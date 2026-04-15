Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Μιλώντας στο Action24, έκανε ειδική μνεία στην κατάσταση του κ. Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού έπειτα από ανεύρυσμα και την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων «Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες».