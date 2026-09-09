Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταγραφεί από τον φωτογραφικό φακό στις 24 Ιουλίου, σε έναν από τους τελευταίους περιπάτους του στο κέντρο της Αθήνας, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του στις 9 Σεπτεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα εμφανίστηκε με ένα total black look, επιλέγοντας κομμάτια σε μαύρο χρώμα που συνδύαζαν την καθημερινή άνεση με το προσωπικό του στιλ.

Το outfit περιλάμβανε μαύρο πουκάμισο, ελαφρώς ανοιχτό στον λαιμό, και υφασμάτινο παντελόνι που ακολουθούσε πιο στενή γραμμή προς τους αστραγάλους. Στα πόδια φορούσε μαύρα δερμάτινα loafers με μεταλλική αγκράφα, ενώ μια λεπτή δερμάτινη ζώνη συμπλήρωνε το σύνολο.

Τα αξεσουάρ που επέλεξε ο Γιώργος Μαζωνάκης

Στην εμφάνισή του ξεχώριζαν επίσης τα αξεσουάρ. Ο Γιώργος Μαζωνάκης φορούσε μαύρο κασκέτο και ορθογώνια γυαλιά ηλίου με σκούρους φακούς, ενώ κρατούσε δερμάτινη τσάντα.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία καταγράφει μία από τις τελευταίες φορές που ο τραγουδιστής εμφανίστηκε δημόσια πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 54 ετών.

Η συναυλία στην Τεχνόπολη που δεν πρόλαβε να γίνει

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πρόλαβε να ανέβει στη σκηνή της Τεχνόπολης στις 20 Σεπτεμβρίου, όπου είχε προγραμματίσει τη μεγάλη συναυλία για τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Η βραδιά είχε σχεδιαστεί ως μια ακόμη συνάντηση με το κοινό του, με το ρεπερτόριο που είχε συγκεντρώσει μέσα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Το «Γιώργοοο βγαίνεις…», το σύνθημα που συνδεόταν με την είσοδό του στη σκηνή, είχε μέχρι πρόσφατα διαφορετικό νόημα. Ήταν η χαρακτηριστική προτροπή πριν από την εμφάνισή του, τη στιγμή που τα φώτα έσβηναν, η μουσική ξεκινούσε και εκείνος ετοιμαζόταν να συναντήσει ξανά τους ανθρώπους που παρακολουθούσαν την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια.