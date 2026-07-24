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Μια γεμάτη μέρα

Καλημέρα σε όλους. Μέρα της Δημοκρατίας σήμερα, καθώς είναι η γιορτή της 24ης Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά και ταυτόχρονα η μεγάλη μάχη στο Κοινοβούλιο καθώς θα αναμετρηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί στη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Θα έχει προηγηθεί η συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη (ΟΡΕΝ) μία κίνηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο για επικοινωνιακή αντεπίθεση.

Κορδέλες και περιοδείες

Πάντως χθες η ατμόσφαιρα ήταν άκρως προεκλογική θα έλεγα, όπως μου μετεφέρθη, από την Καλαμπάκα, στα Μετέωρα, όπου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της ολοκλήρωσης και του τελευταίου τμήματος του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου Ε-65. Ο πρωθυπουργός ήταν ο πρώτος που οδήγησε στον τελευταίο αυτοκινητόδρομο που αποτελούσε εκκρεμότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο οποίος συνδέει τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία.

Τα σκασμένα λάστιχα του Μητσοτάκη

Μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει σήμερα, λοιπόν, η συνέντευξη που παραχωρεί στο OPEN ο πρωθυπουργός -όπως έμαθα- καθώς γράφτηκε χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου μετά το ΚΥΣΕΑ. Ωστόσο ενδιαφέρον είχε μια προσωπική του εξιστόρηση από τα Γρεβενά στην παράδοση του Ε65. Αναφέρθηκε στον παλιό δρόμο που συνέδεε τα Τρίκαλα με τα Γρεβενά. Το Φεβρουάριο του 2011 ξεκίνησε με τις δύο του κόρες από την Αθήνα προς τη Βασιλίτσα για σκι στο χιονοδρομικό. Η ΠΑΘΕ ήταν κλειστή και αναγκάστηκε να πάρει τον παλιό δρόμο, έτσι έπεσε σε λακκούβα -με κρατήρα έμοιαζε όπως είπε- έσκασαν δύο λάστιχα και μετά από κινητοποίηση έφτασε στα Γρεβενά, απόλαυσε τη φιλοξενία εκεί μάλιστα έφαγε μανιτάρια και κατέληξε στις 3 τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο αντί για τις 7 το απόγευμα.

Απουσία συναίνεσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Στο Κοινοβούλιο σήμερα, δεν θα είναι εορταστικό το κλίμα, αλλά αντίθετα θα φανεί περίτρανα το έλλειμμα συνεννόησης και η αδυναμία συγκλίσεων στο μείζον ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η διαδικασία εκκινεί σε κλίμα έντονης πολιτικής σύγκρουσης, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιλέγει διαδικασίες-εξπρές, επιχειρώντας να κλείσει ένα κορυφαίο θεσμικό ζήτημα χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο και διάλογο. Παρότι σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να καταψηφίσει τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει την κυβερνητική προσέγγιση δηλώνοντας όμως «παρών» σε κάποια άρθρα που έχουν αντιπρόταση.

Η πρώτη ψηφοφορία την Δευτέρα

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σήμερα θα αναμετρηθούν οι αρχηγοί με τον πρωθυπουργό να παίρνει τον λόγο καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ την πρώτη της εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει η Ρένα Δούρου. Τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία, η επόμενη αναμένεται βάσει Κανονισμού της Βουλής τουλάχιστον έναν μήνα αργότερα, δηλαδή αυτό θα γίνει μετά τη θερινή ανάπαυλα, στα τέλη του Αυγούστου.

Το σνομπάρισμα στην προεδρική δεξίωση

Και να πάμε τώρα στη βραδινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Ποιοι δεν θα πάνε, σνομπάροντας ουσιαστικά την εκδήλωση; Σίγουρα δεν θα παραστούν οι τέως Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, οι πρώην Πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αλέξης Τσίπρας, αλλά και οι πολιτικοί αρχηγοί, Ρένα Δούρου ως επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκος Βελόπουλος, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν παίρνω όρκο αν και ξέρω πως δεν είχε αποφασίσει έως χθες το βράδυ.

Το πρώτο φάουλ της Δούρου

Μπορεί η Ρένα Δούρου να ήθελε να βγει από αριστερά στην Αλέξη Τσίπρα με την απόφασή της να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την Γιορτή της Δημοκρατίας, ωστόσο μαθαίνω ότι δε συμφωνούν όλοι με την τακτική αυτή. Ειδικά όσον αφορά το συγκεκριμένο, ο ΣΥΡΙΖΑ σπάει μια παράδοση ετών και όπως μου έλεγε κορυφαίο στέλεχος της Κουμουνδούρου μια τέτοια απόφαση, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ στο ήδη διαλυμένο κόμμα. Θύμιζε μάλιστα ότι δεν γίνεται να λες ότι πηγαίνοντας στο προεδρικό μέγαρο για μια τέτοια επέτειο τιμάς το γρασίδι και τις γαρίδες, αλλά τιμάς μια από τις κορυφαίες στιγμές της μεταπολίτευσης. Ίσως τελικά η αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από την κορυφαία γιορτή για να τιμηθεί η Δημοκρατία να είναι το πρώτο στραβοπάτημα της νέας ηγεσίας που προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε αν σώζεται.

Επενδύει 5 δισ. ευρώ στην άμυνα η κυβέρνηση

Και να πάω σε ένα σημαντικό θέμα που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα η κυβέρνηση όπως μου είπαν χθες και αυτό είναι η άμυνα της χώρας. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ο νέος εθνικός θόλος αεράμυνας, η προμήθεια αεροσκαφών C-390, τα drones V-BAT, τα Heron και τα υποβρύχια οχήματα VICTA – Η ισραηλινή τεχνολογία, η ελληνική προστιθέμενη αξία, άνω του 25% και ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτά τέθηκαν χθες επί τάπητος στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) όπου εγκρίθηκε ένα από τα πιο εκτεταμένα και στρατηγικής σημασίας εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων δεκαετιών με προϋπολογισμό, που πλησιάζει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο επίκεντρο είναι «η Ασπίδα του Αχιλλέα», ο πολυεπίπεδος εθνικός θόλος αεράμυνας και αντιβαλλιστικής προστασίας των 3 δισ. ευρώ με την επίσημη συμφωνία να αναμένεται να υπογραφεί στις αρχές Αυγούστου στην Αθήνα, με την άφιξη στελεχών των ισραηλινών οργανισμών SHIBAT και MAFAT.

Έκλεισε στο ΠΑΣΟΚ ο Χουρδάκης

Το φλερτ το ξέρετε ήδη, σας το είχε πει πρώτη η στήλη. Τώρα ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε και για τον γάμο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, που έχει περάσει από Πλεύση Ελευθερίας και τους Δημοκράτες, φαίνεται που βρήκε τελικά την πολιτική του Ιθάκη. Η ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ είναι θέμα ωρών ή για να είμαι ακριβής θέμα ημερών. Το προξενιό έχει προχωρήσει τόσο πολύ που την άλλη εβδομάδα θα βγει ανακοίνωση από το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την ένταξή του στο κόμμα. Η στήλη, βέβαια, έχει ήδη την ημέρα ανακοίνωσης του, αλλά δεν θα σας το αποκαλύψει ακόμα. Θα σας δώσει μόνο ένα στοιχείο. Μια πρόγευση. Την ίδια ημέρα σηματοδοτείτε η περίοδος της «Ελλάδας των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών».

Η επική απάντηση Πολάκη

Στο καφενείο της Βουλής ποτέ δεν βαριέσαι, πάντα κάποιον θα δεις, κάτι θα ακούσεις κάτι θα σου πουν. Όπως χθες όπου σε ένα τραπέζι είχαμε παρεάκι από ανεξάρτητους βουλευτές και συγκεκριμένα τους Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Γιώργο Γαβρήλο, τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη και τον Διονύση Καλαματιανό. Κάποια στιγμή λοιπόν έκανε ένα πέρασμα από τα πολλά ο Παύλος Πολάκης και ο βουλευτής της Αργολίδας Γιώργος Γαβρήλος με μία άγνοια κινδύνου του είπε κάτι του στυλ, «καλώς τον διαγραμμένο» με τον πολιτικό από τα Χανιά να παίρνει τη σκυτάλη ως συνήθως να του απαντά «Εμένα με έχουν διαγράψει τρεις διαφορετικοί πρόεδροι και σήμερα και οι τρεις, είναι εκτός. Και εγώ έχω μείνει μέσα και δίνω τη μάχη μου». Για να είμαι ειλικρινής είπε κάτι και για «φρύδια» αλλά δεν το πήρε το αυτί μου καλά. Βέβαια, δεν έμεινε όμως εκεί, αλλά πέρασε στην αντεπίθεση, ρωτώντας «Εσύ ρε Γαβρήλο ρώτησες τους ψηφοφόρους σου και κράτησες την έδρα;».

Το κέρασμα της Δούρου

Στο ΣΥΡΙΖΑ μόνο για αρνητικούς λόγους ασχολείται κανείς μαζί του, αλλά χθες είχε και κάτι γλυκό. Η νέα επικεφαλής της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ πήγε στην αίθουσα των πολιτικών συντακτών για τους γλυκάνει. Μαζί της είχε σοκολατένιες τρούφες για κέρασμα και όπως είπε, «για να σας γλυκάνω για αυτά που σας έχουμε κάνει τους τελευταίους πολλούς μήνες».

Η επαφή με Κοτζιά

Το ενδιαφέρον όμως χθες ήταν και η κίνηση της Ρ. Δούρου να τηλεφωνήσει στον πρώην υπουργό Νίκο Κοτζιά και να συζητήσουν τις προοπτικές συνεργασίες. «Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω με τον Νίκο Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του πολιτικού μεγέθους του. Γιατί ταλαιπωρήθηκε; Επειδή είχαμε πάρει συνεδριακή απόφαση και δεν υλοποιήθηκε ποτέ» είπε η Δούρου στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και αυτό εκλήφθηκε ως καρφί στον Σωκράτη Φάμελλο.

Η επιτροπή ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ

Μετά τα κεράσματα το απόγευμα συνεδρίασε και η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ απ’ όπου υπάρχει δημοσιοποίηση τι γίνεται γιατί όπως λένε οι κακές γλώσσες για τα της ΕΛΑΣ όλα στο σκοτάδι κινούνται και δεν γίνονται γνωστά και πολλά μόνο μέσω non paper και αυτά στοχευμένα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης χθες αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων, η έναρξη πανελλαδικών περιοδειών της συλλογικής ηγεσίας και η λειτουργία όλων με εκλογικούς όρους. Αυτή η αναφορά για συλλογική ηγεσία είχε νόημα, δηλαδή Ρ. Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης.

Η παρέα των «12» βουλευτών και η κίνηση των δύο

Η πολυσυζητημένη συνάντηση των «12» βουλευτών, την οποία σας είχε αποκαλύψει η στήλη δεν ήταν το πραγματικό σημείο μηδέν για τις ραγδαίες εξελίξεις που ακολούθησαν στην Κουμουνδούρου. Και όπως θα γνωρίζετε σχεδόν το σύνολο της ομάδας επέλεξε τελικά τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο κοινοβουλευτικό τερέν. Δύο πρόσωπα από την παρέα των «12» βέβαια είχαν εντελώς διαφορετική προσέγγιση, καθώς πολιτικό τους δίλημμα τους οδηγούσε στην καθαρή παραίτηση και την παράδοση της έδρας. Ο λόγος για τον Βασίλη Κόκκαλη και την Πόπη Τσαπανίδου. Η γνωστή δημοσιογράφος και βουλευτής, όπως σας είχα ενημερώσει, είχε πάρει την απόφασή της. Ήθελε να παραιτηθεί, όμως η παράδοση της έδρας στον Στέφανο Κασσελάκη, ανέτρεψε τον σχεδιασμό της. Σε αντίθεση όμως με την Πόπη Τσαπανίδου, ο Βασίλης Κόκκαλης αρνήθηκε τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης και έκανε την πράξη του συμβατή με τα λόγια του, υποβάλλοντας την παραίτησή του. Και κάπως έτσι έκλεισε ο κύκλος των «12».

Μουρμούρα γαλάζιων για τις Πολεοδομίες

Την έντονη αντίθεσή του στη μεταφορά των Πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο εκφράζουν γαλάζιοι δήμαρχοι. Πιο χαρακτηριστική περίπτωση του Δημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και αντιπροέδρου της ΚΕΔΕ, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου που κάνει λόγο για «πολιτική προσβολή για την Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται να δικαιολογηθεί με γενικευμένες αναφορές περί διαφθοράς και διαπλοκής στους Δήμους». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι «ο Πρωθυπουργός παραπλανήθηκε από επιτήδειους, οι οποίοι τον πληροφόρησαν εσφαλμένα ότι η αιτία των προβλημάτων στις πολεοδομίες είναι οι Δήμοι».

Γεύμα με πολιτικό μενού στο Κολωνάκι

Σε χαλαρούς ρυθμούς και μακριά από τα υπουργικά γραφεία πήρε το μάτι μου να τα λένε χθες το μεσημέρι δύο μέλη της κυβέρνησης. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, και ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, εθεάθησαν να γευματίζουν στο πολυσυζητημένο Iodio, επί της οδού Λουκιανού στο Κολωνάκι. Το κλίμα στο τραπέζι ήταν εμφανώς φιλικό, με τους δύο άνδρες να συζητούν χωρίς τη συνήθη επισημότητα που συνοδεύει τις κυβερνητικές συναντήσεις. Η κουβέντα έδειχνε χαλαρή, χωρίς φακέλους, συνεργάτες ή υπηρεσιακούς παράγοντες να περιστοιχίζουν το τραπέζι. Τώρα, εάν ανάμεσα στα πιάτα μπήκαν στο μενού και οι επόμενες κυβερνητικές κινήσεις, αυτό δεν έγινε γνωστό. Στο Κολωνάκι, πάντως, τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά πηγαδάκια συχνά στήνονται εκεί όπου δεν υπάρχουν μικρόφωνα.

Η μεγάλη βεντάλια που ανοίγει για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Το νερό στο προσκήνιο. Και μπορώ να σας πω ότι έχει κάθε λόγο να συμβεί αυτό. Καθώς σήμερα περνά στη Βουλή η μεταρρύθμιση που μπορεί να αλλάξει τον χάρτη της ύδρευσης στη χώρα, με την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική συζήτηση για το θέμα. Το σχετικό νομοσχέδιο ανοίγει τον δρόμο για σημαντική διεύρυνση της γεωγραφικής και επιχειρησιακής εμβέλειας της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, καθώς περίπου 60 τοπικοί φορείς ύδρευσης αναμένεται να περάσουν κάτω από την ομπρέλα των δύο εταιρειών. Η κίνηση δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερο επενδυτικό αποτύπωμα, καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και ταχύτερη υλοποίηση έργων σε δίκτυα που σήμερα αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις. Στην αγορά, ωστόσο, κρατούν μικρό καλάθι για το άμεσο αποτέλεσμα. Το μεγάλο ερώτημα αφορά το κόστος ενσωμάτωσης, την κατάσταση των υποδομών που θα παραληφθούν και το μοντέλο χρηματοδότησης των αναγκαίων επενδύσεων. Το πραγματικό όφελος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ θα κριθεί από τις λεπτομέρειες εφαρμογής και από το κατά πόσο η διεύρυνση θα συνοδευτεί από σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο και επαρκείς πόρους.

Η P&G αποχαιρέτησε τη χρονιά

Μία αποχαιρετιστήρια γιορτή για τους ανθρώπους της άκουσα ότι διοργάνωσε η P&G Ελλάδας, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τους στόχους πωλήσεων, τα μερίδια αγοράς και τις πιέσεις του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η διοίκηση της πολυεθνικής επέλεξε να δώσει έμφαση στην ανθεκτικότητα της ομάδας, σε μία περίοδο που χαρακτηρίστηκε από αυξημένο κόστος, έντονο ανταγωνισμό και διαρκείς αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Παρούσα και η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Ερμιόνη Γεωργουλάκη, η οποία δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το γεγονός.

3,1 δισ. σε διαγωνισμούς από την Κοινωνία της Πληροφορίας

Μαθαίνω ότι η Κοινωνία της Πληροφορίας έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους διαχειριστές δημόσιων έργων και ψηφιακών δράσεων της τελευταίας επταετίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως και τον Μάιο του 2026 πέρασαν από τα χέρια της 404 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ. Το αποτύπωμα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στο πεδίο των διαγωνισμών και των συμβάσεων. Συνολικά προκηρύχθηκαν 384 διαγωνισμοί, ύψους 2,88 δισ. ευρώ, ενώ υπογράφηκαν 615 συμβάσεις αξίας 3,43 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές προς αναδόχους και δικαιούχους έφτασαν τα 2,887 δισ. ευρώ έως τον Νοέμβριο του 2025, εκ των οποίων 934,1 εκατ. ευρώ αφορούσαν έργα και 1,953 δισ. ευρώ κρατικές ενισχύσεις. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται επίσης 17 δράσεις ενίσχυσης, προϋπολογισμού 821 εκατ. ευρώ, αλλά και 162 προγραμματικές συμφωνίες ύψους 4,66 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερο βάρος έχει το «Ελλάδα 2.0», όπου η εταιρεία διαχειρίζεται 87 τεχνικά δελτία συνολικού προϋπολογισμού 2,94 δισ. ευρώ. Αριθμοί που δείχνουν ότι μεγάλο μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου περνά πλέον από έναν και μόνο κόμβο.

Οι πέντε που μοιράζονται την πίτα των σούπερ μάρκετ

Σας μιλάω αρκετά συχνά για τα σούπερ μάρκετ. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω και με νούμερα καθώς ακόμα πιο κλειστό γίνεται το παιχνίδι στην αγορά των σούπερ μάρκετ, όσο περνάει ο καιρός. Οι μεγαλύτεροι όμιλοι ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους και αφήνουν μικρότερο χώρο στους περιφερειακούς παίκτες. Οι δέκα ισχυρότερες αλυσίδες ελέγχουν πλέον σχεδόν το 92% του συνολικού τζίρου, ενώ οι εξαγορές και οι συνεργασίες δείχνουν ότι ο νέος γύρος συγκέντρωσης μόλις αρχίζει. Στην κορυφή παραμένει ο Σκλαβενίτης, με εκτιμώμενες πωλήσεις περίπου 6,1 δισ. ευρώ το 2025 και μερίδιο που πλησιάζει το 37%. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει αποκτήσει η ιδιωτική ετικέτα, η οποία υπολογίζεται ότι αποφέρει περίπου 1,2 δισ. ευρώ ετησίως. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Lidl Ελλάς, με εκτιμώμενο τζίρο 2,1 δισ. ευρώ, έχοντας ισχυρή παρουσία σε επενδύσεις, εξαγωγές και απασχόληση. Ακολουθεί η ΑΒ Βασιλόπουλος, με πωλήσεις κοντά στα 1,94 δισ. ευρώ, αλλά και πίεση στα μεγέθη της. Η Metro, με My market και Metro Cash & Carry, έφτασε το 2025 στα 1,67 δισ. ευρώ, επενδύοντας 72 εκατ. ευρώ σε καταστήματα, υποδομές και ψηφιακό μετασχηματισμό. Την πεντάδα κλείνει η Μασούτης, με τζίρο 1,2 δισ. ευρώ και πλέον με το βλέμμα στην ενσωμάτωση της εξαγοράς της Κρητικός, κίνηση που μπορεί να αλλάξει ξανά τις ισορροπίες.

Ο Σκλαβενίτης βάζει τα ακίνητα κάτω από μία στέγη

Δεν πρόκειται για νέες αγορές ακινήτων, αλλά για ένα γερό εταιρικό «νοικοκύρεμα» στο εσωτερικό του ομίλου Σκλαβενίτη. Πληροφορίες μου λένε ότι η Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης απορρόφησε τρεις εταιρείες που συνδέονται άμεσα με την κατοχή και τη διαχείριση ακινήτων του ομίλου. Πρόκειται για τις Microcon Κατασκευαστική, Αύρα Κτηματική και Nadiya Holdings, των οποίων η συγχώνευση ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Μαζί με τις τρεις εταιρείες περνούν απευθείας στη μητρική οι εκτάσεις, τα καταστήματα, οι εγκαταστάσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν μέχρι σήμερα σε διαφορετικά εταιρικά «κουτιά». Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως σούπερ μάρκετ, αποθηκευτικοί χώροι και παραγωγικές εγκαταστάσεις, όπως το ακίνητο στο Περιστέρι με παρασκευαστήριο τροφίμων περίπου 2.600 τ.μ. Ο Σκλαβενίτης κατείχε ήδη το 100% των απορροφώμενων εταιρειών, επομένως δεν αλλάζουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες. Αλλάζει, όμως, ο τρόπος ελέγχου της περιουσίας. Η ακίνητη βάση περνά πλέον κάτω από την ίδια εταιρική ομπρέλα με τη λιανεμπορική δραστηριότητα, μειώνοντας ενδιάμεσες δομές, κόστη και γραφειοκρατία.