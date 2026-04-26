Την αισιοδοξία του για νίκη του ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές εξέφρασε ο Δημήτρης Μάντζος, βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλώντας στο Newsbeast και στον Γεώργιο Σαρρή από το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Αναφερόμενος στη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά και δείχνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να παίρνει 15,9% τόνισε: «Είμαστε πολύ πιο ικανοποιημένοι από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που μας έδειχναν χαμηλότερα και θα είμαστε ακόμη πιο ικανοποιημένοι στις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα μας δείξουν ακόμη ψηλότερα». «Δεν το λέω αυτό μελλοντολογώντας αλλά αποφασιστικά πάνω σε μία εικόνα την οποία και εγώ εισπράττω κοινωνικά» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

«Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές οι συμπολίτες μας θα κληθούν να αποφασίσουν βάσει ενός διλήμματος. Ή θα θελήσουν να διατηρήσουν τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εξουσία, αναπαράγοντας τις αδικίες και τις ανισότητες που σήμερα βιώνουμε, ή θα θελήσουν να πετύχουμε τη δημοκρατική και την πολιτική αλλαγή μέσα από τις εκλογές» επεσήμανε ο Δημήτρης Μάντζος.

«Στα μάτια τα δικά μας, αυτή τη στιγμή, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη υπάρχει μόνο μία επιλογή ρεαλιστική και άμεσα ωφέλιμη για τους πολίτες: το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και το πρόγραμμά του» δήλωσε ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές και γίνεται αισθητό αυτό το δίλημμα, αισιοδοξούμε ότι θα τα καταφέρουμε όχι απλώς δημοκοπικά να ανέβουμε, αλλά στις εκλογές να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή» σημείωσε και τόνισε πως τη μετεκλογική συνεργασία θα την ορίσουν οι πολίτες.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: