Μπορεί να πάσχει από κάποια μορφή ασθένειας, υποστήριξε ιερέας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας για τον Μητροπολίτη που συνελήφθη στα Πετράλωνα, επειδή επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε παιδιά, ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες.

Ο πατέρας Ευάγγελος είπε για τον κατηγορούμενο Μητροπολίτη από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ότι πρέπει να σκύψει η ιατρική επάνω του, καθώς «από τη στιγμή που είναι άνθρωπος της Εκκλησίας», τότε «θα πρέπει να συνέβη κάτι» για να πραγματοποιήσει τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται.

«Τον άνθρωπο τον γνωρίζω, εγώ ανήκω στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, δεν μιλώ εκ μέρους του Πατριαρχείου, απλώς επειδή με πήρατε τηλέφωνο κι επειδή είμαι γιατρός, σας λέω ότι κάτω από αυτή τη συμπεριφορά πρέπει να κρύβεται κάποιο πρόβλημα που πιάνει την ψυχική σφαίρα του ανθρώπου, όπου πραγματικά η ιατρική θα σκύψει και θα τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό και θα καταλάβει το γεγονός τού τι έκανε κτλ. και πάντοτε πρέπει να σκέφτεστε ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος της Εκκλησίας να μην του συμβαίνει όταν κάνει κάτι τέτοιο, είναι δύσκολο αυτό και πραγματικά εκεί οδηγήθηκε ο άνθρωπος, μπορεί να οδηγήθηκε και σε κάποια δομή ψυχιατρική και θα λάβει τη θεραπεία του, την κατάλληλη την οποία χρειάζεται και ο άνθρωπος θα επανέλθει, τώρα στα καθήκοντά του τα εκκλησιαστικά δε νομίζω, αλλά τέλος πάντων θα επανέλθει κανονικά εις τις καθημερινές του σχέσεις με τους ανθρώπους και ο ίδιος θα αντιληφθεί και το γεγονός του τι έκανε», είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Το Πατριαρχείο μας, της Αλεξάνδρειας, αντιλαμβανόμενο κάποια προβλήματα, είχε υποχωρήσει από το να είναι μέσα στη Διοίκηση, ίσως θα χρειαζόταν μια μεγαλύτερη προσοχή από το οικογενειακό περιβάλλον και δεν θα φτάναμε σε αυτό το σημείο τώρα να διασύρεται η Εκκλησία που κακώς διασύρεται, διότι πολλές φορές ένας άνθρωπος που είναι ασθενής και ένας γιατρός μπορεί να είναι ασθενής και να κάνει κάτι και εσείς οι δημοσιογράφοι, οπότε πρέπει να το δείτε ότι υπάρχει μια μορφή ασθένειας και είναι θεραπεύσιμα όλα αυτά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας παρέχει νομική υποστήριξη στον Μητροπολίτη, ενώ σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, ανέφερε:

«Κατόπιν του αγγέλματος περί προσωπικών νομικών εκκρεμοτήτων του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Ναυκράτιδος και αρχιγραμματέα της αγίας ιεράς συνόδου, το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας θα παρέχει τη νομική υποστήριξη που προβλέπεται».