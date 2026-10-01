Επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μητέρα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (30/09), έξω από το 5ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, στη Νέα Μαγνησία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η γυναίκα είχε φτάσει στο σημείο για την προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.

Πρόκειται για νεαρή γυναίκα, που είναι θηλάζουσα μαμά, την οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για να τη μεταφέρει στο Νοσοκομείο Λαμίας, για να της γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως περιγράφουν γονείς που έχουν τα παιδιά τους στο συγκεκριμένο σχολείο, το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι καθημερινό τα τελευταία χρόνια.

Η προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου, Άννα Παπαθανάση, τόνισε πως και η προηγούμενη διεύθυνση είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες Αρχές, χωρίς ωστόσο να δοθεί λύση. Όπως είπε, «προέχει η ασφάλεια των παιδιών».

Σημείωσε ακόμα πως και πέρυσι, επιστρέφοντας από σχολική εκδρομή, τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με την αγέλη, αναγκαζόμενα να προσεγγίσουν το σχολείο τους από άλλον δρόμο.

Μια ακόμα μητέρα που βρέθηκε χθες το απόγευμα στο 5ο Νηπιαγωγείο, επισήμανε πως πρόκειται για αγέλη από αδέσποτα σκυλιά, που βρίσκεται καθημερινά εκεί, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πολύ μεγάλο πρόβλημα, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους γονείς με τα παιδιά τους.

Το συμβάν κατέγραψε το Α.Τ. Λαμίας.