Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη, πατέρα ενός παιδιού και προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου. Τα ξημερώματα της Τετάρτης οι αστυνομικές δυνάμεις της Κρήτης προχώρησαν σε επιχείρηση με στόχο την προσαγωγή υπόπτων.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, έχουν προσαχθεί τρία άτομα. Πρόκειται για έναν πατέρα, τον γιο του, και ένα ακόμα άτομο που σχετίζεται με τα δύο πρόσωπα.

Από τα πρώτα κιόλας 24ωρα μετά τον μυστηριώδη τραυματισμό του 49χρονου, οι οικείοι του άρχισαν να εκφράζουν ολοένα και πιο έντονα την πεποίθηση ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα αλλά για κακόβουλη ενέργεια. Κινούμενοι προς κάθε κατεύθυνση, ζητούσαν από τις Αρχές να διερευνηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εγκληματικής πράξης. Την εκδοχή αυτή ήρθε να ενισχύσει και η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, η οποία κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία».

Παρά τις υποψίες που διατύπωναν συγγενείς και φίλοι του 49χρονου, αλλά και παρά τις ενδείξεις που εξετάζονταν στο πλαίσιο της έρευνας, το μεγάλο βάρος έπεσε αναπόφευκτα στην Ασφάλεια Ηρακλείου, η οποία κλήθηκε να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν ποινικά την υπόθεση.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση, καθώς δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ούτε καταγραφές από κάμερες ασφαλείας που να φωτίζουν τις κρίσιμες στιγμές του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου επικεντρώθηκαν στη συλλογή μαρτυρικών καταθέσεων, στην αξιολόγηση των ιατροδικαστικών και ιατρικών δεδομένων, στην αξιοποίηση στοιχείων που προέκυψαν μέσω της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς και στην εξέταση κάθε διαθέσιμου ευρήματος που θα μπορούσε να συμβάλει στην ανασύνθεση των γεγονότων και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.