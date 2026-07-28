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Η περιοδεία στη Δυτική Μακεδονία

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από μια περιοδεία προεκλογικού χαρακτήρα που γίνεται στη Δυτική Μακεδονία, όπου θα βρεθούν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πολλοί συνειρμοί γίνονται λόγω αυτής της επίσκεψης εν μέσω καύσωνα, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις περί εκλογών στο τέλος της τετραετίας.

Έφοδος σε παλιά «γαλάζια» κάστρα

Παλαιότερα όταν άκουγε κανείς αποτελέσματα εκλογών ήξερε ότι σε περιοχές, όπως Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα και Γρεβενά, η ΝΔ είχε πολύ μεγάλα ποσοστά και γι’ αυτό αυτές τις εκλογικές περιφέρειες τις ονόμασαν γαλάζια «κάστρα». Ε, σε αυτά τα κάστρα θα βρεθούν σήμερα έξι υπουργοί με τον Κ. Χατζηδάκη, οι οποίοι είναι ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Δήμας, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης και ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης. Ο στόχος είναι να προσεγγίσει πάλι η ΝΔ τμήματα ψηφοφόρων που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα, δεν το ψηφίζουν και επιλέγουν άλλα κόμματα στα δεξιά της ή κάθονται στο σπίτι τους προτιμώντας την αποχή. Να σημειωθεί ότι και ο Αντώνης Σαμαράς έχει σημαντική απήχηση στην συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Το «όχι» της Ντόρας

Να πάω στη Βουλή όπου είχαμε χθες την πρώτη ψηφοφορία για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Σας έγραφε χθες η στήλη και έπεσε μέσα ότι θα έχουμε διαφοροποιήσεις από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Η Ντόρα Μπακογιάννη διαφοροποιήθηκε στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας προτιμώντας το παρών, κίνηση που ξάφνιασε όπως έμαθα το Μέγαρο Μαξίμου. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι δεν είχε και πολύ κόσμο χθες στη Βουλή και οι βουλευτές προσήλθαν οριακά για την ψηφοφορία και θα έλεγα πως κινούνταν σε θερινούς ρυθμούς, διακοπών.

Η βεντέτα Αδωνι – Πολάκη

Μια βεντέτα που κρατάει χρόνια και όσο περνάει ο καιρός και αγριεύει περισσότερο είναι αυτή του Άδωνι Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη. Οι επιθέσεις είναι συχνές του ενός στον άλλο και χθες ο υπουργός Υγείας, απαντώντας στις επιθετικές αναρτήσεις και δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε το δρόμο προς τα δικαστήρια. «Το μόνον για το οποίο λυπούμαι είναι ότι θα χρειαστούν κάποιοι μήνες για να γίνουν όλα σωστά και όταν θα αρχίσουν τα δικαστήρια δεν θα είσαι βουλευτής να σε βλέπω από κοντά» έγραψε ο Αδ. Γεωργιάδης και έμαθα ότι ο πρώην υπουργός Υγείας είπε σε συνομιλητή του πως ζει για την ώρα που θα βρεθούν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Η άρση ασυλίας Αβραμόπουλου

Και να πάμε στις ουρές του Qatargate που το είχαμε ξεχάσει αλλά μας το θυμίζει η μεθαυριανή συζήτηση στη Βουλή για την άρση ή όχι της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Η συζήτηση θα γίνει πριν κλείσει η Βουλή για λίγες μέρες, όπως κάθε χρόνο τον Αύγουστο και αφορά την άρση ή όχι της ασυλίας του μετά από το ένταλμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για το Qatargate. Η ΝΔ θα ψηφίσει «ναι» στην άρση της ασυλίας, αλλά η ψηφοφορία θα γίνει προς τα τέλη Αυγούστου.

Οι χειρισμοί που δικαιώνουν την Κυβέρνηση

Πραγματικά απορούμε με την αντιπολίτευση που βγήκε να ρωτήσει από που θα βρει τα χρήματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιπλέον επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τον Αύγουστο με τα 10 λεπτά στην αντλία. Αλήθεια δεν καταλαβαίνουν ότι με τον τρόπο αυτό δικαιώνουν την πολιτική της κυβέρνησης που έχει επιλέξει μια ορθολογική διαχείριση ως προς την αντιμετώπιση των κρίσεων κόντρα στις σειρήνες του λαϊκισμού και της λογικής του δώσε τα όλα. Πάσες δίνουν με όσα λένε στον Παύλο Μαρινάκη που βγήκε χθες και υπενθύμισε ότι η κυβέρνησης προχωρά με στοχευμένες παρεμβάσεις στηρίζοντας τους πολίτες χωρίς να τινάζει στον αέρα την οικονομία και τη δημοσιονομική πειθαρχία. Σκεφτείτε, όπως είπε ο εκπρόσωπος, αν είχαν αδειάσει τα ταμεία δίνοντας τα πάντα όλα στην αρχή της κρίσης. Τι περιθώρια θα υπήρχαν άραγε σήμερα; Τα ίδια έλεγαν από την αντιπολίτευση και με την πανδημία αλλά τελικά η κυβέρνηση δικαιώθηκε ως προς τους χειρισμούς της και ότι διατηρεί κάποια διαθέσιμα για να μπορεί να στηριχθεί και η πολιτική της στήριξης της κοινωνίας.

Θα απαντήσει Χατζηδάκης και Παπασταύρου

Καμία σκιά δεν θέλει να αφήσει η Κυβέρνηση για το θέμα με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης ειδικά μετά τα όσα έχει πει – καταγγείλει ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος. Μου είπε καλή πηγή ότι θα απαντήσει γραπτά στον βουλευτή ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, αλλά και ο υπουργός Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου.

Γιατί δεν πήγε ο Δούκας στο Προεδρικό;

Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αποτέλεσε για ακόμα μια φορά το απόλυτο σημείο συνάντησης του πολιτικού κόσμου, με την πλειονότητα των στελεχών όλων των κομμάτων να δίνουν το «παρών». Με ενημέρωσαν όμως ότι ήταν απών ο δήμαρχος Αθηναίων και έψαξα να δω αν πρόκειται για μια κίνηση σκοπιμότητας ή μια επιδεικτική στάση απέναντι στον θεσμό. Τελικά αποδείχθηκε άνθρακες ο θησαυρός, καθώς η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο επιχειρησιακή και θα σας εξηγήσω το γιατί. Η απουσία του Χάρη Δούκα οφειλόταν αποκλειστικά στα τερτίπια του καιρού. Η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη Παρασκευή έθεσε τον Δήμο Αθηναίων σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, αναγκάζοντας τα τεχνικά συνεργεία και την πολιτική προστασία της πόλης να κινητοποιηθούν άμεσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Και γι’ αυτό προτίμησε να μείνει στο γραφείο του, επιβλέποντας προσωπικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων και τον συντονισμό των συνεργείων.

Η συνεννόηση του Καραμέρου και η επιθυμία του Τσίπρα

Η παραίτηση του Γιώργου Καραμέρου από το βουλευτικό του αξίωμα δεν άφησε για πολύ καιρό κενό στην πολιτική του ατζέντα καθώς η επόμενη κίνησή του ήταν προδιαγεγραμμένη. Ο πρώην πλέον βουλευτής επισημοποίησε την ένταξή του στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε η στήλη ότι το μυαλό του ήταν στραμμένο στη Λεωφόρο Αμαλίας εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Η «μεταγραφή» σφραγίστηκε και επικοινωνιακά με ένα βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς βέβαια να αφεθεί τίποτα στην τύχη. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι πριν πατηθεί το κουμπί της ένταξης του στο νέο κόμμα, είχε προηγηθεί μια οργανωμένη συνεννόηση με τον γραμματέα του κόμματος, Μίλτο Χατζηγιαννάκη – αν και η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν προεξοφλεί τίποτα περισσότερο από την τυπική υπογραφή της προσχώρησής του αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι από τους πρώην βουλευτές που τους θέλει ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό είναι λίγο-πολύ γνωστό.

Φύλλο πορείας στους Τσιπρικούς δίνει η Κουμουνδούρου

Η πρώτη λίστα με τις απολύσεις στην Κουμουνδούρου έχει ήδη φτάσει παρότι βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, με τις κακές γλώσσες να λένε ότι στοχοποιούνται πρόσωπα που έχουν στηρίξει ανοιχτά την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για διοικητικούς αλλά και εργαζόμενους από το ίδρυμα Πουλαντζά. Αξιόπιστες πηγές μου τόνιζαν ότι το πλέον παράδοξο είναι ότι επειδή έχουν αδειάσει οι οργανώσεις και έχουν αποχωρήσει τα στελέχη, δεν μπορούν να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ζητούν μετ’ επιτάσεως από τους εργαζόμενους που θα απομείνουν να είναι υποψήφιοι. Η γκρίνια έχει χτυπήσει κόκκινο και στο στόχαστρο των απολυμένων έχουν μπει ήδη πρόσωπα από το περιβάλλον του Παύλου Πολάκη και αυτό γιατί αυτοί είναι κυρίως που θεωρούν κόκκινο πανί τους Τσιπρικούς και τους δείχνουν την πόρτα της εξόδου.

Φλερτ ΠΑΣΟΚ με Κοροβέση

Η στήλη γνωρίζετε ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις μετακινήσεις και στις μεταγραφές των κομμάτων, εκεί όπου οι ισορροπίες των τελευταίο καιρό αλλάζουν συνεχώς. Πολλοί οι ανεξάρτητοι βουλευτές πλέον, αρκετοί και οι μνηστήρες που τους κοιτούν με ενδιαφέρον. Και πιστέψτε με, δεν είναι λίγοι όσοι, χωρίς να έχουν πολιτικό στέγαστρο αυτή τη στιγμή, δέχονται προσεγγίσεις περισσότερες της μιας πλευράς. Θα σταθώ σε δύο περιπτώσεις και θα ξεκινήσω με την ανεξάρτητη βουλευτή, Μυρτώ Κοροβέση. Η Κοροβέση ανέλαβε την έδρα στη Βουλή που άφησε πίσω του ο Γιώργος Καραμέρος, μετά την παραίτηση του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και να θυμίσω, την κίνησή της, αμέσως μετά τον θρησκευτικό της όρκο, να στείλει επιστολή στο προεδρείο της Βουλής δηλώνοντας ότι δεν εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μία κίνηση που δεν προκάλεσε έκπληξη, εξάλλου η ίδια κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στο κόμμα των Δημοκρατών του Στέφανου Κασσελάκη. Αυτό όμως που μου προκάλεσε εντύπωση είναι ότι δεν έκανε ούτε μία αναφορά για το κόμμα στο οποίο ανήκει αλλά ούτε μία κουβέντα για τον Στέφανο Κασσελάκη. Βέβαια, η σιωπή πολλές φορές, λέει πολλά περισσότερα από μόνη της. Και γι’ αυτό είπα να ψάξω ενδελεχώς αν συμβαίνει κάτι άλλο. Και ψάχνοντας λοιπόν, έμαθα ότι υπάρχει φλερτ ανάμεσα στην ίδια και στην Χαριλάου Τρικούπη, και δεν αποκλείεται να την δούμε μετά τον Σεπτέμβριο ντυμένη στα πράσινα. Λέω ίσως όμως για άλλους που παρακολουθούν από κοντά την υπόθεση, το ναι σε αυτόν τον πολιτικό γάμο μπορεί να έχει κλειδώσει, και επομένως να περιμένουν απλά την επίσημη ανακοίνωση.

Στα Σεπόλια τα γραφεία του Κασσελάκη

Και επειδή αναφέρθηκα στον Στέφανο Κασσελάκη, να σας ενημερώσω ότι έχει κλείσει νέα γραφεία -όπως μου είπαν- στα Σεπόλια στα σύνορα με το Περιστέρι. Και γραφεία που φτάνουν συνολικά ως χώρος πάνω από 600 τετραγωνικά μέτρα, ένα μέγεθος που εμένα μου προκαλεί απορίες όταν οι αποχωρήσεις στο κόμμα του τον τελευταίο καιρό φαίνεται να πληθαίνουν Βέβαια το ερώτημά μου είναι τι να απέγιναν τα γραφεία του στην Αμαλίας όπου είναι σε κοντινή απόσταση από τα γραφεία της ΕΛΑΣ αν και αρκετά μικρότερος ως χώρος.

Τι δουλειές έχει ο Αυλωνίτης στη Χαριλάου Τρικούπη;

Μετά τη Μυρτώ Κοροβέση πάμε σε έναν άλλο ανεξάρτητο βουλευτή και γνώριμο της στήλης, ο οποίος δέχεται φλερτ εσχάτως. Και για να μην παρεξηγηθώ, αναφέρομαι αποκλειστικά στα πολιτικά φλερτ. Ο λόγος για τον βουλευτή Κέρκυρας, Αλέξανδρο Αυλωνίτη, ο οποίος, όπως σας είχαμε αποκαλύψει, βρισκόταν σε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Πλεύση Ελευθερία. Την ίδια ώρα, η Χαριλάου Τρικούπη έβλεπε πολύ ζεστά την περίπτωσή του, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ κρατούσε μέχρι πρότινος χαμηλούς τόνους για να μη δημιουργήσει εσωκομματικό πρόβλημα με τον έτερο βουλευτή του νησιού και καλό φίλο του Αυλωνίτη, τον Δημήτρη Μπιάγκη. Τα δεδομένα όμως άλλαξαν και η στήλη είναι σήμερα σε θέση να σας αποκαλύψει ότι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης πέρασε και μάλιστα κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά την πόρτα των κεντρικών γραφείων του ΠΑΣΟΚ, όπου συζήτησε την ένταξή του στο πράσινο ψηφοδέλτιο. Βέβαια, όπως με ενημέρωσε ο άνθρωπος μου από την πλατεία Κουμουνδούρου, και η Ρένα Δούρου διεκδικεί τον Κερκυραίο πολιτικό. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του έχει τηλεφωνήσει περισσότερες από μία φορές το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας να τον πείσει να επιστρέψει στα παλιά του λημέρια. Αν με ρωτάτε το πού θα γύρει η ζυγαριά, θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε το αγκάθι που ακούει στο όνομα Δημήτρης Μπιάγκης, θα έγερνε στο ΠΑΣΟΚ, ή θα είχε ήδη ανακοινωθεί.

Υμνεί το Άγιον Όρος ο Κ. Λαλιώτης

Μια έκπληξη περίμενε χθες πολλούς όταν είδαν το κείμενο του Κώστα Λαλιώτη για το Άγιο Όρος. Ένα κείμενο ύμνος στην Αθωνική Πολιτεία, ένα προσωπικό οδοιπορικό, προδημοσίευση υπό έκδοση δοκιμίου του. Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό κείμενο και περιλαμβάνει 4 ξεχωριστές αλλά επικαλυπτόμενες Θεματικές Ενότητες, που φέρουν τους εξής τίτλους: (Α.) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Σύμβολο και Κιβωτός της Ορθοδοξίας για τον Ελληνισμό και τον Κόσμο. (Β.) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Οικιστικό – Πολιτισμικό Απόθεμα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Οικουμένη. (Γ.) ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ – ΑΘΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Οικολογικό Απόθεμα για την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Οικουμένη (Δ.) ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Άθως Ι – Άθως ΙΙ – Άθως ΙΙΙ – Άθως + (plus). Όπως σημειώνει το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός ΠΕΧΩΔΕ που επί των ημερών της υπουργίας του, στο Άγιο Όρος υπήρξε ένα τεράστιο πρόγραμμα αναστηλώσεων και ανασυγκρότησης, το κείμενο έχει αναφορές σε πολλά πρόσωπα, αλλά συμβολικά ως οφειλόμενος φόρος τιμής και μνήμης είναι αφιερωμένο στον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου, στον αείμνηστο Κωστή Μοσκώφ, στον αείμνηστο Γέροντα Βασίλειο Γοντικάκη, στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο Γιαννουλάτο και στον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο. «Πέντε αγαπημένα μου Πρόσωπα, που καθόρισαν και σημάδεψαν ως σηματωροί ο καθένας με το δικό του καταλυτικό τρόπο, το βίωμά μου, τις σχέσεις μου και το οδοιπορικό μου στο Άγιον Όρος και στην Αθωνική Πολιτεία», σημειώνει ο Κ. Λαλιώτης που κάνει και μνεία στον φίλο του Πέτρο Ευθυμίου, πρώην υπουργό και τη σχέση του με την Αθωνική Πολιτεία. Πήρατε μια γεύση από την προδημοσίευση του βιβλίου στο Newsbeast.

Ο Όλυμπος και ο Αμυράς

Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO έχει προϊστορία. Όταν ο Γιώργος Αμυράς ανέλαβε υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 2021 ανακάλυψε ότι το πλαίσιο προστασίας -ήταν Εθνικός Δρυμός από το 1938- ήταν εξαιρετικά ελλιπές. Έτσι με πρωτοβουλία του ο Όλυμπος χαρακτηρίστηκε Εθνικό Πάρκο, τόσο η χερσαία όσο και η υδάτινη περιοχή του. Η τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αγκάλιασε την προσπάθεια αυτή και με Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ προχώρησε η ανακήρυξη του Ολύμπου σε Εθνικό Δρυμό, κάτι που αποτέλεσε σημαντικό βήμα ως προς την προστασία του, καθώς με το ΠΔ οριοθετήθηκαν και καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας, οι χρήσεις γης, οι όροι και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Ήταν ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της διεκδίκησης στην UNESCO, όπου επί των ημερών του (2022) εκκίνησε η διαδικασία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας, μια προσπάθεια που με πολλή δουλειά όλων των εμπλεκομένων, απέφερε καρπούς.

Χτύπημα στον Τσίπρα μέσω Λεπενιώτη

Η Μαρία Καρυστιανού συνηθίζει να στρέφει τα βέλη της προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά στην εκδήλωση του κόμματός της για τα κόκκινα δάνεια το απόγευμα της περασμένης Κυριακής πάλι είδαμε και ακούσαμε επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού. Μόνο που αυτή τη φορά το έκανε ο Γιάννης Χατζηαντωνίου, ομιλητής στην εκδήλωση και μέλος του προσωρινού πολιτικού συμβουλίου, βάζοντας στο στόχαστρο τη Μαρία Λεπενιώτη, πρώην ανώτατη δικαστικό και τομεάρχη Δικαιοσύνης της ΕΛΑΣ, για να πλήξει τον πρώην πρωθυπουργό. Αφορμή στάθηκε η πολυσυζητημένη απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου το 2023, όταν κρίθηκε ότι οι εταιρείες διαχείρισης νομιμοποιούνται να προβαίνουν σε πλειστηριασμούς στο δικό τους όνομα και όχι ως απλοί πληρεξούσιοι των funds. Το στέλεχος του κινήματος υποστήριξε πως η στάση της τότε ανώτατης δικαστικού συνέβαλε στο να αξιοποιηθεί πολιτικά τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, με την προαγωγή της στην αντιπροεδρία του Αρείου Πάγου, όσο και από τον νέο σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού, που την αξιοποιεί στο στενό επιτελείο του. Δεν ξέρω αν ήταν άγνοια ή απλώς βόλευε το αφήγημά του, να θυμίσουμε πάντως ότι πρόκειται για τη δικαστή που σήκωσε το βάρος της ιστορικής δίκης που έστειλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή, εκτός αν διαφωνούν και με αυτή την απόφαση.

Το νέο επενδυτικό για το Ξινό Νερό Φλώρινας

Νέα παραγωγική κίνηση δρομολογεί με τις «ευλογίες» του υπουργείου Ανάπτυξης το Ξινό Νερό, μετά την έγκριση επένδυσης 3,74 εκατ. ευρώ για την επέκταση της δυναμικότητας της νέας μονάδας εμφιάλωσης ανθρακούχου μεταλλικού νερού στη Φλώρινα. Να σας πω εδώ ότι το σχέδιο της δημοτικής επιχείρησης εντάχθηκε στο καθεστώς «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» του Αναπτυξιακού Νόμου, εξασφαλίζοντας συνολική ενίσχυση 2,24 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 60% του επιλέξιμου κόστους. Από το ποσό αυτό, τα 1,59 εκατ. ευρώ θα δοθούν μέσω επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ενώ 648,6 χιλ. ευρώ θα χορηγηθούν ως φορολογική απαλλαγή. Η επένδυση αφορά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας σε μία περίοδο κατά την οποία το Ξινό Νερό επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση του στην αγορά εμφιαλωμένου νερού και να αξιοποιήσει εμπορικά το ισχυρό όνομα που διαθέτει στη Βόρεια Ελλάδα. Για μία δημοτική επιχείρηση με ιστορικό brand, το επόμενο στοίχημα είναι πλέον η μετάβαση από την τοπική αναγνωρισιμότητα σε πιο ισχυρό πανελλαδικό αποτύπωμα.

Νέα μετάθεση για λιμάνι Ελευσίνας

Από μήνα σε μήνα μετακινείται ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την αξιοποίηση τμήματος του λιμανιού της Ελευσίνας, καθώς η διαδικασία, που είχε αρχικά τοποθετηθεί την άνοιξη και στη συνέχεια εντός Ιουνίου, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Το Υπερταμείο φέρεται να βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση των τευχών, ωστόσο οι τεχνικές και νομικές εκκρεμότητες, μαζί με τον απαιτούμενο συντονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, εξακολουθούν να κρατούν πίσω την προκήρυξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Βλύχα, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη νέου εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου, με σημαντικές επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές. Το ενδιαφέρον από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους παραμένει έντονο, με τη συμμαχία Aktor και ONEX να έχει ήδη τοποθετηθεί στην αφετηρία. Ωστόσο, όσο η πρόσκληση δεν δημοσιεύεται, τόσο ενισχύεται η αβεβαιότητα γύρω από ένα project που παρουσιάζεται ως στρατηγικό για ολόκληρη τη Δυτική Αττική.

Πώς το Ozempic «φέρνει την άνοιξη» στη Novo Nordisk

Μπορεί οι οικονομικές καταστάσεις της Novo Nordisk Ελλάς να μην αποκαλύπτουν πόσο ακριβώς συνεισέφερε κάθε σκεύασμα, όμως η εκρηκτική ζήτηση για τις θεραπείες της σεμαγλουτίδης φαίνεται ότι έχει αλλάξει αισθητά την εικόνα της εταιρείας. Το Ozempic, το οποίο έχει ένδειξη για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστό για τη χρήση του στην απώλεια βάρους, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της νέας αγοράς. Οι πωλήσεις της ελληνικής θυγατρικής αυξήθηκαν το 2025 στα 115,8 εκατ. ευρώ, από 92,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο περίπου 25%. Η πραγματική «άνοιξη», όμως, αποτυπώνεται στην τελική γραμμή του ισολογισμού. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν στα 4,63 εκατ. ευρώ, έναντι 3,6 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 3,95 εκατ. ευρώ από μόλις 180.641 ευρώ. Η εντυπωσιακή αύξηση της καθαρής κερδοφορίας συνδέεται και με τη μεγάλη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία περιορίστηκε στις 677.000 ευρώ από 3,42 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία αύξησε σημαντικά τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στα 13,66 εκατ. ευρώ, από 10,98 εκατ. ευρώ, αλλά και τα έξοδα διάθεσης στα 12,51 εκατ. ευρώ. Διαπιστώνω λοιπόν, ότι η κατηγορία των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας δεν δημιουργεί μόνο μεγάλη ζήτηση στα φαρμακεία. Δημιουργεί πλέον και πολύ πιο «γεμάτους» ισολογισμούς.

Το επενδυτικό άλμα του Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη

Νέα σελίδα ανοίγει το Κολλέγιο Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη, με επενδυτικό σχέδιο που δεν περνά απαρατήρητο. Ο ιστορικός εκπαιδευτικός οργανισμός προχωρά στην προσθήκη σχεδόν 21 στρεμμάτων στις εγκαταστάσεις του στην Πυλαία και στην ανέγερση νέου τριώροφου κτιρίου 4.229 τ.μ., βάζοντας μπροστά την επόμενη φάση ανάπτυξης του campus. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται σε άμεσο επενδυτικό πρόγραμμα 25 εκατ. ευρώ. Το συνολικό πλάνο υποδομών, ωστόσο, φτάνει τα 70 εκατ. ευρώ. Να σας θυμίσω ότι ο παλαιότερος σχεδιασμός του 2021 εγκαταλείπεται και αντικαθίσταται από πιο φιλόδοξο πλάνο. Με τη νέα πτέρυγα και την ενοποίηση των οικοπέδων, το ίδρυμα ενισχύει τη θέση του στην ιδιωτική ανώτατη εκπαίδευση, λίγους μόλις μήνες μετά την αδειοδότησή του ως Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Νέος έλεγχος στις αγροτικές ενισχύσεις μετά τα ευρήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου μου λένε άνθρωποι που γνωρίζουν, ότι μπαίνει εκ νέου το σύστημα διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, αυτή τη φορά για να διαπιστωθεί εάν υλοποιήθηκαν οι διορθωτικές κινήσεις που είχαν ζητηθεί μετά τον προηγούμενο τακτικό έλεγχο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η νέα τριμελής ομάδα θα εξετάσει την εφαρμογή των συστάσεων που αφορούν τις οριζόντιες βασικές ενωσιακές απαιτήσεις στις παρεμβάσεις του ΟΣΔΕ και ειδικότερα την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει πλέον τον ρόλο του οργανισμού πληρωμών, αλλά και σε άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Οι ελεγκτές θα αξιολογήσουν εάν οι διορθωτικές ενέργειες εφαρμόστηκαν πλήρως, μερικώς ή καθόλου, εάν παραμένουν κίνδυνοι και εάν απαιτούνται νέα ευρήματα και συστάσεις. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου, κρατώντας ανοιχτό ένα ακόμη δύσκολο μέτωπο γύρω από τις κοινοτικές αγροτικές πληρωμές.