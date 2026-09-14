Συναγερμός έχει σημάνει στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής μετά την επίθεση άγριου ζώου σε παιδί ηλικίας περίπου 5 ετών, ένα περιστατικό που προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς στην ίδια ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί ανάλογη επίθεση σε 55χρονο άνδρα.

Το μικρό παιδί τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση.

Για το συμβάν έχει ενημερωθεί το Δασαρχείο Πολυγύρου, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαδικασία για τον εντοπισμό του ζώου.

Συναγερμός μετά την επίθεση στο παιδί

Το περιστατικό γνωστοποίησε η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για την παρουσία άγριας πανίδας κοντά σε περιοχές όπου κινούνται κάτοικοι και επισκέπτες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περίπου 5 ετών παιδί δέχθηκε την επίθεση στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά και τραυματίστηκε.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται καλή.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να εντοπίσουν το ζώο, προκειμένου να αποτραπεί ένα νέο περιστατικό.

Είχε προηγηθεί επίθεση σε 55χρονο

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι αυτή δεν είναι η μοναδική επίθεση που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ΚΟΜΑΘ, μόλις δύο ημέρες νωρίτερα ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών δέχθηκε επίσης επίθεση από άγριο ζώο σε παραλία της ευρύτερης περιοχής.

Ο άνδρας τραυματίστηκε στον αυχένα και χρειάστηκε να αναζητήσει ιατρική περίθαλψη.

Τα δύο περιστατικά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει εύλογη ανησυχία, ιδιαίτερα από τη στιγμή που συνέβησαν σε παραλιακή και τουριστική περιοχή.

Σε εξέλιξη η αναζήτηση του ζώου

Το Δασαρχείο Πολυγύρου έχει ενημερωθεί για το συμβάν και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εντοπισμού του ζώου.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη ταυτοποίηση, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια το είδος του άγριου ζώου που εμπλέκεται στην επίθεση.

Η κινητοποίηση θεωρείται κρίσιμη, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για το ίδιο ζώο στα δύο περιστατικά και εάν εξακολουθεί να κινείται κοντά σε κατοικημένες ή πολυσύχναστες περιοχές.

Ανησυχία από την Κυνηγετική Ομοσπονδία

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του παιδιού, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το περιστατικό επαναφέρει με έντονο τρόπο το ζήτημα της αυξανόμενης επαφής της άγριας πανίδας με τον άνθρωπο.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει την ανάγκη για ολοκληρωμένη και συντονισμένη αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, ώστε να προστατεύονται τόσο οι πολίτες όσο και η άγρια ζωή.

Η παρουσία άγριων ζώων κοντά σε κατοικημένες περιοχές δεν είναι από μόνη της πρωτοφανής. Όταν, όμως, καταγράφονται επιθέσεις σε ανθρώπους και μάλιστα με διαφορά λίγων ημερών, η ανάγκη άμεσης διερεύνησης γίνεται επιτακτική.

Στον Νέο Μαρμαρά, κάτοικοι και επισκέπτες περιμένουν πλέον τις επίσημες ανακοινώσεις και, κυρίως, τον εντοπισμό του ζώου.

Το θετικό είναι ότι το 5χρονο παιδί βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Το ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι τι ζώο κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις και εάν πρόκειται για το ίδιο άτομο που εμφανίστηκε δύο φορές μέσα σε λίγες ημέρες.