Νέα επικαιροποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την εξέλιξη της κακοκαιρίας, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα διαφοροποιούν σε ορισμένα σημεία την εικόνα που περιγραφόταν στο αρχικό εκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026, το οποίο εκδόθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00, επικαιροποιείται βάσει των νεότερων προγνωστικών στοιχείων, με τις αρμόδιες αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών λόγω των έντονων φαινομένων που αναμένονται σε αρκετές περιοχές.

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπεται να εκδηλωθούν κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια και τις Κυκλάδες, ενώ πρόσκαιρα θα επηρεάσουν και την Κρήτη, έως και το απόγευμα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο Αιγαίο, όπου τοπικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, με την έντασή τους να φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ.

Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Με αφορμή την επιδείνωση του καιρού, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει τις συστάσεις προς τους πολίτες και ζητά αυξημένη προσοχή, καθώς και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας απέναντι στους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες που εμπλέκονται επιχειρησιακά, αλλά και τις περιφέρειες και τους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα και επιπτώσεις από τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

Στις περιοχές όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες ή πολύ ισχυροί άνεμοι, οι πολίτες καλούνται:

Να απομακρύνουν ή να ασφαλίσουν αντικείμενα που θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους και να προκαλέσουν ζημιές ή τραυματισμούς.

Να ελέγξουν ότι τα λούκια και οι υδρορροές στις κατοικίες τους είναι καθαρά, χωρίς φραξίματα, και ότι λειτουργούν κανονικά.

Να μην επιχειρούν να διασχίσουν χειμάρρους ή ρέματα, είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο, όσο διαρκούν οι καταιγίδες και οι βροχοπτώσεις, αλλά και για αρκετές ώρες μετά την ολοκλήρωσή τους. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε σημεία του οδικού δικτύου όπου ο δρόμος τέμνει χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν υπαίθριες εργασίες, καθώς και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές όταν βρίσκονται σε εξέλιξη έντονα καιρικά φαινόμενα, λόγω του κινδύνου από κεραυνούς.

Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης να αναζητούν αμέσως ασφαλές καταφύγιο. Συνιστάται να εισέρχονται σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να παραμένουν εκεί μέχρι να βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα έχει περάσει. Η χαλαζόπτωση μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να μην περνούν κάτω από μεγάλα δέντρα, αναρτημένες πινακίδες ή άλλα σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος να αποκολληθούν και να πέσουν αντικείμενα, όπως γλάστρες ή σπασμένα τζάμια. Αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει και κάτω από μπαλκόνια.

Να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και φορέων, όπως η Τροχαία.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες σε περίπτωση κεραυνών

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιοχές όπου αναπτύσσεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Η Πολιτική Προστασία δίνει συγκεκριμένες οδηγίες ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεται κάποιος.

Εάν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι:

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ο κεραυνός να μεταδοθεί μέσω των καλωδίων. Αποσυνδέστε τις τηλεοράσεις από την κεραία και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Μην αγγίζετε τις υδραυλικές σωληνώσεις σε κουζίνα και μπάνιο, καθώς αποτελούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Εάν βρίσκεστε μέσα σε αυτοκίνητο:

Σταματήστε το όχημα στην άκρη του δρόμου, σε σημείο μακριά από δέντρα που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω του.

Παραμείνετε μέσα στο αυτοκίνητο και ενεργοποιήστε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης, δηλαδή τα φώτα έκτακτης ανάγκης, μέχρι να εξασθενήσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα παράθυρα και αποφύγετε κάθε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.

Μην επιχειρήσετε να κινηθείτε σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει.

Εάν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

Αναζητήστε καταφύγιο σε κτίριο ή αυτοκίνητο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, καθίστε αμέσως στο έδαφος, χωρίς όμως να ξαπλώσετε.

Εφόσον βρίσκεστε σε δάσος, αναζητήστε προστασία κάτω από συμπαγή και χαμηλά κλαδιά δέντρων.

Μην επιλέξετε ποτέ ως καταφύγιο ένα ψηλό δέντρο που βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο.

Απομακρυνθείτε από χαμηλά σημεία του εδάφους, όπου υπάρχει κίνδυνος να συγκεντρωθούν νερά και να προκληθούν πλημμύρες.

Μείνετε μακριά από πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως αυτοκίνητα, ποδήλατα και εξοπλισμό κατασκήνωσης.

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες και κάθε άλλη συγκέντρωση νερού.

Εάν βρίσκεστε στη θάλασσα, βγείτε αμέσως στην ξηρά.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε μόνοι σε επίπεδη έκταση και αισθανθείτε τις τρίχες των μαλλιών σας να σηκώνονται, κάτι που αποτελεί ένδειξη επικείμενου κεραυνού, κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η επιφάνεια του σώματος και η επαφή του με το έδαφος. Παράλληλα, απομακρύνετε από πάνω σας τυχόν μεταλλικά αντικείμενα.

Πού μπορούν να ενημερώνονται οι πολίτες

Η ενημέρωση για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων πραγματοποιείται καθημερινά μέσω των τακτικών δελτίων καιρού της ΕΜΥ, αλλά και από την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη διεύθυνση www.emy.gr (www.oldportal.emy.gr).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο οδικό δίκτυο, καθώς και για τη βατότητα των δρόμων σε σημεία όπου έχουν εισρεύσει πλημμυρικά ύδατα, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr.

Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα παρέχονται επίσης από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.