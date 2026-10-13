Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση που αφορά τον τραυματισμό νεαρής μητέρας έξω από το 5ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, μετά από επίθεση που δέχθηκε από αγέλη αδέσποτων σκύλων στο τέλος του περασμένου μήνα (30/9/26).

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου η νεαρή μητέρα συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Δημήτρη Κρούπη, κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας την τιμωρία όσων είχαν την ευθύνη και δεν μερίμνησαν να είναι ασφαλής ο χώρος και μάλιστα σε μια περιοχή όπου κυκλοφορούν και παίζουν νήπια.

«Ακόμη και σήμερα πετάγομαι στον ύπνο μου ενώ όταν βλέπω αδέσποτα νομίζω πως θα με φάνε», μαρτυρά η κα Ζιώβα δείχνοντας ότι τα τραύματά της δεν είναι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά.

Για αυτό όπως είπε αποφάσισε να κινηθεί νομικά, καθώς θεωρεί ότι το συγκεκριμένο θέμα – που έχει να κάνει με την ασφάλεια παιδιών αλλά και γονέων – δεν το χειρίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα όσοι έχουν την ευθύνη για αυτό.