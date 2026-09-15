Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί υπό το Δασαρχείο Χαλκιδικής, προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου, εξετάζεται εάν είναι τσακάλι ή λύκος, που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δυο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Στη μια περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα έναν 46χρονο Σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε ένα 2χρονο αγοράκι προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και την πλάτη. Το παιδάκι, σερβικής υπηκοότητας παραθέριζε με τους γονείς του στη περιοχή ενώ μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με πληροφορίες δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Από το αγοράκι πάρθηκε δείγμα DNA το οποίο στάλθηκε στο Εργαστήριο Γενετικής του τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ για να διαπιστωθεί εάν το άγριο ζώο που του επιτέθηκε είναι τσακάλι ή λύκος και εάν είναι ο ίδιος λύκος που τον περσινό Σεπτέμβριο είχε επιτεθεί σε ένα 5χρονο κοριτσάκι στην ίδια περιοχή της Χαλκιδικής.

Για τις επιθέσεις έχει ενημερωθεί και η «Καλλιστώ» και όπως ανέφερε ο υπεύθυνος Τύπου, Ιάσωνας Μπάντιος σε σύσκεψη που θα καλέσει το Δασαρχείο και θα συμμετέχει η περιβαλλοντική οργάνωση θα οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού του άγριου ζώου.

Όπως αναφέρει το thestival, τα δυο περιστατικά δημοσίευσε η Κυνηγετική Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης (ΚΟΜΑΘ) που επισημαίνει ότι «τα πρόσφατα γεγονότα, μαζί και με το περιστατικό της επίθεσης λύκου σε μικρό παιδί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση του αυξανόμενου φαινομένου αλληλεπίδρασης ειδών της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο στη χώρα μας» .

Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 ένας λύκος είχε επιτεθεί σε 5χρονη που βρισκόταν σε παραλία προκαλώντας της τραύματα στο σώμα. Ο λύκος είχε αναστατώσει τότε ολόκληρη την περιοχή καθώς κυριολεκτικά έκοβε βόλτες σε παραλίες και κατοικημένες περιοχές και το αρμόδιο υπουργείο είχε αποφασίσει τον εντοπισμό και τη θανάτωση του ζώου χωρίς όμως τελικώς να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα.