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Μεταναστευτικό και αιχμές στον Τσίπρα

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από τα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα από τη Λέρο, όπου βρέθηκε σε περιοδεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, δίνοντας έμφαση στο μεταναστευτικό και υπενθυμίζοντας στους κατοίκους τις δύσκολες ημέρες της περιόδου 2015-2020, αφήνοντας αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και τις παλαιότερες αναφορές του ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα.

Η συνάντηση με Τούρκους τουρίστες

Μια έκπληξη περίμενε τον πρωθυπουργό καθώς συναντήθηκε με Τούρκους τουρίστες και είχε μια ζεστή και φιλική συζήτηση, ενώ θερμή ήταν και η επαφή του με στελέχη του Λιμενικού. Από την περιοδεία φάνηκε ξεκάθαρα ότι το κυβερνητικό επιτελείο επιχείρησε να συνδέσει ανάπτυξη και ασφάλεια. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές τοποθετούνται την άνοιξη του 2027, τοποθέτηση που καταντά μονότονη.

Πάγωσαν οι γαλάζιες λίστες

Πάντως επί τη ευκαιρία της αναφοράς του πρωθυπουργού στις εκλογές να σας πω ότι έμαθα πως η ΝΔ πάγωσε τις λίστες. Εκεί που ήταν να δώσει στη δημοσιότητα εντός του Αυγούστου 40-50 ονόματα, αυτή η διαδικασία πηγαίνει πίσω, άγνωστο πότε. Όμως αυτή η κίνηση είναι μια σαφής ένδειξη ότι οι εκλογές πηγαίνουν, όπως έχει σημειώσει η στήλη, για την άνοιξη του 2027.

Το δίλημμα του 2027

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, ωστόσο στη Λέρο έβαλε ήδη στο τραπέζι το επόμενο μεγάλο διακύβευμα. Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα την 1η Ιουλίου 2027 παρουσιάστηκε ως επιχείρημα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας. Το μήνυμα απευθυνόταν κυρίως στο κεντρώο ακροατήριο, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν να επενδύουν στις συγκρίσεις με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θεωρώντας ότι εκεί βρίσκεται το μεγαλύτερο πολιτικό τους πλεονέκτημα.

Δείπνο Ιερώνυμου – Μητσοτάκη με μηνύματα

Το ιδιωτικό δείπνο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην κατοικία του πρωθυπουργικού ζεύγους στον Λυκαβηττό το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, σχολιάστηκε έντονα στους πολιτικούς διαδρόμους. Παρουσία και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι σχέσεις κυβέρνησης και Εκκλησίας παραμένουν στενές. Μπορεί επισήμως να έγινε λόγος για ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όμως αρκετοί βλέπουν πίσω από τέτοιες επαφές και τον ευρύτερο πολιτικό συμβολισμό που αποκτούν όσο πλησιάζει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Επ ευκαιρία του δείπνου ρώτησα πως είναι οι σχέσεις τους και έμαθα πως υπάρχει τακτική επικοινωνία, ενώ μου είπε καλή πηγή ότι η σύζυγος του Κυρ. Μητσοτάκη έχει στενή σχέση με την Εκκλησία. Και μην ξεχνάμε και την κίνηση του Αλ. Τσίπρα να έχει σε πολιτικά όργανα της ΕΛΑΣ, τον δημοσιογράφο Κωστή Δήμτσα που είναι και εκ των συνεργατών του Ιερωνύμου.

Ο πονοκέφαλος της ΔΕΘ

Και να πάμε στα της προετοιμασίας της ΔΕΘ με φόντο όμως και τις αρνητικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Μου λένε ότι στο οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να λύσουν το δημοσιονομικό σταυρόλεξο, ενώ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο Θάνος Πετραλιάς καλείται να βρει λύσεις. Από τη μία ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να εκτροχιαστεί και από την άλλη το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης οφείλει να έχει ουσία ώστε να μην απογοητεύσει την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι συζητήσεις γύρω από τις εξαγγελίες έχουν περιοριστεί αισθητά. Όσο πλησιάζει ο Σεπτέμβριος, τόσο αυξάνεται η πίεση, καθώς όλοι γνωρίζουν ότι οι οικονομικές ανακοινώσεις της ΔΕΘ θα έχουν έντονο πολιτικό αποτύπωμα.

Η αντιπολίτευση να ποντάρει ξανά στο «όχι» στο νερό

Το «όχι» πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρητορικής της αντιπολίτευσης. Όπως και στην αναθεώρηση του συντάγματος όπου ενώ συμφωνούσε σε πολλές από τις αλλαγές και είπε «όχι» για το «όχι», έτσι και τώρα κρατάει την ίδια στάση με τις αλλαγές που επιχειρεί η κυβέρνηση στο θέμα του νερού. Και ενώ όλοι παραδέχονται ότι το υπάρχον μοντέλο είναι ξεπερασμένο και γερασμένο, η αντιπολίτευση έχει στυλώσει τα πόδια στις προτάσεις για τη νέα αρχιτεκτονική και τη συνένωση δυνάμεων. Ο Σταύρος Παπασταύρου θύμισε στη Βουλή την περίπτωση του ΟΦΥΠΕΚΑ όταν αποφασίστηκε η συνένωση 36 φορέων σε έναν οργανισμό. Και τότε η αντιπολίτευση έβλεπε φαντάσματα και συμφέροντα όπως και τώρα – ξεχνάει κανείς τις συναυλίες που έγιναν κατά της «ιδιωτικοποίησης» του νερού που ήταν μόνο στην φαντασία κάποιων; Τότε λοιπόν έλεγαν και πάλι περί απώλειας τοπικότητας και κινδύνων για το περιβάλλον. Η συνέχεια, όμως, ήταν διαφορετική: ο ΟΦΥΠΕΚΑ έπαιξε ρόλο στην επιτυχία του Ολύμπου στην UNESCO και πήρε θετικά σχόλια ακόμη και για τις μελέτες των θαλάσσιων πάρκων. Αυτό το διαρκές «όχι» και η συνεχής άρνηση σε κάθε μεγάλη αλλαγή έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης γιατί πολύ απλά μένει σε μια στείρα άρνηση χωρίς να προβάλλει εναλλακτικές.

Το timing του Σαμαρά

Το υπό ίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά εξακολουθεί να απασχολεί τη Νέα Δημοκρατία, καθώς αρκετοί εκτιμούν ότι ήδη καταγράφει διαρροές από τη γαλάζια εκλογική βάση. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού θεωρούν πως μετά τη ΔΕΘ θα πρέπει να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Η μέχρι τώρα τακτική της αναμονής αποδίδει, ωστόσο υπάρχει και η αντίθετη ανάγνωση: όσο καθυστερεί η επίσημη εμφάνιση, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να χαθεί η δυναμική που έχει δημιουργηθεί.

Ο πράσινος γάμος και το κουίζ

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει και επίσημα, με τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη να περνά και τυπικά το κατώφλι του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η στήλη βέβαια είχε φροντίσει να σας ενημερώσει για τον «πράσινο γάμο» ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, στήνοντας μάλιστα ένα μικρό κουίζ γιατί η πηγή δεν ήθελε να αναφέρουμε την ημέρα και το σεβάστηκα απολύτως. Το βασικό μας στοιχείο για την ημέρα των ανακοινώσεων έκρυβε μια γερή δόση ιστορίας. Σας είχα ψιθυρίσει ότι το deal θα επισημοποιηθεί την ίδια ακριβώς ημερομηνία που σηματοδοτεί την ιστορική περίοδο της «Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών». Ποια είναι αυτή; Το ημερολόγιο έγραφε 28 Ιουλίου 1920 όταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπέγραφε στο δημαρχείο του παρισινού προαστίου τις Συνθήκες των Σεβρών, καθώς από τις οκτώ συνολικά συμφωνίες, τέσσερις αφορούσαν άμεσα την Ελλάδα Έτσι λοιπόν η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Γενέθλια με πολιτικό συμβολισμό

Τα 52α γενέθλιά του γιόρτασε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά η τούρτα και το «Χρόνια πολλά» στο Σεράφειο δεν έκρυψαν το πολιτικό μήνυμα της ημέρας. Με χιούμορ σχολίασε ότι «μετά τα 50 δεν έχει νόημα να μας υπενθυμίζετε αυτές τις επετείους», όμως η παρουσία πλήθους συνεργατών και στελεχών έδειξε ότι επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή την πολιτική του δυναμική. Λογικό, καθώς η παρουσίαση του σχεδίου του Αλ. Τσίπρα για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο είχε έντονο αυτοδιοικητικό αλλά και πολιτικό ενδιαφέρον. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ο Χάρης Δούκας, ο Γιάννης Μώραλης, ο Δημήτρης Κουρέτας και ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μια σύνθεση που μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι μόνο οι προγραμματικές εξαγγελίες αλλά και η εφαρμογή τους.

«Χρόνια πολλά συνομήλικε καπετάνιε»

Άνθρωπος της στήλης έκανε ένα μικρό πέρασμα από την εκδήλωση, το μάτι του έψαξε να δει ποιοι έδωσαν το παρών από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Οι παρόντες λοιπόν ήταν δύο ανεξάρτητοι βουλευτές, η Αθηνά Λινού και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ένας ήταν και ένας πρώην. Ο λόγος για τον Γιώργο Καραμέρο με τον όποιο ο πρώην πρωθυπουργός αντάλλαξε χειραψία και ακολούθησε η εξής στιχομυθία. «Πολύ έξυπνο το βίντεο, καλωσόρισες», του είπε χαμογελώντας ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος προφανώς στην ψηφιακή ανακοίνωση της μετακίνησής του στην ΕΛΑΣ. Η απάντηση του Γιώργου Καραμέρου ήταν «Χρόνια πολλά, να τα εκατοστίσεις, συνομήλικε καπετάνιε!». Να θυμίσω ότι την εγγραφή του σαν μέλος στην ΕΛΑΣ την έκανε με έναν παράδοξο τρόπο, καθώς το έκανε ανεβαίνοντας στο καράβι. Με το καλωσόρισμα λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το πράσινο φως για την μετακίνηση του στην Αμαλίας και για να δούμε αν τελικά ο καπετάνιος θα φτάσει το καράβι στον προορισμό του η θα το ρίξει στα βράχια.

Ανασυγκρότηση μετ’ εμποδίων

Την ίδια στιγμή που η ΕΛΑΣ παρουσιάζει θέσεις σε διάφορα πεδία, στον ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζουν ότι η ανασυγκρότηση μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Ο Νίκος Παππάς ως γραμματέας ξεκινά περιοδείες, ενώ η ηγεσία επιχειρεί να ξαναζωντανέψει τις τοπικές οργανώσεις που παρουσιάζουν εικόνα αποδιοργάνωσης. Παράλληλα προχωρά ο σχεδιασμός για τα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, με τις συνεργασίες να περνούν προσωρινά σε δεύτερο πλάνο, αν και δυσκολεύονται να βρουν υποψηφίους.

Οι αποχωρήσεις που προβληματίζουν

Οι συνεχείς αποχωρήσεις από τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη προκαλούν εύλογους προβληματισμούς, το ίδιο συμβαίνει και στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Η χθεσινή παραίτηση από το κόμμα Κασσελάκη, της Μυρτώς Κοροβέση, λίγο μετά την ανάληψη της βουλευτικής της έδρας, ήρθε να προστεθεί στις κινήσεις του Μιχάλη Χουρδάκη που πήγε χθες στο ΠΑΣΟΚ, της Θοδώρας Τζάκρη που καλοβλέπει την επιστροφή στην Χαρ. Τρικούπη. Και την ίδια στιγμή στο κόμμα της Μ. Καρυστιανού ακούστηκε πως φαίνεται να κρατάει αποστάσεις, αν και αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, ο δημοσιογράφος και εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Αυγερινός.

ΟΤΕ, ΔΕΗ και Vodafone στο κάδρο των τηλεπικοινωνιών

Σήμερα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο ανακοινώνει ο ΟΤΕ τα αποτελέσματα του β’ τριμήνου. Όμως στην αγορά εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον δεν θα μείνει για πολύ στους αριθμούς. Το πραγματικό «ζουμί» έχω να σας πω ότι για την αγορά, βρίσκεται στην προτεινόμενη συνεργασία ΔΕΗ και Vodafone στις οπτικές ίνες και το πώς αυτή μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών. Μένοντας όμως στον ΟΤΕ και τα αποτελέσματά του, οι αναλυτές περιμένουν επιτάχυνση της αύξησης του προσαρμοσμένου λειτουργικού κέρδους στο 3,1%, στα 344 εκατ. ευρώ, από 2,8% που ήταν στο πρώτο τρίμηνο. Η κινητή τηλεφωνία εκτιμάται ότι θα παραμείνει η βασική μηχανή κερδοφορίας για τον μεγαλύτερο τηλεπικοινωνιακό πάροχο της χώρας, με άνοδο περίπου 3,5%, ενώ θετική συμβολή αναμένεται από τη σταθερή λιανική και το χαμηλότερο κόστος εμπορικής προώθησης. Σε κάθε περίπτωση πάντως η πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ και Vodafone δημιουργεί έναν νέο ισχυρό πόλο στις υποδομές οπτικών ινών, με τη ΔΕΗ να διαθέτει δίκτυο και κεφάλαια και τη Vodafone εμπορική βάση και τεχνογνωσία. Για τον ΟΤΕ, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα αυτό το σχήμα μπορεί να μετατραπεί νέο παίκτη στις συνδέσεις νέας γενιάς.

Το «όχι» στη Eurocert για τα έργα του ΕΣΠΑ

Νέο επεισόδιο γράφεται στον περιπετειώδη διαγωνισμό για τον Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου των έργων του ΕΣΠΑ, με την κυβέρνηση να παίρνει σαφή θέση απέναντι στην προσφυγή της εταιρείας πιστοποιήσεων, Eurocert. Η εταιρεία είχε ζητήσει την ακύρωση απόφασης του Υπερταμείου, που αποτελεί το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού. Όμως από το ρεπορτάζ μου είμαι σε θέση να ξέρω ότι το υπουργείο Οικονομικών ενέκρινε τις απόψεις που εισηγούνται την καθ’ ολοκληρίαν απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής. Το θέμα αφορά στην επιλογή συμβούλων που θα ελέγχουν την ποιότητα συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων σε διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και σε τρεις διαδοχικές προγραμματικές περιόδους. Πρόκειται, δηλαδή, για τον μηχανισμό που θα βάζει στο μικροσκόπιο αν τα έργα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και αν τα ευρωπαϊκά κονδύλια πιάνουν τόπο. Να σας πω εδώ ότι ο αρχικός διαγωνισμός είχε καταλήξει άγονος για τα τέσσερα τμήματα, με αποτέλεσμα να επαναληφθεί η διαδικασία και να ανοίξει νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Η τελική κρίση ανήκει πλέον στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων. Ωστόσο, η θέση του υπουργείου και του Υπερταμείου είναι ξεκάθαρη. Η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί χωρίς να γίνει δεκτό το αίτημα της Eurocert.

Η Πειραιώς ανεβάζει ταχύτητα και ετοιμάζεται να δείξει κέρδη 326 εκατ. ευρώ

Με ισχυρή αύξηση κερδών αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς, στέλνοντας μήνυμα ότι η χρονιά εξελίσσεται καλύτερα από τις αρχικές προσδοκίες. Οι εκτιμήσεις της αγοράς τοποθετούν τα καθαρά κέρδη του β’ τριμήνου κοντά στα 326 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18% σε σχέση με έναν χρόνο πριν και κατά 16% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο το ύψος των κερδών. Η Πειραιώς φαίνεται να κερδίζει από περισσότερα μέτωπα ταυτόχρονα. Τα έσοδα από τόκους παραμένουν ισχυρά, οι προμήθειες από καθημερινές τραπεζικές εργασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ τα έξοδα παραμένουν υπό έλεγχο. Παράλληλα, η ζημιά που είχε καταγραφεί στο πρώτο τρίμηνο από χρηματοοικονομικές συναλλαγές φαίνεται να ανακτάται. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν στηρίζεται σε μία μόνο πηγή κερδοφορίας. Δάνεια, κάρτες, πληρωμές, ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα προσθέτουν έσοδα, την ώρα που η διοίκηση συγκρατεί το λειτουργικό κόστος.

Ο Χάρης Βαφειάς κάνει «ψώνια» 1,3 δισ. δολάρια

Κόντρα στο ρεύμα αρκετών Ελλήνων εφοπλιστών που στρέφονται στα κινεζικά ναυπηγεία, ο εφοπλιστής και τηλεκριτής του Dragons Den, Χάρης Βαφειάς, συνεχίζει να ποντάρει στη Νότια Κορέα και μάλιστα ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό. Ο επικεφαλής του ομίλου Βαφειά, μαθαίνω, προχώρησε σε νέα παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς προϊόντων τύπου MR2 στον όμιλο HD Hyundai, ενισχύοντας το συνολικό του πρόγραμμα ναυπήγησης δεξαμενόπλοιων σε 16 πλοία. Πλέον, η συνολική αξία του βιβλίου παραγγελιών υπολογίζεται πλέον σε περίπου 1,3 δισ. δολάρια.

Φινλανδική «απόβαση» στη μαρίνα Ρόδου

Μία φινλανδική εταιρεία με παρουσία σε περισσότερες από 45 χώρες ανέλαβε μέρος της αποκατάστασης της μαρίνας Ρόδου, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία του Ιανουαρίου. Πρόκειται για τη Marinetek, έναν από τους μεγαλύτερους διεθνείς προμηθευτές πλωτών υποδομών, με ειδίκευση σε τσιμεντένιους προβλήτες, πλωτούς κυματοθραύστες και ολοκληρωμένες λύσεις για μαρίνες. Από το 1994 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 2.500 έργα σε πάνω από 50 χώρες. Στη Ρόδο, η Marinetek παρέδωσε και εγκατέστησε τον Ιούνιο 12 τσιμεντένια πλωτά στοιχεία, δημιουργώντας δύο νέους προβλήτες για τον ελλιμενισμό σκαφών μήκους έως 30 μέτρων. Η παρέμβαση αποτελεί το πρώτο επείγον βήμα αποκατάστασης, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού ανάπλασης που προωθεί η νέα ισραηλινών συμφερόντων ιδιοκτησία της μαρίνας.

Η ΑΕΚ ετοιμάζει φιέστα στο Καλλιμάρμαρο

Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων περνά το αίτημα για τη φιέστα της ΑΕΚ στο Καλλιμάρμαρο, με επίκεντρο την παρουσίαση του Κυπέλλου Πρωταθλήματος Ελλάδας 2025-2026 στο κοινό. Πληροφορούμαι ότι το Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα δώσει το πράσινο φως στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας για την προσωρινή παραχώρηση της πλατείας μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026. Το σχέδιο προβλέπει ανοικτή εκδήλωση με ελεύθερη πρόσβαση, ώστε οι φίλοι της Ένωσης να δουν από κοντά το τρόπαιο και να συμμετάσχουν σε μία πανηγυρική παρουσίαση εκτός γηπέδου. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στη συμβολική επιλογή του χώρου. Κι αυτό γιατί σας θυμίζω σε αυτό το στάδιο είχε «σηκώσει» το κύπελο κυπελούχων στο μπάσκετ το 1968.