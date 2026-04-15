Πλήθος κυβερνητικών στελεχών σπεύδουν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης.



Μεταξύ άλλων, στο νοσοκομείο μετέβησαν για να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη στήριξή τους, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.