Τα βλέμματα σε 3-4 «επικίνδυνος» γαλάζιους βουλευτές

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Όλα τα σενάρια είναι ανοικτά

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την ολιγοήμερη ανάπαυλα του θέρους και μετά είναι όλα ανοικτά για τις εκλογές. Αυτό διαπίστωσα και την περασμένη Παρασκευή στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Στα περισσότερα πηγαδάκια ένα βασικό θέμα συζήτησης ήταν ο χρόνος των εκλογών ακόμα και όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασουλας συνομίλησε για λίγα λεπτά με τους δημοσιογράφους, χωρίς φυσικά να εκφράσει άποψη.

Υποτονικό κλίμα στη δεξίωση

Η φετινή δεξίωση ήταν υποτονική σε σχέση με άλλες φορές. Λίγο ο καιρός που τα χάλασε και η δεξίωση έγινε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο και όχι στους κήπους, οι πολλές απουσίες, ειδικά πολιτικών αρχηγών αλλά και πρώην πρωθυπουργών, άλλαξε αρκετά την παραδοσιακή διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου εκτός απροόπτων δυσάρεστων γεγονότων.

Η ατάκα του Κουτσούμπα

Να σας πω ότι στο χώρο που κάθισαν αντί στο κλασσικό κιόσκι ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Δεν ειπώθηκε κάτι ενδιαφέρον και άξιο αναφοράς. Όμως κάποια δεν στιγμή άντεξε ο Δ. Κουτσούμπας που έφυγε και πρώτος από την δεξίωση και είπε: «Θυμίζει τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης που τα κόμματα στη Βουλή ήταν λίγα». Επί της ευκαιρίας μουρμούρα κατάλαβα ότι υπήρξε καθώς στο αρχικό σχήμα με τον Κ. Τασούλα δεν υπήρξε πρόβλεψη να καθίσει και ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Το τηλεφώνημα της επόμενης μέρας

Παρεξήγηση, πάντως, δεν υπήρξε και το κλίμα είναι καλό αν και ο λάθος συντονισμός δεν έφερε τον Ν. Κακλαμάνη στο σαλονάκι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Σύμφωνα πληροφορίες το πρωί του Σαββάτου υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του προέδρου της Βουλής.

Η ενόχληση του Τασούλα

Ο Κ. Τασούλας είχε χαλαρή συζήτηση με τους δημοσιογράφους και απέφυγε να μιλήσει για αμιγώς πολιτικά θέματα, όπως οι εκλογές. Όμως ρωτήθηκε για τις απουσίες των πολιτικών αρχηγών και στην αναφορά των δημοσιογράφων για τη Ρένα Δούρου που προ ημερών εξελέγη πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως δεν ασχολήθηκε γιατί έλειπε καθώς είχε ως προτεραιότητα τον καιρό που άλλαξε το χώρο της δεξίωσης.

Η βιβλιοανασκόπηση Μητσοτάκη

Να σας μεταφέρω και ένα ανάλαφρο στιγμιότυπο. Ο πρωθυπουργός φεύγοντας από τη δεξίωση έπεσε πάνω στον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη που τον χαιρέτησε για να του πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης «θα σου κάνω book review το καλοκαίρι».

Το Κυπριακό και οι εκλογές

Παρεμπιπτόντως, ο πρωθυπουργός είδε τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και συζήτησαν τις εξελίξεις στο Κυπριακό που όντως είναι ραγδαίες καθώς μετά από 20 χρόνια θα μεταβεί στο νησί ο γ.γ. του ΟΗΕ. Σοβαρή εξέλιξη και παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 -το λέει με κάθε ευκαιρία- αυτή η κινητικότητα μπορεί να είναι η αφορμή για την προκήρυξη εκλογών. Το Σύνταγμα εξάλλου αναφέρεται σε σοβαρό εθνικό θέμα.

Χαμηλά ντεσιμπέλ στη Βουλή, «υψηλές πτήσεις» στις περιφέρειες

Πέφτει, λοιπόν, σταδιακά η πολιτική δραστηριότητα όσο οδεύουμε προς τον Αύγουστο και μεταφέρεται το ενδιαφέρον σε εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα -γάμους ακόμα και πανηγύρια- τις όποιες και θα αλώσουν οι βουλευτές για να έρθουν σε επαφή με τους ψηφοφόρους τους και να συνδυάσουν μικρές ανάσες και περισσότερες επαφές και κοινωνικού χαρακτήρα υποχρεώσεις. Άλλωστε σήμερα ολοκληρώνεται στη Βουλή ο πρώτος γύρος συζήτησης και ψηφοφορίας για τη συνταγματική αναθεώρηση με τους πολιτικούς αρχηγούς μόλις την Παρασκευή να έχουν διασταυρώσει τα ξίφη, ενώ χαμηλών ντεσιμπέλ αναμένεται να είναι η σημερινή συνεδρίαση, η οποία θα ολοκληρωθεί το βράδυ. Ο πρωθυπουργός είναι ήδη στην Αυστρία όπου θα έχει συνάντηση με τον ομόλογο του και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, με τον ίδιο όσο βρίσκεται εντός των τειχών να έχει συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου με βουλευτές όπως την προηγούμενη εβδομάδα με την βουλευτή επικρατείας Μαρία – Νεφέλη Χατζηιωαννίδου με την οποία συζήτησαν μεταξύ άλλων για την πιθανότητα υποψηφιότητας της στη γενέτειρα της τη Θεσσαλονίκη. Άλλωστε η «άσκηση» σύνθεσης των γαλάζιων ψηφοδελτίων βρίσκεται σε ταχεία εξέλιξη με την προσθήκη νέων προσώπων να είναι ζητούμενο αλλά και τη δυναμική που θα καταγράφεται σε κρίσιμες περιφέρειες για την γαλάζια παράταξη να αποτελεί σταθερό οδηγό, καθώς αναζητούνται πρόσωπα που θα φέρουν ολοένα περισσότερες ψήφους στο κόμμα.

Τα βλέμματα σε 3-4 «επικίνδυνος» γαλάζιους βουλευτές

Την περασμένη Παρασκευή πήραμε μια πρώτη εικόνα για τις θέσεις των κομμάτων επί της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Σήμερα, όπως σας ανέφερα παραπάνω, στην πρώτη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής δεν αναμένονται ιδιαίτερες εκπλήξεις αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν το βλέμμα τους σε μια ομάδα 3-5 βουλευτών της ΝΔ – μεταξύ αυτών ο καραμανλικός Γιώργος Βλάχος και ο στενός φίλος και υποστηρικτής του Αντώνη Σαμαρά, ο Μίλτος Χρυσομάλλης που μπορεί να πάνε κόντρα στη γραμμή.

Εν αναμονή των κινήσεων Σαμαρά

Λόγω της αναφοράς στον Αντώνη Σαμαρά να σας πω να μην περιμένετε κάποια ανακοίνωση για κόμμα αυτές τις ημέρες ή και τις πρώτες 20 μέρες του Αυγούστου. Εάν γίνει κάτι θα το ακούσουμε από 24 Αυγούστου και μετά εκτός αν έχουμε εξελίξεις νωρίτερα. Πάντως ανεξάρτητα εάν θα κάνει ή όχι κόμμα, όσοι συνομιλούν δικοί του με τη στήλη λένε πως είναι σίγουρο, αυτή την περίοδο αναζητά γραφεία.

Κλειδώνει ψηφοδέλτια ο Τσίπρας

Και να πάμε στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όπου αύριο το πρωί στο Σεράφειο θα παρουσιάσει τις θέσεις της για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσει και ο πρόεδρος του κόμματος και αυτό που έμαθα είναι ότι θα έχει να πει ρηξικέλευθες προτάσεις για την αυτοδιοίκηση. Για να δούμε θα είναι έτσι όπως μου τα μετέφεραν ή στρογγυλεμένα πράγματα όπως, για παράδειγμα, στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Παράλληλα έμαθα ότι έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ψηφοδέλτια του κόμματος και το ενδιαφέρον είναι αυτό έγινε χωρίς συμμετοχή πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή όσων ανεξαρτητοποιήθηκαν. Για το εάν θα συμμετάσχουν και που οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Βέβαια αν τους ρωτήσεις θα σου πουν ότι δεν έχει ξεκινήσει η προεργασία για τα ψηφοδέλτια. Αντιφατικό αν λες ότι είσαι πανέτοιμος.

Ψηφοδέλτια στήνει και ο ΣΥΡΙΖΑ

Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ που η ΕΛΑΣ τον έχει γονατίσει και αποδεκατίσει από στελέχη τρέχει για να σταθεί στα πόδια της. Συγκροτήθηκε μάλιστα και Επιτροπή για την στελέχωση των ψηφοδελτίων με επικεφαλής τον πρώην γραμματέα του κόμματος Πάνο Ρήγα.

Η συμμαχία με τον Κοτζιά

Το άλλο ενδιαφέρον θα αφορά τη σχέση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Νίκο Κοτζιά. Η συλλογική ηγεσία Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς ως γραμματέας και Παύλος Πολάκης ως επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού θέλει συμμαχία με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα γίνουν και άλλες συναντήσεις πέρα από την πρόσφατη επικοινωνία που είχε μαζί του η Ρ. Δούρου σε πολύ καλό κλίμα.

Καρφί Τεμπονέρα με πολλούς αποδέκτες

Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του τομεάρχη Εργασίας της ΕΛΑΣ Διονύση Τεμπονέρα στην Καθημερινή της Κυριακής για το κλείσιμο του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα εξουσίας. Τι γράφει μεταξύ άλλων ο Δ. Τεμπονερας; «Το 2023 έρχονται στο φως όλα τα ιδεολογικά, προγραμματικά και οργανωτικά ελλείματα του ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να χάνει με 20 μονάδες διαφορά. Το χειρότερο δεν είναι αυτό. Το να χάνεις είναι λογικό και εξηγείται. Αυτό που δεν εξηγείται είναι το να χάνει με τέτοια διαφορά και να μην το έχει πάρει χαμπάρι. Αυτό δείχνει πλήρη απόσταση κόμματος – κοινωνίας. Οργανωτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατόρθωσε ποτέ να γίνει λαϊκό “μαζικό” κόμμα με κοινωνική διείσδυση (σε συνδικάτα, νεολαία, αυτοδιοίκηση)… Οι ευθύνες είναι συλλογικές και επιμερίζονται αναλόγως». Τα είπε όλα.

Ο Μπέρναμ και το μοντέλο Τσίπρα

Και πάμε τώρα στη Μεγάλη Βρετανία όπου είδα τον Αλέξη Τσίπρα να επανέρχεται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής συζήτησης, καθώς δημοσίευμα του βρετανικού Independent τον παρουσιάζει ως σημείο αναφοράς για μια διαφορετική προσέγγιση στην οικονομική πολιτική, σε μια περίοδο που η σοσιαλδημοκρατία αναζητά νέες απαντήσεις απέναντι στις ανισότητες και τη λιτότητα. Αφορμή αποτελεί η ανάλυση των οικονομικών προτάσεων του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, τις οποίες η εφημερίδα συγκρίνει με το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Τσίπρας όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας το 2015. Ενδιαφέρον.

Το στοίχημα της ΔΕΗ δεν είναι μόνο τα μεγαβάτ

Η επέκταση της ΔΕΗ στην Ουγγαρία δεν αποτελεί μία ακόμη επένδυση σε φωτοβολταϊκά. Αντιθέτως, αποκτά σαφώς ευρύτερη στρατηγική διάσταση. Η επιλογή της συγκεκριμένης αγοράς βασίζεται τόσο στο σταθερό επενδυτικό περιβάλλον όσο και στους μηχανισμούς που περιορίζουν το επενδυτικό ρίσκο μέσω μακροχρόνιων συμβολαίων. Παράλληλα, η πρόβλεψη για μονάδα αποθήκευσης δείχνει ότι ο σχεδιασμός δεν εξαντλείται στην εγκατάσταση νέας ισχύος, αλλά στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου ενεργειακού μοντέλου. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι άλλο. Η δημιουργία μιας περιφερειακής ενεργειακής πλατφόρμας που θα εκτείνεται από την Ελλάδα έως την Κεντρική Ευρώπη. Εφόσον το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 24 δισ. ευρώ εξελιχθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ΔΕΗ θα αποκτήσει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά και ένα επιχειρηματικό μοντέλο με αυξημένη ανθεκτικότητα.

Τι ετοιμάζει η Alpha Bank στη Σταδίου

Ένα ενιαίο γραφειακό hub στην καρδιά της Αθήνας σχεδιάζει η Alpha Bank, αξιοποιώντας σταδιακά τα ακίνητα που διαθέτει στο οικοδομικό τετράγωνο γύρω από τη Σταδίου και την Κοραή, όπως μου λένε άνθρωποι της κτηματαγοράς. Η αρχή έχει ήδη γίνει από το κτίριο της Σταδίου 40, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του ομίλου και η ανακατασκευή έχει ολοκληρωθεί. Πρόκειται, σύμφωνα με τη διοίκηση της Alpha Real Estate Services, για ένα σύγχρονο ακίνητο υψηλών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του σχεδιασμού. Το επόμενο βήμα αφορά τα ακίνητα στη συμβολή Κοραή και Σταδίου, καθώς και το κτίριο στη Σταδίου 38, το οποίο αποκτήθηκε από τη Yoda του ομίλου Παπαλέκα και βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Για τα ακίνητα της Κοραή οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου. Στη Σταδίου 38, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μετά την αποχώρηση της Εθνικής Τράπεζας. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα τοποθετείται στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια. Μαθαίνω, μάλιστα, ότι εξετάζεται και η λειτουργική σύνδεση των κτιρίων, χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ο στόχος, πάντως, είναι σαφής. Με τα παραπάνω βήματα η Alpha Bank θέλει να δημιουργήσει έναν ενιαίο και ισχυρό εταιρικό πυρήνα στο κέντρο της Αθήνας.

Η Sunlight του Γερμανού δυναμώνει την ανακύκλωση στην Κομοτηνή

Νέα επενδυτική κίνηση στην ανακύκλωση μπαταριών πληροφορούμαι ότι δρομολογεί η Sunlight του Πάνου Γερμανού, ενισχύοντας περαιτέρω τη βιομηχανική της βάση στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Το σχέδιο, συνολικού ύψους 6,08 εκατ. ευρώ, αφορά την επέκταση της δυναμικότητας του υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ακατέργαστου μολύβδου της Sunlight Recycling. Η επένδυση εντάχθηκε στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» του αναπτυξιακού νόμου και εξασφαλίζει φορολογική απαλλαγή ύψους 3,04 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους. Μαθαίνω ότι η κίνηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην καθετοποιημένη παραγωγή μπαταριών. Κι αυτό γιατί η μεγαλύτερη ανάκτηση μολύβδου περιορίζει την εξάρτηση από πρωτογενείς πρώτες ύλες, μειώνει το κόστος και ενισχύει τον έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Νέο τουριστικό project παίρνει σειρά στη Χερσόνησο

Η Κρήτη αποτελεί το επίνειο των επενδύσεων τον τελευταίο καιρό. Και νομίζω δίκαια, αν σκεφτείτε ότι κατασκευάζεται ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, που θα οδηγήσουν το νησί σε νέα εποχή. Αυτή την περίοδο, ένα ακόμα τουριστικό project προχωρά σταδιακά στην Κρήτη από την Ενεργειακή Τεχνική Αναπτυξιακή, καθώς βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών και τουριστικών καταλυμάτων στη θέση «Αράπη Κεφάλι» του Δήμου Χερσονήσου. Η επένδυση αφορά έκταση περίπου 59 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, η οποία θα χωριστεί σε 12 οικοδομικά τετράγωνα με συνολική επιφάνεια περίπου 29 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων. Η νέα οικιστική ενότητα εκτιμάται ότι θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 255 άτομα, ενώ προβλέπονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που θα εξυπηρετούν το σύνολο της ανάπτυξης. Η περιοχή βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη Χερσόνησο και συνδέεται οδικά τόσο με την επαρχιακή οδό Χερσονήσου – Καστελίου όσο και με τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στοιχείο που ενισχύει την προσβασιμότητα του σχεδιαζόμενου συγκροτήματος.

Οι κάμερες πιάνουν δουλειά στους δρόμους της Αττικής

Φαίνεται ότι οι εποχές της οδικής ασυδοσίας τελειώνουν σιγά σιγά. Κι αυτό γιατί βρίσκεται στην τελική ευθεία το νέο σύστημα επιτήρησης της κυκλοφορίας στην Αττική. Ήδη ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 388 καμερών σε επικίνδυνους σηματοδοτούμενους κόμβους που επιλέχθηκαν από την Τροχαία. Οι κάμερες θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση και θα καταγράφουν αποκλειστικά παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας το σχετικό υλικό στην Ελληνική Αστυνομία. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι επιβαίνοντες δεν θα διακρίνονται στις εικόνες. Η πρώτη φάση αφορά 100 κάμερες που θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία, ενώ εκκρεμεί ο διαγωνισμός για ακόμη 1.000 συσκευές. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και δεύτερος διαγωνισμός για 250 επιπλέον κάμερες που θα χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή λεωφορειολωρίδων, με στόχο να ενισχυθεί συνολικά η οδική ασφάλεια και η τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το σενάριο για την Εύη Κουτσαυτάκη

Μπορεί το όνομα της Εύης Κουτσαυτάκη να ακούστηκε το τελευταίο διάστημα για τον ΑΝΤ1, ωστόσο οι πληροφορίες της στήλης δείχνουν διαφορετική κατεύθυνση. Η έμπειρη μάνατζερ των media οδεύει προς τη νέα τηλεοπτική πλατφόρμα που προωθούν από κοινού συμφέροντα των ομίλων Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού. Η εξέλιξη έχει τη δική της σημειολογία, καθώς η Κουτσαυτάκη γνωρίζει καλά τόσο το περιβάλλον της Alter Ego Media όσο και τον τρόπο λειτουργίας του ομίλου Μαρινάκη, έχοντας αποτελέσει στο παρελθόν και εκ νέου στη συνέχεια μέλος του στελεχιακού δυναμικού του. Σας θυμίζω ότι ενδιάμεσα η Κουτσαφτάκη πέρασε από τον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου, αποκτώντας πρόσθετη εμπειρία στην κορυφή της τηλεοπτικής αγοράς. Όπως μαθαίνει η στήλη, λοιπόν, η επόμενη επαγγελματική της στάση δεν θα είναι απευθείας στο κανάλι του Αμαρουσίου, αλλά στο νέο εγχείρημα των τριών ισχυρών επιχειρηματικών πόλων. Μία μετακίνηση που, εφόσον οριστικοποιηθεί, δείχνει ότι η υπό διαμόρφωση πλατφόρμα χτίζεται με πρόσωπα που γνωρίζουν καλά το παιχνίδι των media.