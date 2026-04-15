Νέα επίσκεψη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός πραγματοποίησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί εκ νέου για την κατάσταση της υγείας του υπουργού Επικρατείας Γιώργου Μυλωνάκη.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του πρωθυπουργού μέσα στην ίδια ημέρα, γεγονός που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο υπουργός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Η απογευματινή επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αντόνιο Κόστα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβαίνει εκ νέου στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί από τους θεράποντες ιατρούς για την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την πρωινή του παρουσία στον Ευαγγελισμό, ο πρωθυπουργός παρέμεινε για περίπου 45 λεπτά.