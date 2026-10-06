Τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης παραμένουν κάτω από το νερό στο Οροπέδιο Λασιθίου, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή. Περισσότερα από 25.000 στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, με τους αγρότες να βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειές τους και τις συνέπειες να αναμένεται να διαρκέσουν για χρόνια.

«Είναι μια ζημιά την οποία θα τη βλέπουμε μπροστά μας για τα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Όλος ο κόπος των αγροτών είναι μέσα στα χωράφια, πλημμυρισμένος», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Γιάννης Σμυρνάκης.

«Χάθηκαν 15 με 20 εκατομμύρια κιλά πατάτας»

Ο Γιάννης Σμυρνάκης, μιλώντας στο Orange Press Agency, σημειώνει την τραγική ειρωνεία, ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής επρόκειτο να μαζευτεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως η θεομηνία τούς πρόλαβε.

«Είναι 4.000 με 5.000 στρέμματα πατάτας αυτή τη στιγμή κάτω από το νερό και περίπου 3.000 στρέμματα κηπευτικά: ντομάτες, πιπεριές, μαρούλια, λάχανα και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει 15 με 20 εκατομμύρια κιλά πατάτας χαμένου εισοδήματος, τα οποία δεν θα συγκομιστούν. Για τα κηπευτικά μαζί και την πατάτα, θεωρούμε ότι είναι γύρω στα 15 με 20 εκατομμύρια ευρώ που θα λείψουν από τους παραγωγούς. Όλα αυτά τα προϊόντα θα συγκομίζονταν μέσα στις επόμενες δέκα μέρες. Οι παραγωγοί έχουν πάρει μόνο το 20% της παραγωγής τους. Όλος ο κόπος τους είναι ακόμα μέσα στα χωράφια πλημμυρισμένος, έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Μιλάμε για μια οικονομική καταστροφή όλων των αγροτών», αναφέρει.

«Πλημμυρισμένα τρακτέρ, αποθήκες και θερμοκήπια»

Όπως τονίζει, εκτός από τη φυτική παραγωγή, οι ανυπολόγιστες ζημιές επεκτείνονται στον εξοπλισμό και τα παραγωγικά μέσα των καλλιεργητών.

«Πέρα από τις ζημιές στη φυτική παραγωγή, έχουν γίνει ζημιές και σε πάγια. Ήδη είναι πλημμυρισμένα αντλιοστάσια, αποθήκες, τρακτέρ, αυτοκίνητα που ήταν παραγωγικά μέσα για τον αγρότη, τα οποία δεν μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε γιατί είναι εν εξελίξει το φαινόμενο. Διχτυοκήπια και θερμοκήπια έχουν πάθει ζημιές, άρα θα είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι» προσθέτει.

Ο Γιάννης Σμυρνάκης επισημαίνει ότι «ένας παραγωγός ο οποίος χρωστάει όλα του τα λεφτά, όλη την καλλιεργητική του σεζόν στους γεωπόνους, στα βενζινάδικα, παντού, και έχει πάθει ζημιές και στα τρακτέρ του, πώς θα καταφέρει να καλλιεργήσει τα επόμενα χρόνια; Είναι μια ζημιά την οποία θα τη βλέπουμε μπροστά μας για τα επόμενα 3 με 5 χρόνια, αν δεν μεριμνήσει το κράτος να δώσει άμεσα αποζημιώσεις».

«3 με 4 μέτρα νερό στον κάμπο – Να ενεργοποιηθεί η κρατική αρωγή»

Ερωτηθείς για τις πρωτοφανείς εικόνες που αντίκρισαν στην περιοχή, ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου τόνισε πως ολόκληρη η έκταση των 25.000 στρεμμάτων επλήγη, ενώ διατύπωσε το πλαίσιο των αιτημάτων των πληγέντων:

«Σχεδόν όλος ο κάμπος, κάθε σημείο του, είχε καλυφθεί από τουλάχιστον 30 πόντους νερό. Σε κάποια σημεία ακόμα και σήμερα το νερό είναι 3 με 4 μέτρα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε ισχύει. Κοιτάξτε, είναι περίπου 500 οικογένειες αγροτών, οπότε έχουν καταστραφεί όλοι λίγο πολύ. Ο κάμπος είναι 25.000 στρέμματα, πλημμύρισε στο σύνολό του. Αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, αλλά όλοι έχουν πάθει ζημιά, έχουν καταστραφεί»

Το βασικό αίτημα των αγροτών, λέει κλείνοντας ο Γιάννης Σμυρνάκης, «είναι να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Κρατικής Αρωγής, να γίνουν άμεσα αποζημιώσεις στο 100% της παραγωγής για όλους τους αγρότες και να στηριχθούν με όποιο τρόπο μπορεί να στηριχθούν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια».