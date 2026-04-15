«Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» κρίνεται από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργου Μυλωνάκη.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διακομίστηκε στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», αναφέρει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν.

Ο διοικητής του «Ευαγγελισμού» σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο κ. Μυλωνάκης υπεβλήθη σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα και αυτή τη στιγμή είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. «Σήμερα το πρωί περί τις 9:30 διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό, Γιώργος Μυλωνάκης. Έγιναν όλα οι απαραίτητες εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή η κατάστασή του θεωρείται σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη», είπε ο διοικητής.

Σύμφωνα με τον διοικητή, όταν ο κ. Μυλωνάκης έφτασε στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του. «Είχε επικοινωνία», είπε.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Όλα έγιναν το πρωί κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης με τον πρωθυπουργό. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στον «Ευαγγελισμό».

Στο νοσοκομείο έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τον στενό του συνεργάτη, ενώ εκεί βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.