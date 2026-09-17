Στην εξιχνίαση 23 υποθέσεων που αφορούν κλοπές, απάτες με υπολογιστή, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και φθορές σε σχολικά συγκροτήματα, προχώρησαν αστυνομικοί υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν από τον Μάιο του 2025 έως τον Αύγουστο του 2026 στις περιοχές αρμοδιότητας των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, Λευκού Πύργου και Ωραιοκάστρου.

Από την αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα για εμπλοκή στις συγκεκριμένες υποθέσεις και εις βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η συνολική λεία περιλαμβάνει περίπου 1.000 ευρώ, κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας άνω των 70.000 ευρώ, προϊόντα αξίας περίπου 625 ευρώ, 10 τραπεζικές κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν για ανέπαφες συναλλαγές καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των παθόντων.

Οι δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.