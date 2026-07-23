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Όταν αλλάζεις για την «καρέκλα»

Καλημέρα σας. Πολλαπλά τα μηνύματα που στέλνει ο Παύλος Μαρινάκης για τα περί μετεκλογικών συνεργασιών και τα σενάρια που εξυφαίνονται, πολλαπλοί και οι αποδέκτες. Διότι καλές οι συζητήσεις και οι διάφορες τοποθετήσεις, εντός και εκτός των κομματικών τειχών, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα που λέει ότι για να υπάρξει η όποια συνεργασία πρέπει να υπάρχει και σύγκλιση, ειδικά σε θέματα που αφορούν βασικούς τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και η οικονομία αλλά και η δημοσιονομική σοβαρότητα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η προσαρμογή στις ανάγκες των πολιτών είναι απαραίτητη όμως «η αλλαγή ταυτοτικών ζητημάτων για την “καρέκλα” συνιστά πολιτική ήττα».

Συντονισμένα πυρά κατά Σαμαρά

Αυτό που απασχολεί αρκετούς στην πολιτική σκηνή είναι τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με το κόμμα. Χθες είχαμε την πρωτοφανή επίθεση στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη από τον Μάριο Σαλμά – μάλιστα ουσιαστικά έλαβε και τα μπράβο του Παύλου Πολάκη. Λογικό ήταν να κινηθεί έτσι καθώς έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, έλεγαν στο Μαξίμου. Σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση να ανοίξει συζήτηση για μελλοντικές συνεργασίες και με φόντο τα σενάρια για πιθανή πολιτική κίνηση του πρώην πρωθυπουργού θα δούμε συντονισμένα πυρά εναντίον του. Το πρώτο δείγμα δόθηκε χθες καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι μοναδικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία και παράλληλα, όπως σας ανέφερα και παραπάνω, έστειλε σαφές μήνυμα πως η πολιτική δεν μπορεί να μετατρέπεται σε διαπραγμάτευση καρεκλών ή σε μετεκλογικά παζάρια. Δεν ήταν όμως μόνο ο Παύλος Μαρινάκης, αλλά και ο υπουργός Δικαιοσύνης που επιτέθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και ο Δημήτρης Καιρίδης. Και θα έχουμε συνέχεια.

Η έδρα που διχάζει τον ΣΥΡΙΖΑ

Η απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να ανεξαρτητοποιηθεί χθες αλλά να κρατήσει τη βουλευτική του έδρα μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Στελέχη του κόμματος επιμένουν ότι η κοινοβουλευτική έδρα ανήκει στην παράταξη και στους ψηφοφόρους της, ενώ το περιβάλλον του πρώην προέδρου απαντά ότι ο ίδιος εξακολουθεί να εκπροσωπεί τις αρχές και το πολιτικό σχέδιο με το οποίο εξελέγη – σχήμα οξύμωρο για κάποιον παραιτήθηκε από το κόμμα του. Η αντιπαράθεση δείχνει ότι οι εσωκομματικές πληγές όχι μόνο δεν έκλεισαν, αλλά βαθαίνουν όσο περνούν οι ημέρες.

Αποχή με πολιτικό μήνυμα από τη Δούρου

Η απουσία της Ρένας Δούρου από την αυριανή δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μόνο τυχαία δεν θεωρήθηκε. Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να απέχει, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων αλλοιώνει τον συμβολισμό της εκδήλωσης. Αντί για το Προεδρικό Μέγαρο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα θα βρεθεί σε χώρους ιστορικής μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα. Η επιλογή έχει έντονο πολιτικό συμβολισμό και αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Η βροχή αλλάζει το σκηνικό στο Προεδρικό

Και αφού αναφέρθηκα στην κίνηση της Δούρου για την αυριανή δεξίωση να σας πως ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις ανάγκασαν το Προεδρικό Μέγαρο να αλλάξει τον σχεδιασμό της καθιερωμένης δεξίωσης για την 24η Ιουλίου. Η πιθανότητα βροχής μεταφέρει την εκδήλωση από τον κήπο στους εσωτερικούς χώρους, καταργώντας φέτος τις γνωστές εικόνες με τους πολιτικούς αρχηγούς στο κιόσκι. Έτσι, οι συναντήσεις και τα αναμενόμενα πολιτικά πηγαδάκια θα πραγματοποιηθούν στο σαλόνι του πρώτου ορόφου, δίνοντας διαφορετικό τόνο στη βραδιά.

Οι πτητικές ικανότητες του Θεοδωρικάκου

Τις πτητικές του ικανότητες έδειξε ο Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Προσομοιωτών Πτήσεων και Εκπαίδευσης Πληρωμάτων της Aegean, στον αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το κέντρο μαζί με την Τεχνική Βάση έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των εμβληματικών επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η επένδυση, είχε προϋπολογισμό άνω των 66 εκατ. ευρώ και συνολική ενίσχυση 13 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σε έναν από τους τέσσερις προσομοιωτές που διαθέτει το κέντρο μάλιστα, ο Τ. Θεοδωρικάκος έκατσε στο cockpit και πέταξε με ένα AirBus A320, πραγματοποιώντας πτήση σε συνθήκες άσχημων καιρικών συνθηκών. Σύμφωνα με τους επιβάτες της «πτήσης» ο υπουργός τα πήγε πολύ καλά, αφού κατάφερε να απογειώσει και να προσγειώσει το αεροπλάνο με απόλυτη επιτυχία.

Νέο σημείο πολιτικής σύγκρουσης

Η εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση του «μπαζώματος» στα Τέμπη ανεβάζει ξανά το πολιτικό θερμόμετρο. Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Δημήτρης Μητρουλιάς, εισηγείται την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του χώρου της τραγωδίας, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός μαζί με στελέχη της Πυροσβεστικής. Η πρόταση αναμένεται να αποτελέσει σημείο νέας πολιτικής σύγκρουσης, καθώς η υπόθεση των Τεμπών εξακολουθεί να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και να δοκιμάζει τις αντοχές του πολιτικού συστήματος.

Οι δίκες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι εκλογές

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ περνά πλέον σε νέα φάση, καθώς από τον Οκτώβριο ξεκινούν σταδιακά οι δίκες τεσσάρων βουλευτών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποθέσεις διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να απασχολήσουν έντονα τον αγροτικό κόσμο και θα επαναφέρουν στο προσκήνιο μια υπόθεση με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα μέτωπα της καθημερινότητας. Αυτό όμως που είπε στη στήλη έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος είναι ότι με ανοικτές και νωπές αυτές τις υποθέσεις ξεχάστε εκλογές πριν το 2027.

Νέες πρωτοβουλίες με ενεργό ρόλο του Νίκου Κωνσταντόπουλου

Πέρασα από την αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ χθες για την εκδήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με το κράτος δικαίου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επέλεξε υψηλούς πολιτικούς τόνους, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ επανέφερε στο προσκήνιο τις υποθέσεις των Τεμπών, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο παρασκήνιο, πάντως, συζητείται ότι ετοιμάζονται νέες θεσμικές πρωτοβουλίες, με ενεργό ρόλο του Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Η ΕΛΑΣ θέλει σύλληψη Νετανιάχου

Τη δόξα του δημάρχου της Νέας Υόρκης Μαμντάνι φαίνεται ζήλεψαν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά η κίνηση της εκπροσώπου τύπου Θεώνης Κουφονικολάκου, που ενόχλησε έμαθα την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα, να πάρει ξεκάθαρη θέση υπέρ της εφαρμογής του εντάλματος σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου. Η τοποθέτηση προκάλεσε έκπληξη καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει κάτι παρόμοιο – ότι μια κυβέρνηση του κόμματός της θα εφάρμοζε χωρίς αστερίσκους το διεθνές ένταλμα.

Ο Τσίπρας βγάζει δεξί φλας

Μπορεί ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης να απέκλεισε ουσιαστικά μια συνεργασία με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, άφησε όμως ανοιχτή την πόρτα προς τα μέλη και τους ψηφοφόρους που αισθάνονται πολιτικά άστεγοι, λέγοντας παράλληλα χθες -στον Αθήνα 9,84- ότι η ΕΛΑΣ βγάζει δεξί φλας. Στη Νέα Αριστερά θεωρούν ότι η κρίση στην Κουμουνδούρου δημιουργεί ευκαιρίες ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Στόχος, όπως λένε, είναι η συγκρότηση ενός αξιόπιστου πόλου της Αριστεράς και της Οικολογίας, χωρίς συμφωνίες που θα γίνουν μόνο για εκλογικούς λόγους.

Καρφιά Κασιμάτη με αποδέκτη την ΕΛΑΣ

Τις τελευταίες μέρες στα μέιλ των πολιτικών συντακτών έρχονται δελτία Τύπου για δράσεις της Νίνας Κασιμάτη που υπογράφει ως βουλευτής Β’ Πειραιά, αν και δεν έχει ακόμα αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδια όμως έστειλε χθες νέα εσωκομματικά μηνύματα και χωρίς να κατονομάζει τον Αλέξη. Τσίπρα, άφησε αιχμές με αφορμή τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η βουλευτής που έχει κλείσει με το ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για πολιτικές επιλογές που τραυμάτισαν την αξιοπιστία της παράταξης, προκαλώντας νέο γύρο σχολίων στο εσωτερικό του κόμματος. Πάντως είδα χθες ότι μεγάλη ομάδα στελεχών της ΕΛΑΣ, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, Κώστας Γαβρόγλου, Γιάννης Δρόσος, κ.ά. βγήκαν να εξηγήσουν τις θέσεις του κόμματος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κίνηση που δείχνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Ο Προκοπίου αλλάζει ρότα υπό την απειλή των Χούθι

Τα πρώτα σημάδια αναστάτωσης βλέπω να καταγράφονται στις μεταφορές σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω Ερυθράς Θάλασσας είναι ήδη ορατά, με τη Dynacom του Γιώργου Προκοπίου και την Cosco να συγκαταλέγονται στις πρώτες εταιρείες που αλλάζουν πορεία για να περιορίσουν τον κίνδυνο. Το δεξαμενόπλοιο Rodos, χωρητικότητας 115.100 dwt και κατασκευής 2025, το οποίο διαχειρίζεται η Dynacom, εμφανίστηκε να κινείται βόρεια προς τη Διώρυγα του Σουέζ, αφού φόρτωσε πετρέλαιο από λιμάνι στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας. Η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια αποφυγής του νότιου τμήματος της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ, μετά τη νέα απειλή των Χούθι κατά πλοίων που προσεγγίζουν σαουδαραβικά λιμάνια. Η εξέλιξη μπορεί να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις, αυξημένα ασφάλιστρα και ανατροπές στις εμπορικές ροές. Για τους πλοιοκτήτες, το δίλημμα είναι πλέον σαφές. Είτε μεγαλύτερος γεωπολιτικός κίνδυνος είτε ακριβότερες και πιο χρονοβόρες διαδρομές.

Το ξενοδοχείο Καλλιτσάντση στη Συγγρού

Σε πλήρη εξέλιξη μαθαίνω ότι βρίσκεται η μετατροπή του ακινήτου στη λεωφόρο Συγγρού 74 σε ξενοδοχείο 50 δωματίων από την Blend, εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Καλλιτσάντση (πρώην μετόχων της Ελλάκτωρ). Το έργο έχει περάσει πλέον σε εμφανές κατασκευαστικό στάδιο, καθώς ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του μεταλλικού σκελετού μπροστά από τη διατηρητέα πρόσοψη. Η συγκεκριμένη κατασκευή λειτουργεί ως προσωρινό σύστημα αντιστήριξης, προκειμένου η ιστορική όψη να παραμείνει ασφαλής όσο το κτίριο που βρίσκεται πίσω της ανακατασκευάζεται ουσιαστικά από την αρχή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η πρόσοψη θα αποκατασταθεί πλήρως, διατηρώντας και αναδεικνύοντας τα νεοκλασικά χαρακτηριστικά της. Πρόκειται για επένδυση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη τουριστική αναβάθμιση της Συγγρού, όπου παλιά κτίρια γραφείων και μεικτής χρήσης μετατρέπονται σταδιακά σε σύγχρονες μονάδες φιλοξενίας.

Η Εθνική βγάζει στο σφυρί ακίνητα στη Θεσσαλονίκη

Μου είπαν ότι η Εθνική Τράπεζα προχωρά σε δύο νέους ηλεκτρονικούς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για ακίνητα που διαθέτει στη Θεσσαλονίκη, με συνολική τιμή εκκίνησης 1,13 εκατ. ευρώ. Το πρώτο από αυτά βρίσκεται στο Ωραιόκαστρο, επί της οδού 25ης Μαρτίου 1, και αφορά οικόπεδο έκτασης 2.058,80 τ.μ. Η ελάχιστη τιμή προσφοράς έχει οριστεί στις 700.000 ευρώ και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 6 Αυγούστου 2026. Το δεύτερο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παπάφη και Πλάτωνος 16. Πρόκειται για τριώροφη οικοδομή με υπόγειο και πιλοτή, συνολικής επιφάνειας άνω των 560 τ.μ., σε οικόπεδο 195,03 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στις 430.000 ευρώ. Η κίνηση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της τράπεζας να αξιοποιήσει και να μειώσει το απόθεμα ιδιόκτητων ακινήτων της.

Ο τζίρος των 2,19 δισ. ευρώ και τα «ψίχουλα» που μένουν στο ταμείο

Τζίρο δισεκατομμυρίων αλλά σχεδόν μηδενική κερδοφορία εμφανίζει η αγορά λιανικής τεχνολογίας και ηλεκτρικών συσκευών. Οι έξι μεγαλύτερες αλυσίδες πραγματοποίησαν το 2024 συνολικές πωλήσεις 2,19 δισ. ευρώ, όμως τα αθροιστικά κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε μόλις 3,7 εκατ. ευρώ. Το μέσο περιθώριο του κλάδου διαμορφώθηκε έτσι στο ισχνό 0,2%. Στην κορυφή του τζίρου παρέμεινε ο Κωτσόβολος με 711 εκατ. ευρώ και κέρδη 3,8 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν το Public με 483 εκατ. ευρώ και ζημιές 19,6 εκατ. ευρώ, καθώς και το Πλαίσιο με πωλήσεις 480 εκατ. ευρώ και κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην κερδοφορία είχε ο Γερμανός, ο οποίος με τζίρο 401 εκατ. ευρώ εμφάνισε κέρδη 13,8 εκατ. ευρώ και περιθώριο 3,4%. Το υψηλότερο περιθώριο, πάντως, κατέγραψε η iStorm με 3,7%, ενώ το you.gr κινήθηκε στο 1,4%. Η εικόνα δείχνει μια αγορά όπου ο όγκος πωλήσεων δεν μεταφράζεται σε κερδοφορία. Γεγονός είναι άλλωστε όπως μου εξηγούν άνθρωποι της συγκεκριμένης αγοράς, ότι ο έντονος ανταγωνισμός, οι συνεχείς προσφορές και τα υψηλά λειτουργικά κόστη συμπιέζουν τα περιθώρια, αφήνοντας ελάχιστο χώρο ακόμη και στους μεγαλύτερους παίκτες.

Ο ΟΠΕΚΑ ψάχνει αποθήκες 1.800 τ.μ.

Σε αναζήτηση μεγάλου αποθηκευτικού χώρου στην Αττική βρίσκεται ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να στεγάσει το αρχείο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεών του στην Αθήνα. Ο νέος διαγωνισμός αφορά μίσθωση διάρκειας 12 ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 1,036 εκατ. ευρώ και ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα 7.200 ευρώ. Με βάση τα κριτήρια του διαγωνισμού το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει συνολική επιφάνεια περίπου 1.800 τ.μ., από τα οποία τουλάχιστον 1.500 τ.μ. θα αφορούν καθαρούς αποθηκευτικούς χώρους. Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται δύο θέσεις στάθμευσης, χώρος φορτοεκφόρτωσης για φορτηγά, καθώς και ανεμπόδιστη πρόσβαση για τη μεταφορά του αρχειακού υλικού. Η χωροθέτηση αποτελεί βασικό κριτήριο, καθώς η αποθήκη πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων από την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στην Πατησίων 30. Ο επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός έχει προγραμματιστεί για τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Η κυπριακή κίνηση της Zakcret

Στην πρώτη της οργανωμένη κίνηση εκτός Ελλάδας προχώρησε η αλυσίδα αθλητικών, Zakcret Sports, με την οικογένεια Χαϊκάλη να επιλέγει την κυπριακή αγορά για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της αλυσίδας. Αντί για αυτόνομη ανάπτυξη νέων καταστημάτων, η Zakcret αξιοποιεί το αποτύπωμα που είχε δημιουργήσει η Prive Sports στο νησί. Τα σημεία της τοπικής αλυσίδας εντάσσονται σταδιακά στο νέο εμπορικό σχήμα, δίνοντας στην ελληνική εταιρεία άμεση παρουσία σε βασικές αγορές της Κύπρου. Το δίκτυο αριθμεί επτά καταστήματα, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Λευκωσία, όπου λειτουργούν πέντε σημεία. Η παρουσία συμπληρώνεται από ένα κατάστημα στη Λάρνακα και ακόμη ένα στο Παραλίμνι.