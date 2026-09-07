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Σχέδιο, χρόνος και καθαρός ορίζοντας

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Στη φετινή ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να στείλει ένα καθαρό μήνυμα. Η κυβέρνηση δεν μένει στις εξαγγελίες, αλλά κοιτάζει ήδη την επόμενη ημέρα με συγκεκριμένο σχέδιο και ορίζοντα τετραετίας. Το πακέτο μέτρων, με έμφαση σε φορολογικές ελαφρύνσεις, εισοδήματα και στήριξη της οικογένειας, δείχνει ότι το κυβερνητικό αφήγημα μετατοπίζεται πλέον από τη διαχείριση των κρίσεων στην εμπέδωση της ανάπτυξης και της ευημερίας. Και αυτό ίσως είναι το βασικό πολιτικό μήνυμα της φετινής ΔΕΘ. Ο Μητσοτάκης θέλει να εμφανιστεί ως ο πολιτικός που έχει σχέδιο, χρόνο και καθαρό ορίζοντα για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Η ιδέα του κουμπαρά των γενεών

Να ξεκινήσω με τον υπουργό Οικονομικών και Οικονομίας, Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς έμαθα από καλή πηγή ότι η εξαγγελία του πρωθυπουργού για τον κουμπαρά γενεών ήταν δική του. Και μάλιστα ήταν αυτή που προκαλεί και συζήτηση από την πρώτη στιγμή. Έμαθα λοιπόν ότι αυτό το πήρε ως ιδέα από τη Γερμανία όπου εφαρμόζεται και το έβαλε στο τραπέζι πριν από λίγο καιρό. Ο πρωθυπουργός το άκουσε με ενδιαφέρον και συμφώνησε και ήταν μία έκπληξη της ΔΕΘ.

Βαρύς και δύσκολος χειμώνας

Κάθισα χθες και συνομίλησα με πολλά κυβερνητικά στελέχη ειδικά μετά τη συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού και υπήρξε ικανοποίηση για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια δεν ήταν πανηγυρικό το κλίμα, καθώς αρκετοί αναγνώριζαν ότι ο χειμώνας θα είναι βαρύς και δύσκολος.

Αντίπαλος ο Σαμαράς

Η απόφαση του πρωθυπουργού να βάλει απέναντι τον Αντώνη Σαμαρά με όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή και αυτό έγινε συνειδητά κατόπιν εκτενούς σύσκεψης τις τελευταίες ημέρες στο Μέγαρο Μαξίμου. Και από εδώ και πέρα οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες και θα ξεδιπλωθεί και η προσπάθεια για να αποτραπούν πολλοί να είναι στα ψηφοδέλτια του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας

Ο πρώην υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, έχοντας βγει πιο δυνατός από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του που συγκίνησε το πολιτικό σκηνικό, επανέρχεται δριμύτερος, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Δεν αναφέρομαι στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά σε μία θέση που δεν αφορά την πολιτική αρένα. Ο Γ. Μυλωνάκης, ο οποίος είχε και έχει σχέση μπετόν αρμέ με τον πρωθυπουργό, ακόμα και στις περιόδους που ο πρώτος δεχόταν σκληρό πολιτικό πόλεμο και πυρά, οδεύει σε ψηφοδέλτιο. Το όνομά του θεωρείται πως έχει ήδη «κλειδώσει» στην πρώτη γραμμή για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας στις ερχόμενες εκλογές, μια απόφαση που έχει ωριμάσει στο μυαλό του πρωθυπουργού ως επιβράβευση για τον άνθρωπο που ξέρει να φέρνει εις πέρας τις πιο δύσκολες αποστολές. Την Παρασκευή το βράδυ, στο roof garden του Electra Palace, έμαθα πως σε πηγαδάκι με τον Μυλωνάκη, του τέθηκε ευθέως η ερώτηση: «Μην επιβεβαιώσετε αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά αν θα δεχτείτε αν σας το προτείνει ο πρωθυπουργός». Ο Γιώργος Μυλωνάκης απάντησε με χαμόγελο «αυτά είναι του προέδρου».

Το δείπνο του πρωθυπουργού

Η ξαφνική ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων πιλότων, μετέφερε αναμενόμενα το πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον στα παραδοσιακά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, με χαλαρή όμως διάθεση. Η στήλη έκανε ένα πέρασμα από διάφορα στέκια, αν και για να είμαι ειλικρινής το πιο ενδιαφέρον ήταν ότι το Electra Palace αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Σε ένα από τα τραπέζια του ήταν ο πρωθυπουργός, ο οποίος επέλεξε να δειπνήσει σε στενό κύκλο, συνοδευόμενος από φιλικό του ζευγάρι, ενώ στην ίδια παρέα βρισκόταν και η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκόφυλλου. Βέβαια, αν ήθελες να δεις κόσμο και ντουνιά, έπρεπε να πας από το εμβληματικό Clochard, όπου το Σάββατο το βράδυ επικρατούσε το αδιαχώρητο, ενώ ήταν εκεί μέλη της κυβέρνησης. Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν η Όλγα Κεφαλογιάννη και η Σοφία Ζαχαράκη, ο Γιάννης Λοβέρδος όπως και ο Χάρης Θεοχάρης, όπως επίσης και ο Άγγελος Συρίγος. Όλοι βέβαια σε ξεχώρισα τραπέζια.

Το αυτονόητο

Το δικό του ενδιαφέρον είχε ο διάλογος του πρωθυπουργού με τους διαπιστευμένους λίγο πριν την έναρξη της συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ. Τι έμαθα; Ότι είναι άνθρωπος της συνήθειας και όποτε ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για την έκθεση τρώει στο ίδιο μαγαζί. Αυτό κρατάει 11 συναπτά έτη και όπως είπε δεν αλλάζω εύκολα πράγματα όταν πηγαίνουν καλά. Για την εντολή της απαγόρευσης των εκδηλώσεων λόγω του τραγικού δυστυχήματος με το Φάντομ δεν έκρυψε την ενόχλησή του λέγοντας. Είναι αυτονόητο σε τέτοιες τραγικές στιγμές, δε χρειαζόταν να το πούμε.

Ακούει και Λιόλιου

Στην κουβέντα για τα μέτρα είπε ότι το κλειδί είναι ότι αυτά εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό. Ο πρωθυπουργός μετά το στίχο από τα Δίδυμα Φεγγάρια που αφιέρωσε στον Αλέξη Τσίπρα, συνάδελφος τον ρώτησε αν θα αφιερώσει και κανένα άλλο τραγούδι σε κάποιον άλλον; «Μήπως θα πείτε και Λιόλιου;» του είπαν και απάντησε: «Έρχεται, έρχεται και αυτό». Κι εγώ αναρωτιέμαι: Το θέμα είναι τι θα αφιερώσει; Το «λογαριασμό» ή το «νοικιάστηκε»;

Ο εκτυπωτής, η Ντόρα και το «θα καταστραφούμε»

Μπορεί η 90ή ΔΕΘ να έχει ρομπότ, τεχνητή νοημοσύνη και κάθε λογής τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά στο περίπτερο της Fujifilm το ενδιαφέρον πήγε αλλού. Στον εκτυπωτή. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόρα Μπακογιάννη έκαναν τη βόλτα τους, συνομίλησαν με τους ανθρώπους του περιπτέρου και, όταν η Ντόρα είδε τον Fuji Printer, πέταξε το αφοπλιστικό «θα καταστραφούμε». Ο πρωθυπουργός, πάντως, δεν πτοήθηκε. Αντιθέτως, δήλωσε ότι χρειάζεται έναν τέτοιο εκτυπωτή. Στη ΔΕΘ, άλλωστε, ακόμη και ένα μηχάνημα γραφείου μπορεί να αποκτήσει πολιτικό ενδιαφέρον. Και όταν υπάρχει η Ντόρα δίπλα, το χιούμορ είναι σχεδόν εγγυημένο.

Ο πρωθυπουργός απέναντι στον Reachy

Αν κάποιος περίμενε ότι η τεχνολογία θα μείνει μακριά από το πολιτικό παρασκήνιο, μάλλον έκανε λάθος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος από τα ρομποτικά εκθέματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μάλιστα, είχε και διάλογο με το Reachy, το κοινωνικό ρομπότ που μπορεί, με τον κατάλληλο προγραμματισμό, να λειτουργήσει ως συνομιλητής και οδηγός για άτομα με προβλήματα όρασης. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε και η Daisy, η λούτρινη μαργαρίτα με εφαρμογές στην επικοινωνία επαγγελματιών με παιδιά. Με τόσα ρομπότ γύρω του, πάντως, το μόνο που δεν μάθαμε είναι αν κάποιος από τους πολιτικούς ζήτησε συμβουλές για το επόμενο βήμα.

Συγκινημένος ο Χαρδαλιάς για το δυστύχημα

Η στενή και ειλικρινής σχέση που έχει με τους ένστολους ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι γνωστή από την εποχή της πανδημίας. Το τραγικό δυστύχημα στην Τανάγρα τον έκανε να νιώσει όπως και κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα βαθιά συγκίνηση. Τον περιφερειάρχη όμως για ακόμα έναν λόγο. Του έφερε στη μνήμη ένα ανάλογο περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2023 όταν ο Ν. Χαρδαλιάς διατελούσε υφυπουργός Άμυνας. Αντίστοιχο Phantom είχε πέσει στη θάλασσα λίγο μετά την απογείωση του απο την 338 πτέρυγα μάχης της Ανδραβίδας. Παρά τη γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης οι δύο αξιωματικοί της ΠΑ, ένας σμηναγός κι ένας υποσμηναγός, είχαν εντοπιστεί νεκροί. Ο Νίκος Χαρδαλιάς εμφανίστηκε χθες στο περίπτερο της ΔΕΘ εμφανώς θλιμμένος με τα μάτια όλων να πέφτουν στην μαύρη γραβάτα. «Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν όπως και τότε», έλεγε με πόνο.

Το ποδαρικό και η «κατάρα»

Μια από τις πιο χαλαρές στιγμές της πρωθυπουργικής βόλτας στη ΔΕΘ καταγράφηκε στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ο πρόεδρος της ιστορικής ομάδας παρέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη φανέλα με το όνομά του και του είπε πως «όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας», αφού η ομάδα ανέβηκε κατηγορία. Ο πρωθυπουργός απάντησε με χιούμορ: «Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν». Και επειδή στη Θεσσαλονίκη τίποτα δεν περνά απαρατήρητο, έκανε και αναφορά στα σωστά χρώματα της φανέλας, παραπέμποντας στις γνωστές οπαδικές του προτιμήσεις. Πολιτική, ποδόσφαιρο και πείραγμα σε μία ατάκα. ΔΕΘ είναι αυτή.

Με τους μικρούς «πράκτορες» του νερού ο Παπασταύρου

Σε μια διαφορετική αποστολή βρέθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου στο περίπτερο της ΕΥΔΑΠ στη ΔΕΘ. Ο υπουργός συνάντησε τους μικρούς «πράκτορες» του νερού, κηρύσσοντας επί της ουσίας την έναρξη του πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού «Η Μεγάλη Μπλε Αποστολή: Τα παιδιά σώζουν το νερό». Πρόκειται για μια κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της ΕΥΔΑΠ. Ο υπουργός έγινε μικρό παιδί κι εκείνος και έπαιξε μαζί τους, τους μίλησε, άκουσε τις ιδέες τους και τους εξήγησε γιατί το νερό είναι πολύτιμο και γιατί η προστασία του ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές συνήθειες. Και μάλιστα τους ανέθεσε τη νέα μεγάλη αποστολή τους. Η «Μεγάλη Μπλε Αποστολή» ξεκινά λοιπόν με παιχνίδι, χαμόγελα και έναν πολύ σοβαρό στόχο: να γίνουν τα παιδιά οι καλύτεροι σύμμαχοι στην προσπάθεια για την προστασία του νερού. Οι πρώτοι «πράκτορες» στρατολογήθηκαν. Και είχαν και πολύ καλό briefing από τον υπουργό!

Ρακή πριν από τη διαδήλωση

Άλλοι προετοιμάζονται για πολιτικές μάχες με συσκέψεις, σημειώματα και επικοινωνιακά επιτελεία. Στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως υπάρχει και η πιο παραδοσιακή μέθοδος. Ρακή και κουβέντα. Η Ρένα Δούρου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για ρακές, λίγο πριν από τη μεγάλη πορεία συνδικάτων και εργατικών σωματείων προς τον χώρο της Έκθεσης. Το μήνυμα που συνόδευσε τη συνάντηση ήταν σαφές: «Η πραγματική αριστερά είναι εδώ». Μένει βέβαια να φανεί αν η πολιτική ανασύνταξη θα αποδειχθεί εξίσου δυνατή με την παρέα γύρω από το τραπέζι. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, ως γνωστόν, οι μεγάλες πολιτικές κουβέντες πολλές φορές ξεκινούν χαλαρά και καταλήγουν να αποκτούν στρατηγικό χαρακτήρα.

Η μεγάλη παρέα της Κεντροαριστεράς

Μήνυμα πολιτικής κινητικότητας έστειλε και η παρουσία στελεχών και προσώπων της κεντροαριστεράς στη μεγάλη κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά σε «ευρύτατες δυνάμεις» που δεν βρίσκουν έκφραση στο σημερινό πολιτικό σκηνικό δεν είναι ακριβώς μια αθώα διατύπωση. Όταν μάλιστα συνοδεύεται από ονόματα, συναντήσεις και ανοιχτό κάλεσμα για διάλογο και ενότητα, τότε το παραπολιτικό ενδιαφέρον ανεβαίνει. Το ερώτημα είναι ποιοι θα καθίσουν τελικά στο ίδιο τραπέζι και ποιοι θα μείνουν απλώς στο κάδρο των φωτογραφιών. Γιατί η συζήτηση περί «ρεύματος αλλαγής» είναι εύκολη. Η δημιουργία πολιτικού ρεύματος, όμως, θέλει πολύ περισσότερα από καφέ στη Θεσσαλονίκη και καλές προθέσεις.

Η απουσία Πολάκη που λέει πολλά

Η απουσία του Παύλου Πολάκη από την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ δεν περνά απαρατήρητη. Και δύσκολα θα μπορούσε, αφού σύμφωνα με το υλικό, του είχε προταθεί ακόμη και να εκφωνήσει τη βασική πολιτική ομιλία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Η επιλογή να μην εμφανιστεί στη συγκεκριμένη κομματική σκηνή τροφοδοτεί αναπόφευκτα τη συζήτηση για τις εσωτερικές ισορροπίες. Ιδίως όταν συνδέεται με τις γνωστές φιλοδοξίες του για την ηγεσία. Στην Κουμουνδούρου, πάντως, δεν φαίνεται να θέλουν νέο κύκλο εσωστρέφειας. Το ερώτημα είναι αν η απόσταση είναι προσωρινή ή αν αποτελεί προάγγελο νέων εξελίξεων.

Το μήνυμα Πολάκη προς την Κουμουνδούρου

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση Πολάκη δεν βρίσκεται μόνο στο ότι απουσίασε από τη ΔΕΘ. Βρίσκεται κυρίως στο τι προηγήθηκε. Σύμφωνα με το παρασκήνιο ο χανιώτης βουλευτής επιδίωξε ρόλο με ουσιαστικές αρμοδιότητες προέδρου: να ηγηθεί της εκλογικής μάχης, να έχει αποφασιστικό λόγο στο πρόγραμμα και τελικό ρόλο στα ψηφοδέλτια. Η απάντηση από την πλευρά Δούρου – Παππά ήταν αρνητική. Και κάπου εκεί ήρθε το «βήμα πίσω». Τυπικά, ο Πολάκης παραμένει τομεάρχης Διαφάνειας και δηλώνει ότι θα δώσει τη μάχη των εκλογών. Πολιτικά, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: οι ισορροπίες στην Κουμουνδούρου παραμένουν εύθραυστες. Για αυτό και στο σποτ που βγήκε ο ίδιος απουσιάζει αν και είναι το δίδυμο Δούρου και Παππά.

Από το Κιότο, στην Τούμπα

Και επειδή η Θεσσαλονίκη της ΔΕΘ δεν είναι μόνο πολιτική, υπάρχει και μια ιστορία που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Ο 36χρονος Ιάπωνας επίκουρος καθηγητής Fukuda Kosuke λατρεύει τον ελληνικό πολιτισμό, γνωρίζει να παίζει ποντιακή λύρα και χορεύει Κότσαρι. Σαν να μην έφταναν αυτά, έχει μεταφράσει έργα του Νίκου Καζαντζάκη στην Ιαπωνία. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και χόρεψε μαζί με άλλους ομοεθνείς του στις εκδηλώσεις της Έκθεσης, αλλά και στην εκδήλωση «Από το Κιότο στην Τούμπα, ένας κόσμος, ένας χορός». Αν μη τι άλλο, η ΔΕΘ αποδεικνύει ξανά ότι το παρασκήνιο δεν είναι πάντα κομματικό. Μερικές φορές έχει ποντιακό ρυθμό.

Δυναμική παρουσία του Newsbeast στην 90ή ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε και θα έχει έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού και στα μέτρα που ανακοίνωσε πηγαίνοντας στις εκλογές. Το Newsbeast βρίσκεται, όπως κάθε χρόνο, στην καρδιά των γεγονότων. Με περίπτερο και διπλό στούντιο, καλύπτει τη 90ή ΔΕΘ με συνεχή ροή ενημέρωσης, live blogging, συνεντεύξεις και σχόλια από πρόσωπα της πολιτικής, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, μεταφέροντας τον παλμό των εξελίξεων σε πραγματικό χρόνο. Από το περίπτερο του Newsbeast πέρασαν -και θα συνεχίσουν να περνούν- κορυφαία στελέχη της πολιτικής και της αγοράς, δίνοντας το δικό τους στίγμα για τις εξελίξεις. Απολογιστικό ταμείο θα κάνουμε στο τέλος. Το σημαντικό είναι πως το περίπτερο παραμένει ανοιχτό και σε πλήρη λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Η ΔΕΘ 2026 θα είναι το κέντρο των εξελίξεων. Το Newsbeast θα είναι εκεί. Θα μας βρείτε στο Περίπτερο 15, θέση 7.

Κόσμος και ντουνιάς στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Το ότι ήταν όλη η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, δεν ήταν κρυφό. Όμως, στο μάτι του «κυκλώνα των πιστών Σαμαρά» βρέθηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Εγώ πάντως την είδα χαμογελαστή στο αεροδρόμιο και πως να μην ήταν αφού και κάλυψη από τον Κ. Μητσοτάκη είχε και το θέμα που προσπάθησαν να ανεβάσουν κάποιοι με τα σχολικά βιβλία πήγε κουβά. Είδα επίσης, το νέο δίδυμο της ΕΡΤ Φερεντίνο – Καραβάτου (είναι και Σαλονικιά) αλλά και πολλούς συναδέλφους οι οποίοι ήρθαν στη ΔΕΘ να πάρουν μυρωδιά και ας μην κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ.

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Παππάς για την πορεία της Star Bulk

Σήμερα θα ανοίξει τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους ο εφοπλιστής Πέτρος Παππάς για τη νέα κίνηση της Star Bulk, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη χρηματιστηριακή της παρουσία με παράλληλη είσοδο και στην Αθήνα. Η εισηγμένη στο Nasdaq ναυτιλιακή, που δραστηριοποιείται στη μεταφορά ξηρού φορτίου, προχωρά σε Δημόσια Προσφορά νέων κοινών μετοχών στην Ελλάδα και παράλληλα στην εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Περιμένω με ανυπομονησία να δω τι θα πει ο επικεφαλής της Star Bulk για τη στόχευση πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση, αλλά και για το πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν. Η Δημόσια Προσφορά έχει στόχο έσοδα έως 112,2 εκατ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για την περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση του στόλου. Η διπλή χρηματιστηριακή παρουσία, σε Nasdaq και Euronext Athens, αναμένεται να διευρύνει τη μετοχική βάση της Star Bulk, να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και να προσθέσει νέα εργαλεία για επόμενες επενδυτικές κινήσεις.

Νέα κίνηση στη μικροκινητικότητα από την Πέτρος Πετρόπουλος

Νέο βήμα στη μικροκινητικότητα φαίνεται πως επεξεργάζεται η εισηγμένη Πέτρος Πετρόπουλος, η οποία έχει ήδη μπει στην αγορά με το ελληνικού σχεδιασμού και παραγωγής ηλεκτρικό σκούτερ NOOS. Πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι στην εταιρεία εξετάζουν την επόμενη κίνηση, με το ενδιαφέρον να στρέφεται σε ένα ακόμη ηλεκτρικό όχημα αστικής μετακίνησης. Στο τραπέζι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μπορούσε να είναι ακόμα και η παραγωγή ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Τα σενάρια αξιολογούνται και μένει να φανεί ποια επιλογή θα προκριθεί τελικά και ποιο προϊόν θα περάσει στην παραγωγή. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση δείχνει ότι η Πέτρος Πετρόπουλος δεν αντιμετωπίζει το NOOS ως μεμονωμένο project, αλλά εξετάζει ευρύτερη παρουσία στην ηλεκτρική αστική μετακίνηση. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται το επόμενο διάστημα, οπότε και εκτιμάται ότι θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Στο «σφυρί» ακίνητα της Έμπεδος από την Alpha Real Estate Services

Σε διαδικασία εκποίησης περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης κατασκευαστικής, Έμπεδος Α.Ε, πληροφορούμαι ότι προχωρά η Alpha Real Estate Services, η οποία ενεργεί ως ειδική εκκαθαρίστρια της τεχνικής εταιρείας. Πρόκειται για μία ακόμη πράξη στο μακρύ κεφάλαιο της εκκαθάρισης της άλλοτε γνωστής εργοληπτικής επιχείρησης. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επτά ακίνητα σε Αττική, Χαλκιδική και Καρδίτσα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ποσοστό 4,9136% εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίου 13.300 τ.μ. στον Ασπρόπυργο, καθώς και τέσσερα καταστήματα με υπόγειους χώρους στην οδό Γεωργίου Ζωγράφου στου Ζωγράφου. Στο πακέτο είναι επίσης και κτίριο γραφείων συνολικής επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ. στην οδό Αμαλιάδος 15, στη Νέα Κηφισιά, το οποίο διαθέτει θέσεις στάθμευσης. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται ακόμη ημιτελής διώροφη οικοδομή στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, αγρός 14.541,73 τ.μ. στην Καρδίτσα και αγροτεμάχιο 71.558 τ.μ. στο Κρυονέρι, για τμήμα του οποίου εκκρεμεί δικαστική επίλυση της διαφοράς. Οι προσφορές μπορούν να αφορούν είτε μεμονωμένα ακίνητα είτε ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Η προθεσμία λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ για τη συμμετοχή απαιτείται εγγύηση ίση με το 10% του προσφερόμενου τιμήματος.

177 εκατομμύρια αξίζουν τα σιδηροδρομικά ακίνητα

Κι αφού η ΔΕΘ αυτές τις ημέρες έχει την τιμητική της, θα κάνω και μία ξεχωριστή αναφορά και σε ένα κομμάτι του σιδηροδρόμου που δεν αφορά τα τρένα, αλλά τα ακίνητα. Σας μίλησα πρόσφατα άλλωστε γι’ αυτά. Η πρώην ΓΑΙΑΟΣΕ, που πλέον περνά στη νέα εποχή ως «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic RailEstate», έχει στα χέρια της ένα χαρτοφυλάκιο με αποτιμώμενη αξία 177 εκατ. ευρώ για το 2025, έναντι 153 εκατ. ευρώ το 2023. Η διοίκηση υπό τον Παναγιώτη Μπαλωμένο, επιχειρεί πλέον να φύγει από τη λογική της απλής καταγραφής και φύλαξης της περιουσίας και να περάσει σε πιο ενεργή αξιοποίησή της. Τα έσοδα, άλλωστε, δείχνουν ήδη τη μεταβολή. Από 6,6 εκατ. ευρώ το 2024 ανέβηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ για το 2026 ο πήχης έχει τοποθετηθεί στα 9,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 43% υψηλότερα σε σχέση με δύο χρόνια πριν. Και υπάρχει αρκετά «ψωμί» μπροστά. Στο τραπέζι βρίσκονται οπτικές ίνες και φωτοβολταϊκά κατά μήκος των γραμμών, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εμπορική αξιοποίηση χώρων στον Σταθμό Λαρίσης και διαφημιστικά δικαιώματα στους σταθμούς. Παράλληλα, τρέχει πρόγραμμα ωρίμανσης 4 εκατ. ευρώ έως το 2027 για τα σημαντικότερα ακίνητα. Αν κρίνουμε από το γεγονός ότι η ωρίμανση του βασικού χαρτοφυλακίου πήγε από περίπου 20% μέσα σε μία εικοσαετία στο 60% μέσα στη διετία 2025-2026, το πραγματικό στοίχημα τώρα αρχίζει. Και μένει να φανεί πόση από τη θεωρητική αξία των 177 εκατ. ευρώ θα μπορέσει τελικά να μετατραπεί σε σταθερό έσοδο.

Νέα κίνηση Μασούτη στην Κέρκυρα

Ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της παρουσίας του στην Κέρκυρα μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι κάνει ο Μασούτης, με το νέο κατάστημα που σχεδιάζεται στη θέση Καλλιθέα Καναλίων να περνά πλέον σε φάση υλοποίησης. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενέκρινε την πολεοδομική παρέκκλιση που είχε αιτηθεί η «Γαλαξίας Διαχείριση Ακινήτων και Κατασκευών ΜΑΕ», εταιρεία συμφερόντων του ομίλου. Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 10.387 τ.μ. και η έγκριση επιτρέπει ανάπτυξη εγκαταστάσεων έως περίπου 1.870 τ.μ. Το σχέδιο προβλέπει αλλαγές χρήσης σε υφιστάμενους χώρους, επέκταση του ισογείου και προσθήκη ορόφου, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονης υπεραγοράς. Η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Μασούτης έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο νησί μετά την απόκτηση του δικτύου Γαλαξίας-Δήμητρα Market. Μέσω της Γαλαξίας Ακινήτων ελέγχει παράλληλα περίπου 20 ακίνητα στην Κέρκυρα, δημιουργώντας σημαντική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου του.

Από ανειδίκευτος εργάτης, ιδιοκτήτης της Achaia Clauss

Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πρόσωπο που έχει προσπαθήσει για την αναβίωση της ιστορικής Achaia Clauss. Η πυρκαγιά που έπληξε την Achaia Clauss φέρνει στο προσκήνιο -δυστυχώς δυσάρεστων εξελίξεων- τον Νίκο Καραπάνο, έναν επιχειρηματία που η σχέση του με την ιστορική οινοποιία της Πάτρας δεν ξεκίνησε από κάποιο διοικητικό γραφείο. Ο ίδιος έχει αφηγηθεί ότι μπήκε στην επιχείρηση ως «ανειδίκευτος εργάτης», για να φτάσει το 1997 να αναλάβει τα ηνία της και σταδιακά να εξελιχθεί στον βασικό μέτοχο και επικεφαλής της. Η φιλοσοφία Καραπάνου ήταν διαφορετική από εκείνη που είχε ακολουθήσει η Achaia Clauss σε προηγούμενες περιόδους. Αντί για το κυνήγι του όγκου και του τζίρου, επέλεξε μικρότερη και ελεγχόμενη παραγωγή, επιχειρώντας να επαναφέρει στο επίκεντρο την ιστορία, την ποιότητα και τις εμβληματικές ετικέτες του οινοποιείου. Υπό τον έλεγχό του βρίσκεται η οινοποιητική και εμπορική δραστηριότητα και το σήμα της Achaia Clauss, όχι όμως και το ιστορικό ακίνητο, το οποίο ανήκει μέσω της Achaia Clauss Estates στην Τράπεζα Πειραιώς, κατάλοιπο παλαιότερων υποχρεώσεων της εταιρείας.