Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα θα πουν αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί τους. Οι κηδείες θα τελεστούν στον Πύργο Ηλείας και στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο.

Στις 16:30 το απόγευμα θα ακολουθήσει η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Οι δύο αξιωματικοί σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν το μαχητικό F-4 Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.