Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά εμφανίστηκε ο Good Job Nicky μιλώντας για τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης πορεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς να περιορίζεται από συμβάσεις και στερεότυπα. Όπως σημείωσε, ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος που υπηρετούσε τη μουσική με πάθος και διατηρούσε μέχρι τέλους έναν αυθορμητισμό, μια εσωτερική ελευθερία και μια νεανική ενέργεια που τον έκαναν μοναδικό.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη και ξέσπασε σε δάκρυα: «Ήταν ένας άνθρωπος που σήμαινε πάρα πολλά για εμένα. Μας έδειξε ειλικρινέστατα τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος, γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε, τον κρατούσε παιδί, ζωντανό, ελεύθερο. Πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε, γιατί να το ξέρετε σας αγαπούσε όλους».