Στον απεγκλωβισμό μιας γυναίκας κι ενός άνδρα από όχημα προχώρησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα Πολιτικά Ευβοίας λόγω της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή.

Ειδικότερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε σήμερα, περίπου στις 03:45, για παροχή βοήθειας σε δύο άτομα που είχαν εγκλωβιστεί με το όχημά τους στις λάσπες, λόγω φερτών υλικών στο οδόστρωμα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα, ηλικίας 55 ετών, με καταγωγή από το Ισραήλ.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών.

Οι πυροσβέστες, αφού τους προσέγγισαν, τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, στην περιοχή Καμαρίτσα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 05:00.

Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αρκετές περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Εύβοιας, με τον μεγάλο όγκο νερού να προκαλεί πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια, κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον Δήμο Διρφύων–Μεσσαπίων.

Όπως δήλωσε στο evima.gr ο δήμαρχος Διρφύων–Μεσσαπίων, Αντώνης Σπυρόπουλος, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην είσοδο των Ψαχνών από την πλευρά της Βόρειας Εύβοιας, καθώς η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην περιοχή. Να σημειώσουμε ότι ο δήμαρχος βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη πολιτικής Προστασίας κ. Πνευματικό, τους αντιδημάρχους του και τον ειδικό σύμβουλο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μπάμπη Τσώκο κάνοντας περιπολίες.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στην περιοχή της Τριάδας του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων.

Ο τεράστιος όγκος νερού προκάλεσε προβλήματα σε κεντρικούς δρόμους, ενώ πλημμύρισαν αυλές και νερά εισχώρησαν σε ορισμένα σπίτια.

Σημαντικές ζημιές καταγράφονται και σε καλλιέργειες της περιοχής.

Χάος στη Σκιάθο

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε τη Σκιάθο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με μεγάλο μέρος του παραλιακού μετώπου να μετατρέπεται σε λίμνη και τους δρόμους να πλημμυρίζουν από τον τεράστιο όγκο νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα και σε καταστήματα, καθώς τα ορμητικά νερά παρέσυραν ακόμη και τραπέζια που βρίσκονταν στους εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές του νησιού σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Ενδεικτική της σφοδρότητας του φαινομένου είναι η ποσότητα της βροχής που καταγράφηκε στη Σκιάθο. Σύμφωνα με τοπικές και μετεωρολογικές καταγραφές, μέσα σε περίπου μία ώρα έπεσαν περισσότερα από 130 χιλιοστά βροχής, ενώ ο μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής κατέγραψε στιγμιαίο ρυθμό βροχόπτωσης που έφτασε τα 281 χιλιοστά την ώρα.

Προβλήματα και στην Πάργα

Προβλήματα είχαν προκληθεί ήδη από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην περιοχή του Φαναρίου Πάργας, όπου ένας ισχυρός ανεμοστρόβιλος προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ζημιές καταγράφηκαν και στον Μεσοπόταμο, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις στέγες κατοικιών, παρασύροντας κεραμίδια.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν κάνει την εμφάνισή τους στην Πάργα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και παρέμειναν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Η Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο παρέμεινε σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων προβλημάτων που θα προκαλούσε η κακοκαιρία.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο

Σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία να διατηρούν σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού το οποίο είχε εκδοθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00, επικαιροποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 00:00, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων.

Όπως επισημαίνεται, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα προβλέπονταν στο αρχικό δελτίο.

Για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται κατά τόπους έντονα φαινόμενα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα να σημειωθούν και χαλαζοπτώσεις, αναμένονται:

Στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στον νομό Μαγνησίας, στις Σποράδες, στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματά της, καθώς και στις δυτικές Κυκλάδες, έως τις πρωινές ώρες.

Στην Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα.

Θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στο Αιγαίο, καθώς στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.