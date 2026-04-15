Σε δηλώσεις προχώρησε ο ένας εκ των δύο γιατρών που χειρούργησαν τον Γιώργο Μυλωνάκη, τονίζοντας ότι είναι κρίσιμες οι επόμενες 10 ημέρες για την πορεία της υγείας του.

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, επεμβατικός νευροακτινολόγος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως «θα έχουμε 10 μέρες αγωνίας», εξηγώντας ότι «αυτό που κάνουμε εμείς είναι να εξασφαλίσουμε να μην σπάσει ξανά κάποιο ανεύρυσμα.

«Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως. Τώρα περιμένουμε», πρόσθεσε στη συνέχεια, αρνούμενος να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, λόγω του προσωπικού απορρήτου.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είναι διασωληνωμένος στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου, επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη

Πλήθος κυβερνητικών στελεχών σπεύδουν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένος.

Μεταξύ άλλων, στο νοσοκομείο μετέβησαν για να ενημερωθούν και να εκφράσουν τη στήριξή τους, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής.

Τι είναι το ανεύρυσμα

Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια παθολογική διόγκωση στο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου, συχνά σε σημεία διακλάδωσης όπου οι δυνάμεις πίεσης είναι μεγαλύτερες.

Το ανεύρυσμα δεν είναι από μόνο του εγκεφαλικό επεισόδιο. Όμως, η ρήξη του μπορεί να προκαλέσει υπαραχνοειδή αιμορραγία, μια μορφή αιμορραγικού εγκεφαλικού με υψηλή θνησιμότητα.

Οι περισσότερες υπαραχνοειδείς αιμορραγίες που δεν οφείλονται σε τραύμα προέρχονται από ρήξη ανευρύσματος.

Οι νευροχειρουργοί τονίζουν ότι «η πίεση που ασκείται συνεχώς στο εξασθενημένο τοίχωμα ενός ανευρύσματος το κάνει ευάλωτο στη ρήξη». Η χρόνια υπέρταση, το κάπνισμα και γενετικοί παράγοντες αποτελούν την «τέλεια καταιγίδα».

Σύγχρονες κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η σταθερότητα ενός ανευρύσματος εξαρτάται όχι μόνο από το μέγεθος, αλλά και από τη μορφή του. Ανώμαλα, ασύμμετρα ανευρύσματα (με προεκβολές) εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα ρήξης.

Επιπλέον, ορισμένες κληρονομικές παθήσεις (όπως πολυκυστική νόσος των νεφρών, σύνδρομο Ehlers–Danlos και οικογενειακό ιστορικό πολλαπλών ανευρυσμάτων) αυξάνουν τον κίνδυνο δημιουργίας τους.

Ο ξαφνικός, εξαιρετικά έντονος πονοκέφαλος που πολλοί ασθενείς περιγράφουν ως «το πιο δυνατό χτύπημα στο κεφάλι» είναι χαρακτηριστικός της ρήξης ανευρύσματος. Συχνά συνοδεύεται από:

ναυτία και έμετο

διαταραχή της όρασης

θάμβος, σύγχυση ή απώλεια συνείδησης

δυσκαμψία αυχένα

σπασμούς

Όμως εξίσου σημαντικό είναι το φαινόμενο των sentinel headaches («προειδοποιητικών» πονοκεφάλων). Έρευνες δείχνουν ότι 30–50% των ασθενών που τελικά υπέστησαν μεγάλη ρήξη είχαν βιώσει έναν απότομο, ιδιαίτερα έντονο πονοκέφαλο 6–20 ημέρες πριν. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτά τα επεισόδια μπορεί να αντιστοιχούν σε μικρή, παροδική διαρροή αίματος από το ανεύρυσμα, μια μοναδική ευκαιρία πρόληψης που συχνά χάνεται γιατί δεν αναγνωρίζεται.

Νευρολόγοι τονίζουν: «Ο κεραυνοβόλος πονοκέφαλος δεν είναι ημικρανία. Αν ο πόνος κορυφώνεται σε λιγότερο από 1 λεπτό, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πιθανή ρήξη ανευρύσματος».