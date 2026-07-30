Δύο ακόμη παραιτήσεις στο κόμμα της Καρυστιανού

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Η στρατηγική του Μαξίμου απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Καλημέρα σε όλους. Παρά το γεγονός ότι ολόκληρος ο κυβερνητικός μηχανισμός, βουλευτές και πολιτευτές βρίσκονται σε διαρκή εκλογική εγρήγορση, ο πρωθυπουργός επιμένει σταθερά στον ορίζοντα του τέλους της τετραετίας για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο τακτικής και το έχει ξεκαθαρίσει. Και ένα από τα πράγματα που συζητιούνται στα διάφορα πηγαδάκια πέριξ της Βουλής και όχι μόνο, είναι αν υπάρχει πολιτικό φλερτ και σενάρια περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ από την πρώτη Κυριακή των εκλογών του 2027. Βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει πει ξεκάθαρα όχι με την Νέα δημοκρατία αλλά το ίδιο λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η στρατηγική του Μαξίμου δεν στοχεύει σε μια μελλοντική συνεργασία με τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά στον πλήρη διεμβολισμό της, με απώτερο σκοπό να απορροφήσει οριστικά τους ψηφοφόρους του κέντρου από το ΠΑΣΟΚ. Και εξηγώ και τα δύο. Οι λόγοι είναι ότι και στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν θα πει ναι σε μία συγκυβέρνηση ειδικά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας με συνέπεια να θέλουν εκλογές όσο το δυνατόν μακρύτερα γιατί ο χρόνος λειτουργεί ως σύμμαχος σε αυτό το σχέδιο, καθώς επιτρέπει στη Νέα Δημοκρατία να συντηρεί ένα βολικό πολιτικό δίπολο, έχοντας απέναντί της ως βασικό σημείο αναφοράς τον Αλέξη Τσίπρα, έναν αντίπαλο τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κερδίσει επανειλημμένα με μεγάλες διψήφιες διαφορές. Όσοι λοιπόν επενδύουν σε σενάρια κυβερνητικών συνεργασιών από την πρώτη κάλπη μάλλον θα απογοητευθούν οικτρά, καθώς το πρωθυπουργικό πλάνο προβλέπει εξάντληση του χρόνου για τη μεγιστοποίηση της κομματικής πίεσης προς το ΠΑΣΟΚ και την τελική επικράτηση στον χώρο του κέντρου.

Η αποχή και το δίλημμα της πρώτης Κυριακής

Θα συνεχίσω με μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που έμαθα από ανώτερα κυβερνητικά στελέχη ως προς τη στόχευση της κυβέρνησης σε συγκεκριμένα εκλογικά κοινά. Αυτό γίνεται για να μπορούν να εστιάσουν την επόμενη περίοδο και να γίνουν συγκεκριμένες εξαγγελίες και να ληφθούν μέτρα στοχευμένα με την ελπίδα της ψήφου στο κυβερνών κόμμα. Παράλληλα θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να περιοριστεί η αποχή με το δίλημμα της πρώτης Κυριακής.

Η μια και μόνη κάλπη

Θα ξεκινήσω με το δίλημμα της πρώτης Κυριακής. Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει δεύτερη Κυριακή και το ζήτημα της κυβέρνησης θα πρέπει να έχει κλείσει τη μία και μόνη Κυριακή. Θεωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου πολύ επικίνδυνη και προβληματική την συζήτηση ότι θα υπάρξουν δυο εκλογές, την πρώτη εκλογή λόγω μη αυτοδυναμίας θα είναι πιο χαλαρή η ψήφος και το βάρος θα δοθεί στη δεύτερη. Όμως αυτό έχει τον κίνδυνο να αποδυναμωθεί πάρα πολύ η ΝΔ που εάν συμβεί αυτό θα είναι σε πολύ δυσχερέστερη θέση στο δεύτερο γύρο. Και αυτό δεν το θέλουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, μου επισημάνθηκε και έχει ενδιαφέρον, ότι στις εκλογές του 2023, περίπου 700.000 ψηφοφόροι που είχαν ψηφίσει τον Μάιο, δεν προσήλθαν στην κάλπη τον Ιούνιο, καθώς θεώρησαν ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία.

Άγνωστος Χ οι νέοι

Μια άλλη κατηγορία ψηφοφόρων είναι οι νέοι και ειδικά η ηλικιακή ομάδα της λεγόμενης Gen Z (17-29 ετών) και των Millenials (30-45 ετών) που καίγονται περισσότερο για την οικονομία και κυρίως για την ακρίβεια και τους χαμηλούς μισθούς. Με βάση τα στοιχεία που έχουν στο πρωθυπουργικό επιτελείο, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει οι εκλογικοί κατάλογοι, οι νέοι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι υπολογίζονται περίπου σε 300.000.

Η υπόσχεση Μητσοτάκη

Μετά τη Λέρο, ο πρωθυπουργός βρέθηκε χθες στο Αγαθονήσι, το οποίο επισκέφθηκε για πρώτη φορά και όπως έμαθα ενθουσιάστηκε. Μάλιστα, είπε όπως μου μετέφεραν, ότι θα ήθελε να πάει και κάποιες χαλαρές μέρες, περισσότερες, για ξεκούραση στο νησί. Φεύγοντας πήρε μαζί του και μια λίστα με αιτήματα μερικά από τα οποία όπως μου είπε καλή πηγή θα δώσει και σε αρμόδιους υπουργούς που θα δει στη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η πυρηνική ενέργεια στο τραπέζι

Και να πάω στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο, όπου είδα τα θέματα της συνεδρίασης και εστίασα σε ένα πολύ ενδιαφέρον. Αφορά την εισήγηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την πυρηνική ενέργεια. Εδώ υπάρχει παρασκήνιο καθώς αυτή η απόφαση έρχεται από πολύ πίσω. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός σε σύνοδο ειδική στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο είχε στείλει μήνυμα για στροφή στην πυρηνική ενέργεια.

Πώς σώθηκε ο Κυριαζίδης

Ο βουλευτής Δράμας της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης, φίλος του Μάκη Βορίδη, όπως ξέρω, σώθηκε από τη δεύτερη διαγραφή γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ήθελαν να κάνουν ηρωίδα, όπως έμαθα την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είχε δίκιο στο συγκεκριμένο απαράδεκτο επεισόδιο που πρωταγωνίστησε αρνητικά ο βουλευτής της ΝΔ, αλλά στο πρωθυπουργικό επιτελείο δεν ήθελαν να της δώσουν πόντους. Και αυτό διότι κατά καιρούς έχει εκφραστεί με πολύ προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του πρωθυπουργού και αυτό δεν της το συγχωρούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Βέβαια, και στον Δ. Κυριαζίδη δεν συγχωρούν τα όσα απαράδεκτα πράττει και μόλις τα έμαθα ο πρωθυπουργός που ήταν στη Λέρο, εξοργίστηκε, αλλά δεν ήθελε να υπάρξει συνέχεια.

Η αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ

Και να πάμε στο ΠΑΣΟΚ τώρα καθώς η ΕΛΑΣ έχει κατεβάσει στροφές μετά την προχθεσινή εκδήλωση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και των Κύκλων Πολιτικής υπό τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, για την προετοιμασία ενόψει ΔΕΘ. Η συνεδρίαση δεν θα γίνει στην Χαριλάου Τρικούπη, αλλά στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να εντείνει τις προσπάθειές του για να αλλάξει το κλίμα και πείσει ότι έχει αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης, αν και η πίεση από την ΕΛΑΣ είναι μεγάλη.

Η ώρα της Γεροβασίλη

Και να πάω λίγο στα πέριξ της ΕΛΑΣ, αφού ακόμα δεν έχει ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Όλγα Γεροβασίλη. Μου είπε καλή πηγή, ότι σήμερα ή αύριο θα κλείσει ο κύκλος της στην αντιπροεδρία της Βουλής. Θα παραιτηθεί, αν και ήθελε να το πράξει νωρίτερα, αλλά λόγω της συζήτησης και της ψηφοφορίας για το Σύνταγμα δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα. Η ένταξη στην ΕΛΑΣ θα αργήσει, απ’ ό,τι ξέρω λίγο, αλλά είναι μονόδρομος, ενώ οριστικοποίησα πως θα είναι και πάλι υποψήφια στην Άρτα και δεν τίθεται ζήτημα περί υποψηφιότητάς της σε άλλη εκλογική περιφέρεια.

Η παραίτηση Αυγερινού

Η στήλη σας είχε ενημερώσει από χθες για το ρήγμα στις σχέσεις της Μαρίας Καρυστιανού και του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού και ήταν η πρώτη που ουσιαστικά έβλεπε την αποχώρηση από το κόμμα της. Ο ίδιος χθες το πρωί ενημέρωσε φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές (οι εχθροί τα ξέρουν ήδη), όπως έγραψε, ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της «ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία», ούτε έχει πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ. «Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό…» έγραψε μεταξύ άλλων.

Το καρφί Καραχάλιου στην Καρυστιανού

Ο Νίκος Καραχάλιος, άλλοτε γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της ΝΔ επί προεδρίας Κώστα Καραμανλή και επί πολλά χρόνια πολιτικός φίλος του Βαγγέλη Μεϊμαράκη, δεν άφησε ασχολίαστη την παραίτηση Αυγερινού. Ο ίδιος εξάλλου έχει κόντρα με την Μ. Καρυστιανού εδώ και μήνες, όταν σταμάτησε να έχει επαφή μαζί της, αν και μια περίοδο συνομιλούσαν για το κόμμα. «Κύριε Αυγερινά, σας τιμά η παραίτησή σας από εκπρόσωπος τύπου, αφού διαπιστώσατε ότι λειτουργούσε και δεύτερο γραφείο…Θα είστε απόλυτα συνεπής με τις αρχές και τις αξίες που εκφράζατε ως δημοσιογράφος αν παραιτηθείτε συνολικά και από ένα επικίνδυνο ψευτοκίνημα έγραψε» και έριξε το καρφί του στην Μ. Καρυστιανού, συμπληρώνοντας: «Ένα αυταρχικό μόρφωμα που υπονομεύει την προσπάθεια για δικαιοσύνη των γονέων και του κινήματος των Τεμπών». Πάντως η ίδια, αν και είχε μάθει για την παραίτηση Αυγερινού, ανήρτησε φωτογραφία με μια συνεργάτιδά της όπου ήταν χαμογελαστές και έγραφε «Λάρισα ερχόμαστε» αναφερόμενη στην χθεσινή της περιοδεία στην περιοχή.

Η πρώτη γκέλα μετά την ανακοίνωση της παραίτησης

Και κάτι ακόμη πάνω σε αυτό. Ζήτημα χρόνου ήταν για πολλούς η ηρωική έξοδος του Θανάση Αυγερινού από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Δυο ισχυρές προσωπικότητες δεν χωράνε στο ίδιο κόμμα μου έλεγε κάποιος που γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην Ελπίδα για Δημοκρατία. Ο γνωστός δημοσιογράφος έκανε μαθαίνω πολλή υπομονή με τους χειρισμούς και τις αποφάσεις που λάμβανε μια μικρή ομάδα την οποία εμπιστεύεται απόλυτα η Μ. Καρυστιανού. Και ω του θαύματος με την αποχώρησή του η οποία δεν έγινε χθες, απλά ανακοινώθηκε, έγινε η πρώτη γκέλα. Η εκδρομική φωτογραφία που ανέβασε η επικεφαλής του κόμματος στα social προκάλεσε θύελλα και debate για το αν έχει το δικαίωμα να χαίρεται η Καρυστιανού ή όχι.

Δύο ακόμη παραιτήσεις στο κόμμα της Καρυστιανού

Να σταθώ και στην Ελπίδα της Δημοκρατίας που πλέον έχει χάσει οποιαδήποτε ελπίδα μετά τις καθημερινές παραιτήσεις διαφόρων στελεχών. Να θυμίσω ότι στο ξεκίνημα οι δημοσκόποι έτριβαν τα μάτια τους μπροστά στα διψήφια ποσοστά, που έδειχναν στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Μία οι θέσεις για τις αμβλώσεις, μία οι υπερσυντηρητικές θέσεις το κόμματός της και η σιωπή της από την άλλη, έφεραν την Ελπίδα για την Δημοκρατία να δίνει μάχη για την έκτη θέση. Τσακωμοί μεταξύ των στελεχών και ο υπερσυγκεντρωτισμός της Μαρίας Γρατσίας έφεραν παραιτήσεις καθημερινές οι οποίες δεν βλέπω να έχουν τελειωμό. Θα σας αναφέρω άλλες δύο παραιτήσεις σήμερα για δύο πρόσωπα που στον πολιτικό κόσμο είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο ένας είναι ο πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Θανάσης Οικονόμου και ο άλλος το πρώην στέλεχος της Νίκης, ο οποίος ήταν και στην κλειστή ομάδα της Μαρίας Καρυστιανου, Αθανάσιος Τζουγανάτος. Και οι δύο έφυγαν αθόρυβα χωρίς να δώσουν το παραμικρό δικαίωμα να ακουστεί το παραμικρό. Το κλίμα απογοήτευσης βέβαια αποτυπώνεται στα λόγια ανθρώπων που γνωρίζουν καλά τα πράγματα εκ των έσω. Χωρίς ίχνος κακίας, αλλά με διάθεση ψυχρής πολιτικής εκτίμησης, η πρόβλεψη για το μέλλον είναι δυσοίωνη. «Η σιωπηλή Μαντόνα Μαρία θα έχει το πολιτικό τέλος του Στέφανου Κασσελάκη», σχολίαζε χαρακτηριστικά πρώην συνομιλητής της, παραλληλίζοντας την πορεία της με εκείνη του προέδρου των Δημοκρατών.

Γιατί βιάζεται ο Σκλαβενίτης;

Την έκπληξη αποφάσισε να κάνει φέτος ο Σκλαβενίτης. Ενώ παραδοσιακά δημοσίευε τον ισολογισμό του προς το τέλος Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά επέλεξε να κινηθεί μέσα στο καλοκαίρι, αρκετά νωρίτερα από το συνηθισμένο χρονοδιάγραμμα, κάνοντάς το σήμερα. Και η αλλαγή αυτή μόνο απαρατήρητη δεν περνά στην αγορά. Αυτό που μου έχει διδάξει η εμπειρία μου –αν και δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί-, είναι πως όταν μία εταιρεία τέτοιου μεγέθους επισπεύδει την παρουσίαση των οικονομικών της δεδομένων, συχνά θέλει να έχει καθαρό το έδαφος για τις επόμενες κινήσεις της. Είτε πρόκειται για επενδύσεις, είτε για χρηματοδοτήσεις, είτε για κάποια ευρύτερη εταιρική αναδιάταξη, η χρονική επιλογή γεννά εύλογα ερωτήματα. Για την ιστορία, οι επιδόσεις του ομίλου θα είναι και πάλι ενισχυμένες. Ο τζίρος για το 2025 αναμένεται να φτάσει τα 6,13 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο Σκλαβενίτης συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά του. Το ενδιαφέρον τώρα βρίσκεται στο τι μπορεί να ακολουθήσει πίσω από αυτή την ασυνήθιστη καλοκαιρινή σπουδή.

Η Noval γεμίζει το ταμείο

Παρατηρώ τα αποτελέσματα που εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2026 η Noval Property του ομίλου Βιοχάλκο, καθώς τα αυξημένα μισθώματα και η σταδιακή ωρίμανση νέων ακινήτων ενίσχυσαν αισθητά τις επιδόσεις της. Η πραγματικότητα λοιπόν καταγράφει έσοδα από μισθώματα, που έφτασαν τα 20,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17% σε σχέση με πέρσι. Η αύξηση προήλθε από τα ακίνητα που ολοκληρώθηκαν το 2025, τις νέες μισθώσεις και τις ανανεώσεις συμβάσεων με καλύτερους όρους. Στην εξίσωση μπήκε και το Κ199 στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου εγκαταστάθηκε ο πρώτος μισθωτής, με στόχο την πλήρη κάλυψη έως το τέλος του έτους. Η αξία του χαρτοφυλακίου έφθασε τα 706,9 εκατ. ευρώ, ενώ το NAV ανήλθε στα 563,6 εκατ. ευρώ. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι πλέον η ολοκλήρωση του The Grid στο Μαρούσι -στο παλιό εργοστάσιο της Kodak-, που αναμένεται να προσθέσει νέο βάρος στο χαρτοφυλάκιο γραφείων της εταιρείας.

Πώς έχασε 5 εκατομμύρια η Louis Vuitton στην Ελλάδα

Πιο «άδεια» εμφανίστηκε το 2025 η περίφημη τσάντα της Louis Vuitton με το διάσημο μονόγραμμα, στην ελληνική αγορά. Ο τζίρος υποχώρησε στα 72,79 εκατ. ευρώ από 77,81 εκατομμύρια, ενώ τα καθαρά κέρδη περιορίστηκαν στα 14,36 εκατ. ευρώ από 17,62 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία αποδίδει την κάμψη στις αλλαγές του τουριστικού μείγματος και στη χαμηλότερη δαπάνη των επισκεπτών υψηλού εισοδήματος, παρά την παρουσία της σε Βουκουρεστίου, Μύκονο και Αστέρα Βουλιαγμένης. Το μεικτό περιθώριο περιορίστηκε, ενώ τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αυξήθηκαν, με μεγαλύτερη επιβάρυνση από προσωπικό, ενοίκια και αποσβέσεις. Παρά την πίεση, η κερδοφορία παραμένει εντυπωσιακή, καθώς σχεδόν ένα στα πέντε ευρώ πωλήσεων καταλήγει στα καθαρά κέρδη. Και ενώ οι προμήθειες tax free κινήθηκαν ανοδικά, δεν κατάφεραν να γεμίσουν το κενό που άφησαν οι πιο συγκρατημένοι εύποροι τουρίστες.

Στα ακίνητα επενδύει ο Τάιλερ Ντόρσεϊ

Εκτός παρκέ διευρύνει τις κινήσεις του ο διεθνής μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού, Τάιλερ Ντόρσεϊ, περνώντας και στην αγορά ακινήτων. Μαθαίνω ότι ο αθλητής δημιούργησε την TD Properties, με έδρα τη Γλυφάδα και αρχικό κεφάλαιο 5.000 ευρώ, έχοντας ο ίδιος το 100% της εταιρείας και αναλαμβάνοντας παράλληλα τη διαχείριση και την εκπροσώπησή της. Το αντικείμενο της νέας εταιρείας είναι σαφές και αφορά την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων κατοικιών. Η επιλογή της Γλυφάδας ως βάσης γίνεται, δεδομένης της έντονης οικιστικής και επενδυτικής κινητικότητας που καταγράφεται στα νότια προάστια. Προς το παρόν, το χαρτοφυλάκιο και τα ακίνητα που θα περάσουν κάτω από την ομπρέλα της TD Properties δεν έχουν γίνει γνωστά. Ωστόσο, η κίνηση δείχνει ότι ο Ντόρσεϊ δεν περιορίζει τον σχεδιασμό του στα τρίποντα, αλλά χτίζει σταδιακά και τη δική του επενδυτική άμυνα.

Eurobank και Εθνική ετοιμάζονται να ανεβάσουν τον πήχη

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένει η αγορά τα αποτελέσματα β’ τριμήνου που ανακοινώνουν αύριο Eurobank και Εθνική Τράπεζα λίγες ώρες μετά την Πειραιώς, καθώς και στις δύο περιπτώσεις το βασικό ζητούμενο δεν είναι μόνο η εικόνα της κερδοφορίας, αλλά κυρίως το κατά πόσο θα ανοίξει ο δρόμος για αναβάθμιση των στόχων της χρονιάς. Για τη Eurobank, πληροφορούμαι ότι οι προσδοκίες παραμένουν θετικές, με τη βελτίωση να στηρίζεται κυρίως στην οργανική ανάπτυξη. Η αύξηση των δανείων, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ομολόγων και η καλή πορεία των προμηθειών εκτιμάται ότι θα δώσουν ώθηση στα έσοδα, ενώ τα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να παραμείνουν υπό έλεγχο. Η συνολική εικόνα του πρώτου εξαμήνου θεωρείται επαρκής ώστε η τράπεζα να παραμένει άνετα εντός των ετήσιων στόχων, με την αγορά να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικής αναθεώρησης. Στην Εθνική Τράπεζα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ένταση της πιστωτικής επέκτασης και στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Οι νέες χρηματοδοτήσεις διατηρούν ισχυρό ρυθμό, οι προμήθειες κινούνται ανοδικά και η πειθαρχία στις δαπάνες συνεχίζει να στηρίζει την κερδοφορία. Παράλληλα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρό χαρτί. Πίσω από τις κλειστές πόρτες λέγεται ότι και οι δύο διοικήσεις θα δεχθούν ερωτήσεις για πιθανή αναβάθμιση προβλέψεων. Στη Eurobank η συζήτηση αφορά περισσότερο τα έσοδα, ενώ στην Εθνική το βάρος πέφτει στο μέγεθος και τη σύνθεση της αναθεώρησης.

Η Optima πατάει γκάζι

Η Optima τώρα είναι μία διαφορετική περίπτωση. Ως νεότερη στην τραπεζική αγορά και στο Χρηματιστήριο. Αυτό που λέγεται πάντως είναι ότι θα εμφανιστεί σήμερα με ισχυρές επιδόσεις στα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία ανακοινώνονται πριν από το άνοιγμα της αγοράς. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα καθαρά κέρδη στα 52,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε τριμηνιαία και κατά 25% σε ετήσια βάση. Το καθαρό έσοδο από τόκους προβλέπεται να φτάσει τα 65,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 27%, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο εκτιμάται ότι θα παραμείνει κοντά στο 3,23%, υψηλότερα από το κατώτατο επίπεδο περίπου 3% που έχει υποδείξει η διοίκηση. Παράλληλα, οι προμήθειες αναμένεται να ενισχυθούν κατά 59%, στα 21,2 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα στα 91,6 εκατ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση συνεχίζεται με υψηλές ταχύτητες. Στο εξάμηνο εκτιμάται ότι θα έχει καλυφθεί σχεδόν το 60% του ετήσιου στόχου των 1,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εισροές καταθέσεων πιέζουν τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 82%. Να σας πω μάλιστα ότι με κέρδη εξαμήνου κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, η τράπεζα περνά ήδη το μισό του ετήσιου στόχου που έχει βάλει.