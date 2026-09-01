Σε θρίλερ εξελίσεται η έκδοση του 43χρονου Ρώσου Αλεξέι Σόκπα -γνωστός και ως «Κινέζος»- που συνελήφθη στα Κατεχόμενα, κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη στον Νέο Κόσμο.

Οι αρχές του ψευδοκράτους έδωσαν έξι μέρες προθεσμία για να αποφασιστεί αν θα εκδοθεί στην Κύπρο ή στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι κυπριακές αρχές φοβούνται μήπως το ψευδοκράτος εκδώσει τον «Κινέζο» στην Άγκυρα, ώστε η Τουρκία να διαπραγματευτεί με την ΕΛ.ΑΣ. και φυσικά να ζητήσει ανταλλάγματα.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 43χρονος Αρχές για την ανθρωποκτονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη τον Ιανουάριο του 2024, εντοπίστηκε στον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας και συνελήφθη στις 24 Αυγούστου 2026.