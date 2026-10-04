Στο έλεος της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να συνεχίζονται και σήμερα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει έχουν ήδη προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από το μεσημέρι, με τον καιρό να παρουσιάζει βελτίωση κατά το δεύτερο μισό της ημέρας, ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα ορεινά τμήματα του νησιού, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν ξανά περιοχές όπως τα Ανώγεια και τα Ζωνιανά.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιχειρεί αδιάκοπα με εκσκαφείς και φορτηγά, απομακρύνοντας βουνά από πέτρες, λάσπη και φερτά υλικά που καταλήγουν στο οδικό δίκτυο. Κύριος στόχος των συνεργείων είναι να κρατηθούν ανοιχτοί οι δρόμοι και να δημιουργηθούν πρόχειρα αναχώματα για τη θωράκιση των οικισμών από τα ορμητικά νερά.

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην Ιεράπετρα, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει 23 ανθρώπους από σπίτια και αυτοκίνητα. Σε σημεία του δρόμου προς τη Σητεία, τα ορμητικά νερά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές, με τμήμα του οδοστρώματος στην περιοχή μετά τα Φέρμα να έχει καταλήξει στη θάλασσα.

Μάλιστα, τέσσερις Βρετανοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στον όρμο της Αγίας Φωτιάς χρειάστηκε να απομακρυνθούν διά θαλάσσης, καθώς τα πλημμυρικά φαινόμενα είχαν καταστήσει αδύνατη την ασφαλή μεταφορά τους από το οδικό δίκτυο. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με πλωτό μέσο του Λιμενικού.

Έπεσαν σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, στα Ανώγεια, η βροχή έφτασε το εντυπωσιακό 92,20 mm/hr (σχεδόν 100 χιλιοστά την ώρα), που την κατατάσσει στην κατηγορία της «ισχυρής βροχής».

Παράλληλα, υψηλές εντάσεις καταγράφονται στη Σαμαριά με 45,80 mm/hr και στα Ρούστικα Ρεθύμνου με 43,40 mm/hr. Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται επίσης στον Πλακιά Ρεθύμνου (19,80 mm/hr), ενώ ηπιότερα είναι τα φαινόμενα στην Ασή Γωνιά Χανίων (3,00 mm/hr) και την Αργυρούπολη Ρεθύμνου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή για την παροχή βοήθειας και τυχόν αντλήσεις υδάτων, ενώ οι Αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.