Ο Γιώργος Λιάγκας ήρθε σε ευθεία και έντονη αντιπαράθεση με τον Πάνο Κατσαρίδη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Πρωινό», με αφορμή τις διαφορετικές προσεγγίσεις των μελών του πάνελ γύρω από τη ζωή των ομοφυλοφίλων στη σύγχρονη εποχή.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη συζήτηση στάθηκε η απόφαση της ΣΤΑΣΥ να μην επιτρέψει την ανάρτηση διαφημιστικών αφισών για το Pride στους χώρους του μετρό, γεγονός που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων.

Το παράδειγμα με την απόλυση και η κατηγορία για ομοφοβία

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν ο Πάνος Κατσαρίδης εξέφρασε την άποψη ότι η κίνηση της ΣΤΑΣΥ εμπεριέχει ομοφοβικά κίνητρα, προκαλώντας την άμεση έκρηξη του παρουσιαστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας αντέκρουσε το επιχείρημα μεταφέροντας ένα περιστατικό από τον επαγγελματικό χώρο, σημειώνοντας ότι στέλεχος εταιρείας που γνωρίζει, αδυνατούσε να απολύσει έναν εργαζόμενο που δεν απέδιδε, επειδή ο τελευταίος ήταν ομοφυλόφιλος και ο εργοδότης δεν ήθελε να κατηγορηθεί ως ομοφοβικός, θέτοντας το ερώτημα: «Πόσοι δίκαιο είναι για την κοινωνία;».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος έστρεψε τα βέλη του στους ομοφυλόφιλους δημιουργούς του καλλιτεχνικού χώρου, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούν την προσωπική τους ταυτότητα ως ασπίδα απέναντι στην επαγγελματική κριτική.

Απευθυνόμενος στον Πάνο Κατσαρίδη, ο παρουσιαστής δήλωσε: «Υπάρχουν επώνυμοι ομοφυλόφιλοι, που μπορεί να είναι ηθοποιοί και σκηνοθέτες. Έχω το δικαίωμα να κρίνω εγώ την αρτιότητα μιας καλλιτεχνικής παράστασης ή σίριαλ; Στον straight μπορώ, στον gay θα πει ότι είσαι ομοφοβικός. Πρώτη φορά το ακούς κύριε Κατσαρίδη; Έτσι, το παίρνουν κάποιοι ότι αν κάνεις αρνητική κρατική σε ομοφυλόφιλο είσαι ομοφοβικός. Θέλω τα παιδιά μου να ξέρουν ότι είμαι υπέρ της ισότητας και μάχομαι».

Η αναφορά σε «φασισμό» και η «τελική προειδοποίηση»

Το κλίμα στο στούντιο έγινε ακόμη πιο βαρύ, με τον παρουσιαστή να χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη νοοτροπία ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε σε έντονο ύφος, τονίζοντας προς τον θεατρικό επιχειρηματία: «Στο λέω ευθέως πως υπάρχουν ομοφυλόφιλοι καλλιτέχνες που οποιαδήποτε αρνητική κριτική τους κάνεις, δεν το αποδίδουν ότι δεν αρέσει το έργο τους, αλλά ότι είσαι ομοφοβικός. Αυτό για εμένα είναι ο μεγαλύτερος φασισμός που υπάρχει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Δεν μιλάει, όμως, κανείς για αυτό κύριε Κατσαρίδη, που είστε και θεατρικός επιχειρηματίας».

Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε με μια ξεκάθαρη προειδοποίηση από την πλευρά του δημοσιογράφου, ο οποίος ζήτησε να μπει ένα τέλος στη συζήτηση πριν προχωρήσει σε περαιτέρω αποκαλύψεις.

Κλείνοντας σε πολύ υψηλούς τόνους, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άντε μην ανοίξω το στόμα μου και τους πάρει όλους ο διάολος. Μου έμειναν 3 εβδομάδες και θα τα πω όλα. Μην με προκαλείς. Σταμάτησέ το εδώ! Να είμαστε υπέρ της ισότητας όλων κύριε Κατσαρίδη μου. Άντε πια! Δεν τολμάμε να ανοίξουμε το στόμα μας».