Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (16/9).

Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Καραϊσκάκη, στις 22:00, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τηλεοπτική μετάδοση από ΑΝΤ1 και Magenta Sport 2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 ΣΚΑΪ Hybrid Νίκη Βόλου – Αστέρας Κύπελλο Ελλάδας

16:45 ΣΚΑΪ Hybrid Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας

17:45 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας

19:45 Magenta Sport 5 Ομόνοια – Θέλτα UEFA Europa League

19:45 Magenta Sport 6 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League

20:00 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Σεβίλλη LaLiga

20:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα LaLiga

20:00 OPEN TV Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα

22:00 Magenta Sport 5 Λεβερκούζεν – Τσέλιε UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 9 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 8 Στουρμ Γκρατς – Ρεν UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 7 Σάντερλαντ – Άλκμααρ UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 6 Άντερλεχτ – Λιόν UEFA Europa League

22:00 ANT1, Magenta Sport 2 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League

22:00 Magenta Sport 3 Μίλαν – Μπενφίκα UEFA Europa League

22:30 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga

22:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga

23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα