«Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας. Έχει δύο παιδιά. Είναι γεμάτος ενέργεια και ζωή. Συνέβη μπροστά μας την ώρα του πρωινού καφέ», δήλωσε σχετικά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 για τον υφυπουργώ παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Όπως είπε, ενημερώσεις για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ θα δίνονται από το νοσοκομείο.

Ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Όλα έγιναν το πρωί κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης σύσκεψης με τον πρωθυπουργό. Ο Γιώργος Μυλωνάκης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε στον «Ευαγγελισμό».

Στο νοσοκομείο έφτασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για τον στενό του συνεργάτη, ενώ εκεί βρίσκεται από την πρώτη στιγμή και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.