Αντιμέτωποι με μια ανυπολόγιστη καταστροφή είναι οι παραγωγοί και οι κάτοικοι από το Οροπέδιο Λασιθίου στην Κρήτη, με τις εικόνες του drone του Orange Press Agency να αποκαλύπτουν την πλήρη έκταση του πλημμυρισμένου τοπίου.



Όπως φαίνεται, ολόκληρος ο κάμπος μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, φέρνοντας στη μνήμη εικόνες από την καταστροφική κακοκαιρία «Daniel», με δρόμους και καλλιέργειες να έχουν έχουν εξαφανιστεί κάτω από τεράστιους όγκους νερού. Σύμφωνα με τους παραγωγούς, το βάθος του νερού ξεπέρασε τα τρία μέτρα, εγκλωβίζοντας τα χωράφια για ημέρες.

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκονται οι καλλιέργειες πατάτας. Σύμφωνα με στοιχεία του τοπικού Αγροτικού Συλλόγου, περισσότερα από 5.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από τα νερά, με τις απώλειες να υπολογίζονται σε πάνω από 20.000 τόνους πατάτας.



Χιλιάδες παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή των κόπων τους, βλέποντας την παραγωγή τους να οδηγείται στον αφανισμό μέσα στο νερό, την ώρα που οι συνολικές ζημιές στην περιοχή εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ.



Σημειώνεται ότι νωρίτερα στο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, για την αποτίμηση των ζημιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.