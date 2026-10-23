«Η λαϊκή εντολή εκατομμυρίων συμπολιτών μας ποδοπατήθηκε από τις μωροφιλοδοξίες πολλών που αντιμετώπισαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και την Ανανεωτική Αριστερά ως όχημα για προσωπική επιβίωση. Όλα αυτά τελείωσαν τώρα», διεμήνυσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.

Σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Marconi του Βόλου, η κ. Δούρου άσκησε κριτική σε μερίδα πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους, λέγοντας: «Το να αντιμετωπίζεις τις έδρες ως περιουσιακό στοιχείο είναι απαξίωση της δημοκρατίας, της πολιτικής και του κοινοβουλίου. Εμείς ζητάμε την επιστροφή των εδρών. Να πάψει αυτή η περιφορά των εδρών που ταΐζει την ακροδεξιά στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σήμερα τελείωσε με τους μεσσίες», υπογράμμισε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτοντας ότι η πορεία του κόμματος θα συνεχιστεί με συλλογική ηγεσία, όπως ορίζει το καταστατικό.

Η ίδια εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «έχει κλειδώσει την είσοδό του στη Βουλή», ενώ στάθηκε και στη δημοσκοπική ανάκαμψη που σημειώνεται τις τελευταίες 90 ημέρες, επιρρίπτοντας παράλληλα ευθύνες στην προηγούμενη ηγεσία για τις μετρήσεις που είχαν φτάσει έως και το 0,5%».

Συνεχίζοντας, η Ρένα Δούρου αναφέρθηκε στο έργο του κόμματος, εντός όσο και εκτός Βουλής: «Και τον Αύγουστο, που το Κοινοβούλιο ήταν κλειστό, εμείς ήμασταν η Κοινοβουλευτική Ομάδα που εργαζόμασταν για τα αυτονόητα», είπε και σχολίασε σχετικά· «Είμαστε έντεκα και λειτουργούμε ως εκατό».

Καταλήγοντας, η πρόεδρος της ΚΟ δεσμεύτηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι «η εγγυήτρια δύναμη μιας σοβαρής προγραμματικής σύγκλισης, μακριά από μωροφιλοδοξίες και μικροηγεμονισμούς, με προτεραιότητα την αλλαγή των πολιτικών».