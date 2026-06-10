Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, καθώς οι τρεις προσαγωγές που πραγματοποιήθηκαν το πρωί σε χωριά της Μεσαράς μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από την αξιολόγηση του προανακριτικού υλικού που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι οποίοι ερευνούσαν επί μήνες τις συνθήκες του περιστατικού.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι πατέρας και γιος, με τον τελευταίο να έχει απασχολήσει στο παρελθόν την επικαιρότητα λόγω της εμπλοκής του, πριν από περίπου μία δεκαετία, στην πολύκροτη υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο. Συνελήφθη επίσης και ο βοσκός τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, στον 32χρονο γιο και στον 59χρονο εργάτη αποδίδεται ο ρόλος των φυσικών αυτουργών για το επίμαχο περιστατικό, ενώ στον 57χρονο πατέρα αποδίδεται ο ρόλος του ηθικού αυτουργού.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, με την υπόθεση να περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει το σύνολο του προανακριτικού υλικού και θα αποφασίσει για την ποινική μεταχείριση των τριών κατηγορουμένων.

Σύμφωνα με το Cretalive κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψαν καταθέσεις οι οποίες θεωρούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους συλληφθέντες και περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, συγγενείς και στενοί φίλοι του υποστήριζαν με αυξανόμενη βεβαιότητα ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εσκεμμένη ενέργεια. Ζητούσαν επίμονα από τις Αρχές να εξετάσουν σε βάθος το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης, θέση που ενισχύθηκε αργότερα και από την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Παρά τις υποψίες που εξέφραζε το περιβάλλον του θανόντος και τα στοιχεία που εξετάζονταν κατά την πορεία της έρευνας, το κύριο βάρος της διερεύνησης ανέλαβε η Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει, να επεξεργαστεί και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί ποινικά η υπόθεση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, τα οποία προέκυψαν από την προανάκριση που ξεκίνησε από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού και συνεχίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου, ο 49χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση το πρωί της 1ης Μαρτίου 2026. Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά μεταξύ 11:22 και 11:30, ενώ το θύμα κινούνταν με δίκυκλο σε αγροτική περιοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο πόρισμα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ο θάνατος προήλθε από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις «συμβατές με πλήξη της κεφαλής από θλων όργανο». Κατά την εκτίμηση των αστυνομικών αρχών, το εύρημα αυτό αποδυναμώνει σημαντικά το ενδεχόμενο ενός απλού ατυχήματος ή μιας τυχαίας πτώσης.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκαν μαρτυρικές καταθέσεις, αναλύθηκε βιντεοληπτικό υλικό και αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ενώ στη δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί και καταγγελίες συγγενικών προσώπων του 49χρονου.

Η συνδυαστική αξιολόγηση του συνόλου των δεδομένων οδήγησε τις αστυνομικές αρχές στο συμπέρασμα ότι δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να ενήργησαν έπειτα από παρότρυνση τρίτου προσώπου και να επιτέθηκαν στον 49χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι με άγνωστο αντικείμενο, το οποίο εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν γκλίτσα.

Μετά το περιστατικό, το θύμα κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι του λίγα λεπτά αργότερα, εμφανίζοντας τραύματα, ίχνη ρινορραγίας, λερωμένα ρούχα, μειωμένο επίπεδο συνείδησης και απώλεια μνήμης. Αρχικά διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί υποβλήθηκε σε κρανιεκτομή εξαιτίας σοβαρού κατάγματος στο κρανίο και παρέμεινε νοσηλευόμενος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επί 21 ημέρες, μέχρι που κατέληξε στις 22 Μαρτίου 2026.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου 2026, οι Αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές και εκτεταμένες έρευνες σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και οχήματα. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, φυσίγγια, ποιμενικές ράβδοι, μαχαίρια και κινητά τηλέφωνα. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν παραβάσεις που σχετίζονται τόσο με τη νομοθεσία περί όπλων όσο και με την κτηνοτροφική σήμανση ζώων.