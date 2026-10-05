Μέσα στα πλημμυρισμένα χωράφια του Οροπεδίου Λασιθίου, οι παραγωγοί δείχνουν τη σοδειά που δεν πρόλαβαν να μαζέψουν και αναρωτιούνται αν θα έχουν τα χρήματα για να καλλιεργήσουν ξανά. Η κακοκαιρία στην Κρήτη άφησε πίσω της μεγάλες ζημιές, με την αγωνία να ξεπερνά πλέον τη χαμένη παραγωγή και να φτάνει στην επιβίωση των αγροτικών νοικοκυριών.

Αυτή την εικόνα αντίκρισε το κυβερνητικό κλιμάκιο που πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή, μετά τη συνάντηση στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου. Οι αγρότες ζητούν αποζημίωση στο 100% της πραγματικής παραγωγής, με ταχεία διαδικασία εκτός της συνήθους οδού του ΕΛΓΑ, ενώ ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, αναγνώρισε το μέγεθος του πλήγματος, κάνοντας λόγο για «ολική καταστροφή» στην παραγωγή.

«Δεν προκάμαμε να συγκομίσουμε ούτε το 20%»

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο παραγωγός Χαράλαμπος Χριστοφάκης περιέγραψε την κατάσταση δείχνοντας προϊόντα που παρέμεναν μέσα στο πλημμυρισμένο χωράφι.

«Δεν προκάμαμε να συγκομίσουμε ούτε το 20% της παραγωγής», ανέφερε, εξηγώντας ότι η χρονιά είχε ήδη ξεκινήσει με καθυστέρηση στις καλλιέργειες, πριν οι μεγάλες ποσότητες νερού πλημμυρίσουν τον κάμπο.

Την ίδια ώρα, οι υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν: οφειλές σε γεωπόνους και πρατήρια καυσίμων, λογαριασμοί νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, έξοδα που έχουν ήδη γίνει για μια παραγωγή που χάθηκε.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση στήριξη αρκετοί αγρότες δεν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την επόμενη χρονιά. «Το 100% και έξω από τη διαδικασία του ΕΛΓΑ. Με τα στρέμματα», ζήτησε, καλώντας να διαπιστωθούν οι ζημιές στα ίδια τα χωράφια.

Οι παραγωγοί περιμένουν λύση για τις αποζημιώσεις

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λασιθίου, Μανώλης Πατεράκης, τόνισε ότι το κλιμάκιο είδε από κοντά την έκταση της καταστροφής και ενημερώθηκε για τα εξαντλημένα οικονομικά περιθώρια των παραγωγών.

Όπως ανέφερε, στις συζητήσεις τέθηκαν διαδικαστικά εμπόδια και υπήρξε δέσμευση ότι θα αναζητηθούν λύσεις. «Εμείς περιμένουμε τη λύση», ήταν το μήνυμά του.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ανδριανός δήλωσε ότι τα ζητήματα που τέθηκαν θα εξεταστούν μετά την επιστροφή στην Αθήνα, ώστε να βρεθεί τρόπος στήριξης και αποζημίωσης. Έδωσε, μάλιστα, έμφαση στην ανάγκη να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στον τόπο τους.

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, υποστήριξε ότι η επίσκεψη αποτυπώνει την πολιτική βούληση για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νωρίτερα, παραγωγοί τού είχαν μεταφέρει την απόγνωσή τους: «Έχουμε καταστραφεί, δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε».

Έως 6.000 ευρώ για κατοικίες – Τι αφορά το δεκαήμερο

Για τις πληγείσες κατοικίες, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ανέφερε ότι η πρώτη αρωγή μπορεί να φτάσει έως τις 6.000 ευρώ, ανάλογα με την έκταση και τον χαρακτηρισμό της ζημιάς από την αυτοψία.

Ζήτησε τη συνεργασία του Δήμου, ώστε εκπρόσωποι ή υπηρεσιακά στελέχη του να καθοδηγούν τα συνεργεία στα σημεία που έχουν υποστεί ζημιές.

Ως προς το χρονοδιάγραμμα, εξήγησε ότι μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή πλήρους φακέλου από τον Δήμο θα μπορεί να υπάρχει απάντηση από το υπουργείο. Η αναφορά αφορά την εξέταση του φακέλου και δεν συνιστά εξαγγελία καταβολής όλων των αποζημιώσεων εντός δεκαημέρου.

Ξεχωριστό ζήτημα παραμένει το αίτημα των παραγωγών για πλήρη κάλυψη των αγροτικών ζημιών, για το οποίο δεν παρουσιάστηκε συγκεκριμένο πλαίσιο πληρωμών στις δηλώσεις που μεταδόθηκαν.

📌 Ευ. Τουρνάς από την #Κρήτη: Επιτάχυνση αποζημιώσεων και αποκατάστασης – Άμεσα νέα μηχανήματα έργου από το ΑΙΓΙΣ στις 13 Περιφέρειες 📄 https://t.co/lMCD9Pcdgd https://t.co/3sGQHmobmq — Civil Protection GR (@CivPro_GR) October 5, 2026

Τουρνάς: Να προχωρήσουν γρήγορα καταγραφές και αποκαταστάσεις

Η συνάντηση στο Δημαρχείο ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 15:30, παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, και ακολούθησαν οι αυτοψίες.

Ο Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε να κινηθούν οι υπηρεσίες ώστε να αρθούν τα διαδικαστικά εμπόδια και να επιταχυνθούν η καταγραφή και η αντιμετώπιση των ζημιών. Αναφερόμενος στις ημέρες της κακοκαιρίας, είπε ότι «αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή.

Στο τραπέζι βρίσκονται και οι καταστροφές σε αγροτικούς δρόμους, δίκτυα και κτίρια, καθώς η αποκατάσταση της πρόσβασης είναι απαραίτητη για να επανέλθει η παραγωγική δραστηριότητα.

Την Τρίτη η συνεδρίαση για τα μέτρα στήριξης

Όπως έγινε γνωστό στη σύσκεψη, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής προγραμματίζεται να συνεδριάσει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στις 16:00, με αντικείμενο τη στήριξη των πληγέντων. Μεταξύ των παρεμβάσεων που αναμένεται να εξεταστούν είναι η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και το «πάγωμα» πλειστηριασμών.

Για τους αγρότες του Οροπεδίου, η ταχύτητα των αποφάσεων συνδέεται με πολύ συγκεκριμένες ανάγκες: να πληρωθούν οι υποχρεώσεις που έμειναν πίσω, να εξασφαλιστούν εφόδια και να μπορέσουν να μπουν ξανά στα χωράφια. Από αυτή τη δυνατότητα εξαρτώνται και οι προμηθευτές, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μιας περιοχής που ζει σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή της.