Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς στα Emmy 2026 ήταν εκείνη της Zendaya και του Τομ Χόλαντ, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» μαζί στο Peacock Theater του Λος Άντζελες.

Η εμφάνιση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήταν η πρώτη παρουσία του Τομ Χόλαντ στα Emmy, με τον Βρετανό ηθοποιό να βρίσκεται εκεί για να στηρίξει τη σύζυγό του, η οποία ήταν υποψήφια για ακόμη μία φορά χάρη στον ρόλο της Rue Bennett στο «Euphoria».

Η Zendaya ήταν υποψήφια για το Βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δραματική Σειρά, όμως αυτή τη φορά το βραβείο κατέληξε στη Rhea Seehorn για το «Pluribus». Η ίδια είχε ήδη γράψει ιστορία με το «Euphoria», καθώς το 2020 έγινε η νεότερη νικήτρια της συγκεκριμένης κατηγορίας και το 2022 η νεότερη ηθοποιός που κέρδισε για δεύτερη φορά.

Ο Μαρτσέλο Χερνάντες τούς κάλεσε… σπίτι του για φαγητό

Το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο και μιας από τις πιο χαλαρές στιγμές της τελετής.

Ο σταρ του «Saturday Night Live», Μαρτσέλο Χερνάντες, ενώ παρουσίαζε το βραβείο Σκηνοθεσίας σε Κωμική Σειρά, εντόπισε τη Zendaya στο κοινό και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Θέλω να πω ένα γεια στη Zendaya», είπε, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα, πριν της προτείνει να έρθει μαζί με τον… «Spider-Man» για δείπνο στο σπίτι του.

Η κάμερα στράφηκε αμέσως στη Zendaya και λίγο πιο πίσω στον Τομ Χόλαντ, ο οποίος χαμογελούσε πλατιά, ενώ και οι δύο αντιμετώπισαν με χιούμορ το σχόλιο.

Με Prada η Zendaya, με Dior ο Χόλαντ

Η Zendaya έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις και στο κομμάτι της μόδας.

Για τη βραδιά επέλεξε μια custom δημιουργία Prada από nude τούλι, διακοσμημένη με κρύσταλλα και χάντρες, με βαθύ ντεκολτέ και μακριά ουρά. Το look επιμελήθηκε ο επί χρόνια συνεργάτης της Law Roach.

Ο Τομ Χόλαντ από την πλευρά του επέλεξε ένα κομψό, σκούρο κοστούμι Dior, κρατώντας το στιλ του σαφώς πιο διακριτικό.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και το νέο pixie κούρεμα της Zendaya, το οποίο έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση σε μεγάλη διοργάνωση. Το νέο look θεωρήθηκε από τα fashion media ως μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλαγές της βραδιάς.

Δεν περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί

Παρότι βρέθηκαν μαζί στην τελετή, οι δύο ηθοποιοί δεν περπάτησαν ως ζευγάρι στο κόκκινο χαλί.

Η Zendaya φωτογραφήθηκε μόνη της και με τον Law Roach, ενώ ο Χόλαντ μπήκε στο Peacock Theater ξεχωριστά και εμφανίστηκε αργότερα μαζί της μέσα στην αίθουσα.

Η επιλογή τους δεν προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς το ζευγάρι έχει διαχρονικά κρατήσει χαμηλό προφίλ ως προς την προσωπική του ζωή, παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τη σχέση τους.

Από το «Spider-Man» και την «Οδύσσεια» στα Emmy

Το 2026 υπήρξε ιδιαίτερα έντονο για τους δύο ηθοποιούς, καθώς πρωταγωνίστησαν μαζί τόσο στο «Spider-Man: Brand New Day» όσο και στην «Οδύσσεια», πραγματοποιώντας διαδοχικές διεθνείς περιοδείες προώθησης.

Η Vogue αναφέρει ότι οι δύο τους είναι πλέον νεόνυμφοι και ότι παντρεύτηκαν σε ιδιωτική τελετή σε κτήμα στην Αγγλία, ανάμεσα στις υποχρεώσεις των δύο μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.

Έτσι, η εμφάνισή τους στα Emmy είχε και έναν πιο προσωπικό χαρακτήρα: ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες δημόσιες εξόδους τους ως παντρεμένο ζευγάρι.

Και παρότι η Zendaya δεν έφυγε αυτή τη φορά με ένα τρίτο Emmy για το «Euphoria», η βραδιά είχε όλα τα στοιχεία που χρειαζόταν για να γίνει θέμα: ένα εντυπωσιακό fashion look, μια σπάνια κοινή εμφάνιση με τον Τομ Χόλαντ και μια ατάκα από τον Μαρτσέλο Χερνάντες που μετέτρεψε τον «Spider-Man» σε… προσκεκλημένο για δείπνο.