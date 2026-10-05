Συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα, το κυβερνητικό κλιμάκιο με τους εκπροσώπους της περιφέρειας Κρήτης και των δήμων, για την πρώτη αποτίμηση των μεγάλων καταστροφών από τη σφοδρή κακοκαιρία και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών για τη στήριξη των πληγέντων.

Στη σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, μαζί με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αύριο, Τρίτη, στις 16:00 το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να ανακοινωθεί η πρώτη δέσμη μέτρων για τους πληγέντες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η αναστολή των πλειστηριασμών για όσους επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Επίσης, εντός 15 ημερών η περιφέρεια Κρήτης και οι δήμοι θα συγκεντρώσουν και θα αποστείλουν τα αιτήματα για άμεσες χρηματοδοτήσεις, ώστε να διατεθούν πόροι για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι δήμοι θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ζημιές σε κατοικίες και την απώλεια οικοσκευής, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία της πρώτης αρωγής. Στόχος είναι τα χρήματα να καταβληθούν μέσα σε περίπου 10 ημέρες από την αποστολή των δικαιολογητικών.

Εντωμεταξύ, το κυβερνητικό κλιμάκιο συνεχίζει τις αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Επόμενος σταθμός είναι το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Ιεράπετρα και στην περιοχή των Θερμών, ενώ αργότερα θα βρεθεί στα Ζωνιανά και στον δήμο Μυλοποτάμου.