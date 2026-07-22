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Σύγκρουση για το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων

Καλημέρα σε όλους. Σας έγραφα προ ημερών ότι ο πρωθυπουργός θα δώσει μεγάλη έμφαση στην οικονομία και αυτό που θα δούμε στην πορεία προς τις εκλογές θα είναι σύγκρουση για το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων. Αυτό άκουσα και χθες σε πηγαδάκια υπουργών στην παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Και είμαστε στην αρχή.

Ενόχληση στο Μαξίμου για τους 15

Πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου ενοχλήθηκαν χθες, καθώς μόλις μια μέρα μετά την τρίωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μια ομάδα 15 βουλευτών κατέθεσαν ερώτηση ζητώντας εξηγήσεις από τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχετικά με την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αθέμιτων πρακτικών από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ταξιδιωτικών πρακτορείων – Online Travel Agencies (OTAs). Δεν είναι το γεγονός ότι κατέθεσαν ερώτηση, εξάλλου αυτή είναι και η δουλειά των βουλευτών, αλλά το έκαναν μόλις ένα εικοσιτετράωρο μετά την συνεδρίαση της ΚΟ όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν, δημιουργώντας πάλι κλίμα στην κυβέρνηση και αυτό δεν άρεσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές Σπυρίδων Κυριάκης, Θανάσης Λιούτας, Περικλής Μαντάς, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Λευτέρης Κτιστάκης, Θανάσης Σταυρόπουλος, Μαρία Κεφάλα, Γιώργος Βρεττάκος, Λευτέρης Αυγενάκης, Μάρκος Καφούρος, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αγγελική Δεληκάρη, Βασίλης Γιόγιακας, Βασίλης Υψηλάντης και Φίλιππος Φόρτωμας.

Τρέχουν οι υπουργοί και βουλευτές

Βέβαια, πέρα από τις νουθεσίες του πρωθυπουργού στην ΚΟ και τις αναφορές για εκλογές το 2027, όλοι σχεδόν τρέχουν. Όπως μου έλεγε άνθρωπος που ξέρει, από το μεσημέρι δεν υπάρχει ψυχή στα υπουργεία και όλοι μεταφέρονται στα πολιτικά τους γραφεία τρέχοντας για τον προεκλογικό αγώνα.

«Ψάρεμα» από τον Κυρανάκη

Και για τον προεκλογικό αγώνα της ΝΔ έμαθα ότι ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης έχει δεχθεί εντολές από τον πρωθυπουργό να βρει ότι καλύτερο σε υλικό για να τοποθετηθεί στα ψηφοδέλτια. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δοκίμασαν 2-3 φορές και απέτυχαν να εκλεγούν δεν τους βλέπω στα γαλάζια ψηφοδέλτια.

Η σύναξη του Σπανάκη

Στο πλαίσιο της προεκλογικής προετοιμασίας μαθαίνω ότι όλοι τρέχουν και κάνουν συνάξεις. Μια από αυτές έγινε και με μεγάλη επιτυχία, αφού είχε πάρα πολύ κόσμο, στην παραλιακή από τον Βασίλη Σπανάκη. Ο υφυπουργός Εσωτερικών κάλεσε κόσμο και κοσμάκη που ανταποκρίθηκε σε μια προεκλογική ουσιαστικά συγκέντρωση.

Μες τις ευλογίες ο Βισκαδουράκης

Έμαθα ότι ο ηθοποιός Θόδωρος Βισκαδουράκης που θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ έχει άριστη σχέση με την Εκκλησία. Τον στηρίζει, όπως μου είπαν, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της.

Το τραπέζωμα του Κικίλια και ο Δένδιας

Τραπέζι σε δημοσιογράφους έκανε ο Βασίλης Κικίλιας. Μου είπαν ότι έχει αρχίσει να φλερτάρει με την ιδέα του δελφίνου. Ο άλλος δελφίνος Νίκος Δένδιας μου είπε η ίδια πηγή, παρά τα όσα ακούγονται, έχει αποκαταστήσει σχέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου τουλάχιστον στην παρούσα περίοδο και μου ανέφερε άλλος πως έχει συμμαχία με τον έτερο αντίπαλο του Β. Κικίλια στην Α’ Αθηνών, τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ανοιχτό μέτωπό απέναντι στον Τσίπρα

Σε αυτό το σκηνικό έχει ενδιαφέρον ότι το Μέγαρο Μαξίμου ακούγεται πως έδωσε εντολή να «κτυπάνε» όπου βρίσκουν τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ. Αυτό έπραξαν τις τελευταίες ώρες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως που δεν αναφέρθηκε μόνο σε νόμο Κατρούγκαλου, αλλά σε νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου. Και έπεται και συνέχεια με κτυπήματα για το που βρίσκει τα χρήματα το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Του βγαίνουν από αριστερά του Τσίπρα

Και δεν φθάνει στον Αλέξη Τσίπρα που τον κτυπάει η ΝΔ αν και του αρέσει απ’ ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχουν και τα πυρά από ΕΛΑΣ και ΣΥΡΙΖΑ. Ε, για αυτό το λόγο βγήκε χθες ο σύμβουλός του και επί των θεμάτων ΜΜΕ, ο αρθρογράφος Θανάσης Καρτερός που τον έβαλε και στο Εθνικό Συμβούλιο και στην Πολιτική Επιτροπή για να επιτεθεί στους (πρώην) συντρόφους του που ασκούν κριτική. Μάλιστα χθες ήταν και η σειρά του επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, να του επιτεθεί για τη στάση του έναντι των ιδιωτικών πανεπιστημίων γιατί η ΕΛΑΣ δεν λέει πως θα τα καταργήσει.

Μπλόκο Τσίπρα

Και επειδή αναφέρθηκα στον πρώην πρωθυπουργό, μου είπε ο άνθρωπός που να μην ακούω διάφορα ονόματα που θα πάνε στην ΕΛΑΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας, πλην της Όλγας Γεροβασίλη, δεν έχει δώσει σήμα σε κανέναν και μου ειπώθηκε, στην ουσία ενισχύεται η πληροφορία που σας είχα μεταφέρει προ ημερών, ότι έως τη ΔΕΘ να μην περιμένω μετακινήσεις βουλευτών προς την ΕΛΑΣ. Μετά θα δούμε.

Αλλά πλάνων στην ΕΛΑΣ λόγω των άδειων καρεκλών

Η πολιτική και οι εκδηλώσεις της κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες και στις ξαφνικές αλλαγές της τελευταίας στιγμής. Μόλις χθες, η στήλη σάς είχε μεταφέρει το αρχικό πλάνο για την εκδήλωση της τοπικής αυτοδιοίκησης που διοργανώνει η ΕΛΑΣ. Το αρχικό σχέδιο ήθελε τη διοργάνωση να λαμβάνει χώρα στο ιστορικό Ναύπλιο στις 24 του μηνός, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, σε μια κίνηση που προφανώς εμπεριείχε έναν πολιτικό συμβολισμό. Η εκδήλωση θα ακολουθήσει νέο δρομολόγιο και από τον Συμβολισμό του Ναυπλίου καταλήξαμε στο Σεράφειο της Αθήνας. Η αλλαγή είναι διπλή και αφορά τόσο τον γεωγραφικό προσανατολισμό όσο και το χρονικό ορόσημο. Η πόλη του Ναυπλίου βγαίνει από το κάδρο και η εκδήλωση μεταφέρεται στην καρδιά της πρωτεύουσας, όπου και κλείδωσε οριστικά για τις 28 Ιουλίου 2026. Το ραντεβού της ΕΛΑΣ για την αυτοδιοίκηση θα δοθεί στον σύγχρονο χώρο του Σεραφείου του Δήμου Αθηναίων. Και ο φόβος φιλάει τα έρμα, διάλεξαν έναν πιο κεντρικό χώρο για να μην υπάρξουν φαινόμενα όπως της Μυτιλήνης με άδειες καρέκλες.

Ο Γερουλάνος, το ψάρι και το παλιό ΠΑΣΟΚ

Σε γνωστό στέκι ψαροφάγων στο κέντρο των Αθηνών εν μέσω καύσωνα εθεάθη ο Παύλος Γερουλάνος με την παρέα που, όπως έμαθα, προέρχονταν κυρίως από το χώρο του παλιού ΠΑΣΟΚ. Ο βουλευτής ήταν χαλαρός και σε καλό κέφι με τους συνδαιτημόνες του να απολαμβάνουν τη συζήτηση η οποία περιστράφηκε φυσικά σε τι άλλο; Στις επικείμενες εκλογές, τις μετεκλογικές συνεργασίες αλλά και τις επιδόσεις του κόμματος. Βέβαια, όλα αυτά μετά το Μουντιάλ για το οποίο όλοι συμφώνησαν ότι η Ισπανία επάξια κέρδισε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Όσο αναφορά στο μενού αυτό περιλάμβανε φρέσκο ψάρι, μύδια και τηγανητά καλαμαράκια συνοδευόμενα από βραστά κολοκυθάκια και χόρτα. Δεν έλειψε όμως και το επιδόρπιο. Τιραμισού, κορνέ και σοκολατίνα. Και μεγάλη δόση Ανδρουλάκη για «τσίμπημα».

Το σενάριο του Παππά στην πράξη

Να σταθώ και λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ όπου εκεί τελικά επικράτησε το σενάριο του Νίκου Παππά. Ο Παππάς ήθελε την Ρένα Δούρου στην προεδρία της ΚΟ του κόμματος και τον Παύλο Πολάκη επικεφαλής του στρατηγικού σχεδιασμού. Βέβαια να δούμε αν ο πολιτικός από τα Χανιά πόσο θα αντέξει αυτή την τριάδα αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι και οι άλλοι δύο θα τον ήθελαν να γυρίσει όλη την Ελλάδα γιατί είναι ο μόνος που έχει πυρήνες σχεδόν σε όλους τους νομούς. Την Πέμπτη πάντως είναι πιθανό να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του κόμματος όπου εκεί θα παρθούν οι αποφάσεις στο δρόμο για τις εκλογές.

Δεξίωση στο Προεδρικό με καταιγίδα

Ο καιρός φαίνεται έχει άλλα σχέδια, παρά τον καύσωνα των ημερών, και ίσως χαλάσει την δεξίωση της προσεχούς Παρασκευής στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου για την οποία ετοιμάζεται καιρό η Προεδρία της Δημοκρατίας. Επειδή υπάρχει πρόβλεψη για καταιγίδα στο κέντρο της Αθήνας τις ώρες της δεξίωσης για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, υπάρχει το εναλλακτικό σενάριο αυτή να γίνει εντός του Προεδρικού Μεγάρου, στη μεγάλη αίθουσα.

Η μάχη του δημάρχου

Την δική του μάχη δίνει ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης που προχθές στην ΚΟ δέχθηκε και τις ευχές του Κ. Μητσοτάκη. Ο ίδιος έκανε ανάρτηση χθες με μια φωτογραφία που δείχνει τον Πρωθυπουργό να αγγίζει τον διαχρονικό συνομιλητή του που έχει περιπέτεια με την υγεία του, με το χέρι στον αυχένα. «Είμαι σίγουρος ό,τι έχοντας στο πλευρό μου τους γιατρούς του ΕΣΥ του Λαϊκού Νοσοκομείου που παρακολουθούν τακτικά την πορεία της υγείας μου, όλα θα πάνε καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και ιδίως σε όσους δοκιμάζονται» έγραψε στο Facebook και εκατοντάδες ήταν θα μηνύματα συμπαράστασης και ξεχώρισα από αυτά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλου Χρηστίδη με τις ευχές του.

Η πρώτη Aston Martin του ‘26 στους ελληνικούς δρόμους

Μπορεί οι ταξινομήσεις της Aston Martin να παραμένουν υπόθεση για πολύ λίγους, όμως ακόμη ένα αυτοκίνητο της βρετανικής φίρμας πήρε ελληνικές πινακίδες μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων, η συγκεκριμένη καταχώριση ήταν η πρώτη για την Aston Martin από την αρχή του 2026. Η επίδοση μπορεί αριθμητικά να μοιάζει αμελητέα, αλλά σε αυτή την κατηγορία κάθε νέα ταξινόμηση έχει το δικό της ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα εξαιρετικά περιορισμένο και ακριβό κομμάτι της αγοράς. Στην ίδια λίστα των υπερπολυτελών σημάτων εμφανίζονται τέσσερις Lamborghini, τέσσερις Ferrari, τρεις Bentley και δύο Jaguar από την αρχή του έτους. Η Aston Martin, πάντως, μόλις άνοιξε λογαριασμό για το 2026 και κάπου στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορεί ήδη ο νέος της ιδιοκτήτης.

Η Δέλτα, οι Σαράντηδες και το τραπεζικό «φρένο»

Μπορεί το όνομα των αδελφών Σαράντη να ακούγεται όλο και πιο έντονα γύρω από τη Δέλτα, όμως η εξίσωση μιας πιθανής συμφωνίας μόνο εύκολη δεν είναι. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με όσα μαθαίνω, οι τράπεζες δεν εμφανίζονται διατεθειμένες να αυξήσουν περαιτέρω τη δανειακή τους έκθεση προς τον όμιλο Ελληνικά Γαλακτοκομεία. Το μήνυμα που μεταφέρεται είναι σαφές. Οποιαδήποτε κίνηση για την απόκτηση της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας θα πρέπει να στηριχθεί σε σημαντικά ίδια κεφάλαια, σε συνεπενδυτή ή σε διαφορετική χρηματοδοτική δομή, χωρίς οι τράπεζες να αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος του λογαριασμού. Την ίδια στιγμή ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι που καραδοκούν. Περισσότερα όμως για το θέμα θα έχω να σας πω προσεχώς.

Τι ετοιμάζουν οι Morshedy στη Γλυφάδα

Νέα κίνηση στην αθηναϊκή Ριβιέρα δρομολογεί η κραταιά επιχειρηματική οικογένεια της Αιγύπτου, Morshedy, αυτή τη φορά με όχημα την εταιρεία Glyfada Suites και εμφανή προσανατολισμό στην ανάπτυξη πολυτελούς τουριστικού και οικιστικού ακινήτου στη Γλυφάδα. Για να σας δώσω όμως όλο το πλαίσιο, η Morshedy είναι αιγυπτιακή οικογένεια επιχειρηματιών με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη ακινήτων. Ο όμιλος ξεκίνησε το 1983 από τον Mohamed Morshedy, ο οποίος ίδρυσε τη Memaar Al Morshedy και ανέπτυξε αρχικά πολυκατοικίες στην περιοχή Maadi του Καΐρου. Σταδιακά επεκτάθηκε σε μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα, εμπορικά ακίνητα και μικτές αναπτύξεις στην Αίγυπτο. Σήμερα επικεφαλής του διεθνούς ομίλου είναιο Mahmoud Morshedy, με την οικογένεια να έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 2012. Η Morshedy Group International έχει έδρα στην Αθήνα και λειτουργεί ως θυγατρική της αιγυπτιακής Memaar Al Morshedy. Διαθέτει περισσότερα από 80 ακίνητα σε 11 περιοχές της Αθήνας, ενώ δραστηριοποιείται στην αγορά, ανάπτυξη και αξιοποίηση κατοικιών και επενδυτικών ακινήτων.

Η επόμενη ημέρα για το παλιό εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Αυλίδα

Στην τελική ευθεία περνά ο σχεδιασμός για την αποκατάσταση του χώρου όπου λειτουργούσε το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Μικρό Βαθύ Αυλίδας. Η αρμόδια αρχή καλείται να εξετάσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την αποκατάσταση της βιομηχανικής έκτασης μετά την οριστική παύση της δραστηριότητας. Η διαδικασία προβλέπεται από τους περιβαλλοντικούς όρους του εργοστασίου και αποτελεί το βασικό βήμα για την απομάκρυνση εγκαταστάσεων, τη διαχείριση των υπολειμμάτων και την περιβαλλοντική εξυγίανση του ακινήτου. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εύρος των παρεμβάσεων και στη μελλοντική αξιοποίηση της έκτασης. Η έγκριση της μελέτης θα καθορίσει τις τεχνικές υποχρεώσεις της εταιρείας και το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε έναν μακρύ βιομηχανικό κύκλο για την περιοχή της Αυλίδας.

Ο ΒΟΑΚ περνά από τα «ραντάρ» της αρχαιολογίας

Ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την ωρίμανση του ΒΟΑΚ πληροφορούμαι ότι περνά από το μικροσκόπιο των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Στο τραπέζι βρίσκεται η χορήγηση άδειας για εκσκαφικές εργασίες εντός της Αρχαιολογικής Ζώνης Α’ στην περιοχή Νεροκούρου Χανίων, στο πλαίσιο της παράκαμψης Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Η υπόθεση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι εργασίες σε ζώνη αυξημένης αρχαιολογικής προστασίας απαιτούν αυστηρούς όρους, στενή επίβλεψη και πιθανές προσαρμογές του κατασκευαστικού σχεδιασμού. Η έγκριση θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη των αναγκαίων χωματουργικών παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο τμήμα. Για το μεγάλο οδικό έργο της Κρήτης, κάθε τέτοια άδεια αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι του παζλ. Και στην περίπτωση του Νεροκούρου, το ζητούμενο είναι να συνδυαστεί η ταχύτητα κατασκευής με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εμπλοκή με προσφυγή της ΕΚΤΕΡ στο έργο του Ζαππείου

Με εμπλοκή στο διαγωνισμό μου λένε οι γνωρίζοντες ότι βρίσκεται αντιμέτωπο το έργο ανακαίνισης, αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού του Ζαππείου Μεγάρου, το οποίο συνδέεται με την ελληνική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατασκευαστική ΕΚΤΕΡ κατέθεσε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αρχής του διαγωνισμού, της ΕΑΔΗΣΥ, αμφισβητώντας πτυχές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργεί η Κτιριακές Υποδομές. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες που έχω αναφέρουν ότι η διοίκηση των Κτιριακών Υποδομών συνεδρίασε εκτάκτως πριν λίγες μέρες για το θέμα. Η εξέλιξη δείχνει ότι η μάχη για το συγκεκριμένο έργο παραμένει ανοιχτή, την ώρα που τα χρονικά περιθώρια είναι στενά. Κι αυτό γιατί η αναβάθμιση του Ζαππείου θεωρείται κρίσιμη για την έγκαιρη προετοιμασία των εγκαταστάσεων ενόψει της ευρωπαϊκής προεδρίας.