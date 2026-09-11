Με γενικά αίθριες συνθήκες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τον καιρό να διατηρεί το καλοκαιρινό του σκηνικό.

Ωστόσο, δεν θα λείψουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου αναμένονται τοπικοί όμβροι τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός Σάββατο και Κυριακή

Καλός ο καιρός προβλέπεται και κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Οι θερμοκρασίες στους 32-34 στα βόρεια, στους 35-36 και 34-36 στις υπόλοιπες κεντρικές και νότιες ηπειρωτικές περιοχές. Βοριάδες έως και τέσσερα με πέντε μποφόρ στις περιοχές των Επτανήσων και πέντε με έξι μποφόρ το πολύ στα κεντρικά κυρίως τμήματα του Αιγαίου.

Και την Κυριακή αναμένονται μπόρες, τοπικές βροχές στις κεντρικές από τη Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, πιθανότατα ίσως και τοπικά στη Θράκη, αλλά κυρίως στη Μακεδονία.

Οι θερμοκρασίες στους 30-35 στα ηπειρωτικά τμήματα από βορρά προς νότο, στους 32 στα Επτάνησα, 30-34 στις νησιωτικές περιοχές με βοριάδες έως και πέντε μποφόρ στα Επτάνησα, έως και πέντε με έξι μποφόρ στις περιοχές του Αιγαίου.