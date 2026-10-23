Επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε η Ντόρα Μπακογιάννη, με φόντο τις αντιδράσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την κύρωσή του από το Κοινοβούλιο της Λιβύης. Η πρώην Υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την εξέλιξη «δυσάρεστη, αλλά αναμενόμενη», απορρίπτοντας παράλληλα τη ρητορική περί «εθνικής ήττας».

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ξεκαθάρισε ότι η στάση του πρώην πρωθυπουργού δεν την απασχολεί.



«Τον κ. Σαμαρά τον έχω κατατάξει σε μια κατηγορία εθνικολαϊκιστών. Το θέμα του κ. Σαμαρά δεν με απασχολεί πια, με απασχολούν τα κόμματα τα οποία είναι πραγματικά μέσα στη Βουλή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική» – Το μήνυμα για τα 12 ναυτικά μίλια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης.



«Βεβαίως γίνεται αυτή η κουβέντα και βεβαίως πρέπει να γίνει, αλλά την ώρα που θα το κρίνει η Ελλάδα και όχι ως κάποια σπασμωδική αντίδραση. Δεν ασκείται έτσι η εξωτερική πολιτική», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι απαιτείται «πρώτον βαθιά αναπνοή και δεύτερον γερό στομάχι» είπε η πρώην υπουργός Εξωτερικών.

Νουθεσίες προς το εσωτερικό της ΝΔ: «Δεν γίνεσαι ποτέ προσωπικός στην τηλεόραση»

Αρνητική εμφανίστηκε η κυρία Μπακογιάννη στο σενάριο διαγραφών, σημειώνοντας πως «μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο».



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι καταβάλλεται προσπάθεια για «κανόνα δεοντολογίας» στη δημόσια παρουσία των στελεχών.

Κριτική για τον Τσίπρα: «Έχει χάσει την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη του»

Στο στόχαστρο της κυρίας Μπακογιάννη βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας.



«Βλέπω τον κ. Τσίπρα πολύ πιο αμήχανο, σε αναζήτηση ταυτότητας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «έχει χάσει την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη του».

Βολές κατά ΠΑΣΟΚ: «Κάνει μνημόσυνα της δεκαετίας του ’80»

Τέλος, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας, λέγοντας πως «κάνει μνημόσυνα της δεκαετίας του ’80».