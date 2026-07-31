BEAST

Γκάζια Μητσοτάκη σε υπουργούς

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από το υπουργικό συμβούλιο και τα όσα έγιναν όταν έκλεισαν οι κάμερες. Ο πρωθυπουργός ήταν αυστηρός με τους υπουργούς καθώς ζήτησε να βγουν μπροστά και να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Λογικό καθώς δεν βλέπει πολλούς πρόθυμους να καούν. Η κίνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να ζητήσει να βγουν μπροστά οι υπουργοί του ήταν αυτονόητη για τους γνωρίζοντες καθώς έχουν δει στο Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν υπάρχει προθυμία να δώσουν μάχες στα ΜΜΕ. Η πρωτοβουλία όμως του πρωθυπουργού να τους επιπλήξει και να ζητήσει την δημόσια παρουσία τους θα έχει και συνέχεια. Μου λένε, ότι στη λογική πως θα αργήσουν οι εκλογές, θα υπάρξει σίγουρα ένας ανασχηματισμός, εκλογικού χαρακτήρα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι απόντες θα έχουν πρόβλημα με την παρουσία τους στην κυβέρνηση. Άρα, θα υπάρχει ένα είδος παρουσιολογίου.

Θερινές διακοπές της Βουλής

Να σημειώσω ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα των κοινοβουλευτικών εργασιών, καθώς θα υπάρξει ανάπαυλα για τρεις εβδομάδες και επιστροφή στις 24 Αυγούστου. Υπάρχουν όμως εκκρεμότητες, καθώς μετά τη χθεσινή ομόφωνη εισήγηση στην Ολομέλεια της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλου, σήμερα θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο που αφορά την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ και θα συζητηθεί και το νομοσχέδιο που αφορά την Ενσωμάτωση της Οδηγίας για SLAPPs αγωγές.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Δούκα

Και να πάω στο Μέγαρο Μαξίμου όπου σήμερα το πρωί θα περάσει την πόρτα του πρωθυπουργικού γραφείου ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων που προ ημερών βρέθηκε στην εκδήλωση της ΕΛΑΣ και μίλησε παρουσία του Αλέξη Τσίπρα για αυτοδιοικητικά ζητήματα, θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για συζήτηση επί των θεμάτων της αυτοδιοίκησης και ειδικά για την Αθήνα.

Η κοστολόγηση των προγραμμάτων

Μου λένε ότι στο Μέγαρο Μαξίμου δίνουν μεγάλο βάρος και σημασία στην λειτουργία του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που θα κοστολογεί για πρώτη φορά τα προγράμματα των κομμάτων. Βέβαια η αποστολή των προγραμμάτων για να κοστολογηθούν είναι προαιρετική αλλά θα έχει σημασία εάν για παράδειγμα θα στείλει η ΕΛΑΣ ή το ΠΑΣΟΚ.

Εκλογές τον Μάιο του 2027

Μπορεί το 2027 να φαντάζει μακρινό για τον μέσο πολίτη, όμως στα κομματικά επιτελεία ο χρόνος κυλά διαφορετικά και αυτό λόγω των εθνικών εκλογών. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία τη δέσμευσή του για εξάντληση της τετραετίας, τα κομματικά επιτελεία μπορεί να είναι σε εγρήγορση αλλά έφυγε το βάρος να τρέχουν και να μην φτάνουν καλοκαιριάτικα. Όχι ότι δεν τρέχουν αλλά είναι αλλιώς το φθινόπωρο και αλλιώς την επόμενη άνοιξη. Η ακριβής ημερομηνία των εκλογών παραμένει άγνωστη, με πολλά κυβερνητικά στελέχη να στοιχηματίζουν ότι ούτε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει κυκλώσει ακόμα την οριστική Κυριακή στο ημερολόγιό του, προτιμώντας το δόγμα «βλέποντας και κάνοντας» ανάλογα με το πολιτικό κλίμα της περιόδου. Την ώρα που οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί λειτουργού με το πολιτικό τους ένστικτο όσον αφορά την ημερομηνία. Στην Χαριλάου Τρικούπη δεν βλέπουν να γίνεται κάποια έκπληξη της τελευταίας στιγμής και αυτό που λέει ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης στους στενούς του συνεργάτες, είναι ότι «οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 2027». Κάτι που θα βόλευε και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ για να έχει χρόνο να διεκδικήσει ξανά την δεύτερη θέση.

Ο Τσίπρας και το «Δεν ξέρω, θα δούμε»

Την ίδια ώρα, «Δεν ξέρω, θα δούμε» μου είπαν ότι απαντούσε ο Αλέξης Τσίπρας όταν τον ρωτούσαν για το εάν θα γίνουν εκλογές. Πάντως ο ίδιος που βρίσκεται οικογενειακώς στην Κέρκυρα για διακοπές, δήλωνε πως το κόμμα του είναι έτοιμο για τις εκλογές. Απ’ ό,τι γνωρίζω, μέχρι και ονόματα υποψηφίων σκέπτονται να δώσουν στη δημοσιότητα μετά τον Δεκαπενταύγουστο.

Αργοί ρυθμοί στην ΕΛΑΣ

Πάντως ένα ζήτημα που έχει εντοπιστεί με την ΕΛΑΣ είναι οι αργοί ρυθμοί που απαντά το κόμμα ή παρεμβαίνει σε μείζονα ζητήματα επικαιρότητας. Η ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα με τα συλλυπητήρια για το θάνατο των τριών πυροσβεστών εστάλη προχθές στις 10 παρά το βράδυ, ενώ σε άλλα ζητήματα υπάρχουν ανακοινώσεις μια μέρα μετά, όταν τα άλλα κόμματα τους έχουν πάρει φαλάγγι.

Τα οικονομικά της ΕΛΑΣ

Καλοκαιριάτικα ξεκατινιάστηκαν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή τα δάνεια των κομμάτων και τι χρωστάει η Χαριλάου Τρικούπη. Η ΕΛΑΣ έκανε το λάθος να αναφερθεί στα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ που πέρασε στην αντεπίθεση με ερωτήματα για το που τα βρίσκει το κόμμα του Αλ. Τσίπρα τα χρήματα και πώς χρηματοδοτείται. Και μαθαίνω από Σεπτέμβριο θα έχουμε συνέχεια.

Ο Σαμαράς, η Φθιώτιδα και η ειρωνεία με τον Ν. Σταυρογιάννη

Πάμε στο μέτωπο του Αντώνη Σαμαρά και τον νέο πολιτικό φορέα που όλο ακούμε και ποτέ δεν βλέπουμε. Οι εταιρίες δημοσκοπήσεων τον μετράνε αλλά δεν μπορούν να ανακοινώσουν τα ποσοστά για ένα κόμμα που δεν υπάρχει. Αν γίνει το σχέδιο πράξη, φαίνεται πως θα δημιουργήσει πρόβλημα στην Πελοπόννησο ειδικά στα κόμματα που είναι πιο δεξιά από την Νέα Δημοκρατία – ειδικά στον τόπο καταγωγής του πρώην πρωθυπουργού. Σήμερα η στήλη θα σας αποκαλύψει ένα νομό που βάφεται μπλε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδα η κίνηση Σαμαρά πηγαίνει ανέλπιστα καλά σε σχέση με πανελλαδικό ποσοστό. Όλα αυτά βέβαια τώρα και να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές μιας και έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας για τις εθνικές εκλογές. Αναφέρομαι στο νομό Φθιώτιδας, όπου εκεί σύμφωνα με μέτρηση που έφτασε στα χέρια μου, ακουμπάει το 9%. Από την άλλη οι φήμες λένε ότι υποψήφιος με τον Αντώνη Σαμαρά στον νόμο της Στερεάς Ελλάδας θα είναι ο πρώην δήμαρχος και βουλευτής, Νίκος Σταυρογιάννης. Για τους λάτρεις όμως της πολιτικής ιστορίας, η επιλογή αυτή εμπεριέχει μια τρομερή ειρωνεία. Ο Νίκος Σταυρογιάννης είχε διαγραφεί το 2012 από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, επειδή είχε αρνηθεί να ψηφίσει τα σκληρά μέτρα που έφερνε τότε η τρικομματική κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Τι σου είναι η πολιτική.

Οι συμμαχίες της Δούρου

Παρά τους ράθυμους ρυθμούς της ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται πιο έντονα και δραστήρια, όσο περίεργο και εάν ακούγεται. Η πρόεδρος της Κ.Ο. Ρένα Δούρου πήγε Θεσσαλονίκη χθες, είδε τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη συναντήθηκε με τους Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Αϊβαλιώτη, συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων για να υπάρξει συνεργασία εκλογική.

Προετοιμασία για την προεδρία της ΕΕ

Εκτός από τα εσωτερικά θέματα, έχουμε και τα της προετοιμασίας της Ελλάδας για την προεδρία της ΕΕ σε ένα χρόνο. Μπορεί να φαίνεται μακρινή η ημερομηνία, αλλά τρέχουν στο υπουργείο Εξωτερικών. Στο πλαίσιο αυτό ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, συνεχίζοντας τον κύκλο των επαφών με τις ηγεσίες των ευρωπαϊκών κρατών στο Παρίσι. Εκεί συναντήθηκε και συνομίλησε με τον Γάλλο ομόλογό του, Benjamin Haddad, για ζητήματα που αφορούν στην Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ειδικότερα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και με τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της γαλλικής κυβέρνησης, Emmanuel Puisais-Jauvin.

Ηχηρή στήριξη στα ΑΕΙ

Και να πάμε και σε καλές ειδήσεις, μέσα στο ζοφερό κλίμα των ημερών. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκαν, μέσω ΕΣΠΑ, δέκα νέες πράξεις για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας σε ΑΕΙ, συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 12 εκατ. Ευρώ. Όπως έμαθα, ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85 εκατ. ευρώ.

Η συστημική τράπεζα και ο πολιτικός αρχηγός

Μαθαίνω ότι συστημική τράπεζα για να ενεργοποιήσει υπηρεσία της έκανε τεστ μέσω ενός πολιτικού αρχηγού ο οποίος θέλει το κόμμα του να χρησιμοποιεί όλα τα νέα εργαλεία συναλλαγών που προσφέρει η τεχνολογία. Ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος έχει ανεβάσει επικοινωνιακά γκάζια εσχάτως κυρίως προς την πλευρά του Τύπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να βγει ακόμα πιο μπροστά προσπαθώντας να δείξει κινητικότητα στον πολιτικό χώρο στον οποίο βρίσκεται.

Ο Θεοδωρικάκος ανοίγει «κουμπαρά» 117,7 εκατ. ευρώ

Έναν κουμπαρά που αγγίζει τα 117,7 εκατ. ευρώ ανοίγει το υπουργείο Ανάπτυξης για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που έχουν χαρακτηριστεί «Εμβληματικές Επενδύσεις Εξαιρετικής Σημασίας». Η απόφαση, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, αφορά στο σύνολο των επενδύσεων για τις οποίες θα εκδοθεί απόφαση ενίσχυσης μέσα στο 2026. Από το συνολικό πακέτο, τα 91,51 εκατ. ευρώ θα δοθούν με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, ενώ επιπλέον 26,16 εκατ. ευρώ θα διατεθούν ως φορολογικές απαλλαγές. Ο λογαριασμός θα μοιραστεί σε βάθος χρόνου. Περίπου 36,7 εκατ. ευρώ προβλέπονται για το 2026, άλλα 30,9 εκατ. ευρώ για το 2027 και 23,87 εκατ. ευρώ για το 2028. Οι φοροαπαλλαγές θα αρχίσουν να επιβαρύνουν τα δημόσια έσοδα από το 2029 έως και το 2031.

Τα τρία στοιχήματα του Σκλαβενίτη

Ο Σκλαβενίτης δεν δείχνει διάθεση να πατήσει φρένο μετά τον τζίρο των 6,13 δισ. ευρώ το 2025. Αντίθετα, όπως πληροφορούμαι, η επόμενη ημέρα του ομίλου θα κριθεί σε τρία μέτωπα, την εφοδιαστική αλυσίδα, το έτοιμο φαγητό και τα νέα μοντέλα καταστημάτων. Το μεγαλύτερο στοίχημα βρίσκεται στον Ρέντη, όπου σχεδιάζεται το μεγαλύτερο Food Hall της χώρας, ένας πολυχώρος που θα συνδυάζει γαστρονομία, ψυχαγωγία και πολιτισμό. Παράλληλα, στη Φούσα Ασπροπύργου δρομολογείται νέο κέντρο διανομής προϊόντων ελεγχόμενης θερμοκρασίας 45.000 τ.μ., μετά την επένδυση στο κέντρο ξηρού φορτίου των 75.000 τ.μ. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν και τα καταστήματα έτοιμου φαγητού, Food to Go. Τα τέσσερα πιλοτικά σημεία σε Σύνταγμα, Αμπελοκήπους, Μαρούσι και Κουκάκι λειτουργούν ως δοκιμαστικός σωλήνας για ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο θα αναπτυχθεί και με franchise σε εργαζομένους και επαγγελματίες της εστίασης. Με επενδύσεις κοντά στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως, νέες μονάδες, ανακαινίσεις και ψηφιακά έργα, ο όμιλος επιχειρεί πλέον να γίνει κάτι περισσότερο από αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η αυξημένη επισκεψιμότητα, με 776.000 πελάτες ημερησίως, προσφέρει την απαιτούμενη βάση, όμως το χαμηλό καθαρό περιθώριο 1,6% δείχνει ότι κάθε νέα κίνηση θα πρέπει να συνδυάζει ανάπτυξη, ταχύτητα και αυστηρό έλεγχο του λειτουργικού κόστους στην επόμενη απαιτητική διετία.

Η Viva Wallet περνά μέσα στη VivaBank

Όπως μου λένε, ολοκληρώθηκε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο εσωτερικό ξεκαθάρισμα του ομίλου Viva, με τη VivaBank να απορροφά πλέον τη Viva Wallet, την εταιρεία συμμετοχών και ανάπτυξης λογισμικού. Η συγχώνευση έλαβε και το πράσινο φως της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η εταιρική δομή γίνεται πιο απλή, καθώς η τραπεζική δραστηριότητα και η τεχνολογική πλατφόρμα συγκεντρώνονται κάτω από μία ενιαία εταιρική ομπρέλα. Στην πράξη, η VivaBank είναι αυτή που παραμένει ζωντανή, ενώ η Viva Wallet ως ξεχωριστή εταιρεία απορροφάται και παύει να υπάρχει αυτοτελώς. Από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι στόχος είναι να μειωθούν τα ενδιάμεσα εταιρικά επίπεδα και να αποκτήσει ο όμιλος πιο καθαρή και ευέλικτη δομή. Κοινώς, τράπεζα, τεχνολογία και πληρωμές έρχονται πιο κοντά, ενόψει της επόμενης ημέρας για τη Viva.

Η Nova ανεβαίνει στο βουνό μαζί με τη Vodafone

Νέο σταθμό κινητής τηλεφωνίας άκουσα ότι ετοιμάζει η Nova στο Λασίθι, σε συνεργασία με τη Vodafone, με στόχο να ενισχυθεί η κάλυψη σε μία περιοχή όπου το ανάγλυφο δεν κάνει εύκολη τη δουλειά των τηλεπικοινωνιών. Ο νέος σταθμός θα κατασκευαστεί σε ύψωμα κοντά στον οικισμό Χουμεριάκος, στον Δήμο Αγίου Νικολάου, σε υψόμετρο περίπου 420 μέτρων και σε απόσταση 500 μέτρων από τον πλησιέστερο οικισμό. Για να φτάσουν συνεργεία και εξοπλισμός στο σημείο, θα χρειαστεί να ανοίξει και νέος δρόμος μήκους περίπου 200 μέτρων. Το ενδιαφέρον είναι ότι Nova και Vodafone θα χρησιμοποιούν από κοινού την υποδομή, μία πρακτική που περιορίζει το κόστος και επιταχύνει την ανάπτυξη του δικτύου στις πιο δύσκολες περιοχές. Δεν έλειψαν, πάντως, οι αντιδράσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου είχε γνωμοδοτήσει αρνητικά, ωστόσο η Περιφέρεια Κρήτης άναψε κατά πλειοψηφία το πράσινο φως και ακολούθησε η περιβαλλοντική έγκριση.

Η Nestlé στήνει ξεχωριστό «όχημα» στο νερό

Μία νέα εταιρική κίνηση της Nestlé στην Ελλάδα δείχνει ότι ο πολυεθνικός όμιλος θέλει να βάλει σε ξεχωριστό κουτί τη δραστηριότητα του νερού και των μη αλκοολούχων ποτών. Μόλις χθες συστάθηκε η Waters and Premium Beverages Greece, με έδρα το Μαρούσι και μοναδικό μέτοχο την ελβετική Société des Produits Nestlé, η οποία ελέγχει το 100% της νέας εταιρείας. Το όνομα δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνείας. Η νέα εταιρεία θα μπορεί να αναλάβει την άντληση, εμφιάλωση, διανομή και εμπορία φυσικού μεταλλικού νερού, ανθρακούχων ποτών, προϊόντων ενυδάτωσης και γενικότερα μη αλκοολούχων ροφημάτων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Η κίνηση παραπέμπει στη δημιουργία ενός αυτόνομου εταιρικού οχήματος, μέσα στο οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν συγκεκριμένα σήματα, εμπορικές συμφωνίες, παραγωγικές δραστηριότητες ή ακόμη και μελλοντικές συνεργασίες και εξαγορές στον χώρο των νερών και των premium ποτών.

Η Alpha Bank ετοιμάζεται να μοιράσει χρήμα και να ανεβάσει τον πήχη

Με ένα γερό χαρτί στο τραπέζι εμφανίζεται η Alpha Bank, η οποία ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Οι αναλυτές περιμένουν καθαρά κέρδη κοντά στα 240 εκατ. ευρώ, αισθητά υψηλότερα από το πρώτο τρίμηνο, όταν τον λογαριασμό είχαν επιβαρύνει έκτακτες παροχές προς το προσωπικό. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στα κέρδη. Η τράπεζα φαίνεται ότι βγάζει περισσότερα από τη βασική της δραστηριότητα, καθώς αυξάνει τα δάνεια προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ ευνοείται και από τα επιτόκια. Έτσι, στην αγορά εκτιμούν ότι η διοίκηση μπορεί να ανεβάσει τον στόχο για τα έσοδα του 2026 πάνω από τα 1,7 δισ. ευρώ. Το πιο «ζουμερό» σημείο αφορά τους μετόχους. Οι πληροφορίες θέλουν την Alpha Bank να προετοιμάζει ενδιάμεσο μέρισμα περίπου 125 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας νωρίτερα μέσα στη χρονιά ένα σημαντικό κομμάτι των κερδών της.

Η στήλη βγαίνει σε άδεια από Δευτέρα 3 Αυγούστου. Ραντεβού προς το τέλος του μήνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιρού!