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

Οι πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές του φετινού Μουντιάλ είναι οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Λαμίν Γιαμάλ των οποίων η χρηματιστηριακή αξία είναι στα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η πιο ακριβή ενδεκάδα του Μουντιάλ του 2026 έχει χρηματιστηριακή αξία στα 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πιο ακριβή ενδεκάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε σύστημα 4-2-3-1 είναι:

Τερματοφύλακας: Τζουάν Γκαρθία (Ισπανία) 45 εκατ. ευρώ

Δεξιός μπακ: Ασράφ Χακίμι (Μαρόκο) 80 εκατ. ευρώ

Κεντρικός αμυντικός: Γουίλιαμ Σαλιμπά (Γαλλία) 100 εκατ. ευρώ

Κεντρικός αμυντικός: Γουίλιαν Πάτσο (Ισημερινός) 80 εκατ. ευρώ

Αριστερός μπακ: Νούνο Μέντες (Πορτογαλία) 80 εκατ. ευρώ

Κεντρικός μέσος: Πέδρι (Ισπανία) 150 εκατ. ευρώ

Κεντρικός μέσος: Ζοάο Νέβες (Πορτογαλία) 140 εκατ. ευρώ

Δεξιός εξτρέμ: Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία) 200 εκατ. ευρώ

Κεντρικός επιθετικός χαφ: Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Αγγλία) 130 εκατ. ευρώ

Αριστερός εξτρέμ: Βινίσιους Ζούνιορ (Βραζιλία) 140 εκατ. ευρώ

Σέντερ φορ: Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία) 200 εκατ. ευρώ