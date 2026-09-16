Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (16/9).
Οι δύο ομάδες κοντράρονται στο Καραϊσκάκη, στις 22:00, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τηλεοπτική μετάδοση από ΑΝΤ1 και Magenta Sport 2.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 ΣΚΑΪ Hybrid Νίκη Βόλου – Αστέρας Κύπελλο Ελλάδας
16:45 ΣΚΑΪ Hybrid Άρης – Μαρκό Κύπελλο Ελλάδας
17:45 ΣΚΑΪ Κηφισιά – Παναθηναϊκός Κύπελλο Ελλάδας
19:45 Magenta Sport 5 Ομόνοια – Θέλτα UEFA Europa League
19:45 Magenta Sport 6 Αραράτ – Σπάρτα Πράγας UEFA Europa League
20:00 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Σεβίλλη LaLiga
20:00 Magenta Sport 3 League Ατλέτικο Μαδρίτης – Οσασούνα LaLiga
20:00 OPEN TV Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας
22:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα
22:00 Magenta Sport 5 Λεβερκούζεν – Τσέλιε UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 9 Χάποελ Μπερ Σεβά – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 8 Στουρμ Γκρατς – Ρεν UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 7 Σάντερλαντ – Άλκμααρ UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 6 Άντερλεχτ – Λιόν UEFA Europa League
22:00 ANT1, Magenta Sport 2 Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια UEFA Europa League
22:00 Magenta Sport 3 Μίλαν – Μπενφίκα UEFA Europa League
22:30 Magenta Sport 4 League Λεβάντε – Μπιλμπάο LaLiga
22:30 Magenta Sport 3 League Μπαρτσελόνα – Ρασίνγκ Σανταντέρ LaLiga
23:00 Novasports 6HD WTA 500 Γουαδαλαχάρα