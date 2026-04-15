Δύσκολες ώρες περνά ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος δίνει μάχη για την υγεία του από το πρωί της Τετάρτης, μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τη στήριξή του, περιγράφοντας τη δραματική στιγμή που –όπως ανέφερε– «πάγωσε ο χρόνος» για τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά του.

Στο μήνυμά του, ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρεται όχι μόνο στους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως στην οικογένειά του:

«Σήμερα ο χρόνος πάγωσε λίγο πριν τις 09:00 το πρωί. Όχι μόνο για εμάς τους συνεργάτες του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά κυρίως για τη σύζυγο, τα παιδιά του και τους δικούς του ανθρώπους».

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, τα πρώτα μηνύματα από το ιατρικό επιτελείο αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Όπως επισημαίνεται, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει ήδη ξεπεράσει το πρώτο κρίσιμο στάδιο, γεγονός που ενισχύει την ελπίδα για θετική εξέλιξη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει τη δύναμη και την αντοχή του, στέλνοντας μήνυμα πίστης και στήριξης: «Ο Γιώργος είναι δυνατός».

