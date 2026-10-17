Η πρόταση του Παύλου Πολάκη για εκλογή νέου αρχηγού από τη βάση απορρίφθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας προσωρινά τέλος στη συζήτηση για αλλαγή ηγεσίας πριν από τις εθνικές εκλογές. Το κομματικό όργανο αποφάσισε να διατηρήσει το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας, παρά τις διαφωνίες για την πολιτική και οργανωτική πορεία του κόμματος.

Η πρόταση του βουλευτή προέβλεπε τη διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου τον Ιανουάριο του 2027, το οποίο θα άνοιγε τον δρόμο για την εκλογή νέου προέδρου και νέας Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη του κόμματος. Ωστόσο, καταψηφίστηκε με 52 ψήφους κατά, 30 υπέρ και τέσσερα λευκά.

Το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε την επικράτηση της γραμμής που υποστηρίζει τη συνέχιση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ με το υφιστάμενο σχήμα διοίκησης, μεταθέτοντας τη συζήτηση για το συνέδριο σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα προβληματισμού για τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, με τον Παύλο Πολάκη να αμφισβητεί ανοιχτά την αποτελεσματικότητα της συλλογικής ηγεσίας και να ζητεί αλλαγή πορείας πριν από τις επόμενες κάλπες.

Πολάκης: «Δεν περπατάει το πράγμα»

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει ζήτημα πολιτικής επιβίωσης, επικαλούμενος τις χαμηλές δημοσκοπικές επιδόσεις του. Όπως ανέφερε, η μετάβαση στη συλλογική ηγεσία δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική ανάκαμψη της εκλογικής επιρροής του κόμματος.

Παράλληλα, επέμεινε ότι ένα κόμμα χρειάζεται ένα πρόσωπο που να αναλαμβάνει την ευθύνη για τις κρίσιμες αποφάσεις.

«Δεν περπατάει το πράγμα», ήταν η χαρακτηριστική φράση του, με την οποία περιέγραψε την κατάσταση στην Κουμουνδούρου. Κατά την άποψή του, η εκλογή αρχηγού από τη βάση θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και την επανασύνδεσή του με την κοινωνία.

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εγκαταλείψει τις προσωποκεντρικές αντιλήψεις»

Στον αντίποδα, η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε τη συλλογική ηγεσία, χαρακτηρίζοντάς την συνειδητή πολιτική επιλογή και όχι προσωρινή λύση ανάγκης.

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απομακρυνθεί από τις προσωποκεντρικές αντιλήψεις, τις οποίες συνέδεσε με την εσωκομματική κρίση των προηγούμενων ετών.

Άσκησε, παράλληλα, κριτική στην προηγούμενη περίοδο, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική εξάρτηση από συγκεκριμένα πρόσωπα και η υποχώρηση των συλλογικών διαδικασιών έπληξαν την πολιτική λειτουργία του κόμματος. Αναγνώρισε, μάλιστα, ευθύνες και στα στελέχη που ανέχθηκαν αυτές τις πρακτικές, τονίζοντας την ανάγκη να αποκτήσουν ξανά ουσιαστικό ρόλο τα κομματικά όργανα και τα μέλη.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ο οποίος έθεσε την πρόταση Πολάκη στην κρίση της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως εξήγησε, ενδεχόμενη υπερψήφισή της θα απαιτούσε πλήρη αναπροσαρμογή του πολιτικού και οργανωτικού σχεδιασμού ενόψει των εκλογών.

Το δίλημμα για την επόμενη ημέρα του ΣΥΡΙΖΑ

Η αντιπαράθεση ανέδειξε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό του κόμματος για την επόμενη ημέρα. Από τη μία πλευρά βρίσκεται η επιλογή της συνέχισης της πορείας με συλλογική ηγεσία και από την άλλη η άποψη ότι απαιτείται άμεση επανεκκίνηση, με νέα νομιμοποίηση από την κομματική βάση.

Στη συζήτηση αποτυπώθηκαν, επίσης, οι διαφορετικές εκτιμήσεις για τις δυνατότητες ανασύνταξης του προοδευτικού χώρου. Ο Παύλος Πολάκης άσκησε κριτική τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να συγκροτήσουν πλειοψηφικό πολιτικό ρεύμα χωρίς ένα πρόγραμμα που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.